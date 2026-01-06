Loạt ôtô mới chuẩn bị ra mắt trước Tết Nguyên đán 2026

Toyota Hilux thế hệ mới, Honda CR-V hybrid bản lắp ráp trong nước, VinFast Lạc Hồng 900 LX hay Lynk & Co 900 dự kiến xuất hiện đầu 2026.

Thị trường ôtô Việt Nam 2026 được hâm nóng từ những tháng đầu khi nhiều mẫu xe mới lên lịch ra mắt. Đây đều là các sản phẩm gầm cao, ở phân khúc bán tải và CUV/SUV.

Toyota Hilux

Thế hệ mới của Hilux sẽ có mặt trên thị trường trong tháng 1. Các đại lý đang nhận cọc của khách và kỳ vọng giao kịp xe trước Tết Nguyên đán.

Hilux thế hệ mới tại Thái Lan. Ảnh: Toyota

Hiện chưa rõ cấu hình của Toyota Hilux 2026 dành cho thị trường Việt Nam. Theo đại lý, xe vẫn giữ ba phiên bản như thế hệ hiện tại, tức loại dẫn động hai cầu số sàn MT, một cầu số tự động AT và hai cầu AT. Đại lý không nhận đặt hàng phiên bản thuần điện của Hilux vì hãng chưa có kế hoạch đưa về nước.

Tại Thái Lan, tất cả các phiên bản của Hilux 2026 đều dùng động cơ dầu 2.8 với công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm. Đi kèm là tùy chọn hộp số MT hoặc AT. Giá phiên bản cabin kép (trừ bản thuần điện) dao động 29.285-39.870 USD.

Về thiết kế, Toyota Hilux thế hệ mới đại tu từ trong ra ngoài. Xe mang tạo hình góc cạnh, hầm hố hơn ở ngoại thất. Còn nội thất theo hướng hiện đại, cập nhật công nghệ.

Honda CR-V hybrid

Từ 2026, phiên bản hybrid của Honda CR-V chuyển từ nhập Thái Lan sang lắp ráp trong nước. Các đại lý hiện nhận cọc CR-V hybrid mới và cho biết xe dự kiến ra mắt vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 tới.

CR-V hybrid bản nhập khẩu Thái Lan lăn bánh ở Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Honda dùng tên e:HEV RS cho các phiên bản hybrid của hãng. Các đại lý nói rằng, bản hybrid của CR-V nhiều khả năng có thêm lựa chọn giá mềm hơn đôi chút là e:HEV L với một số trang bị lược bỏ so với bản RS.

Những mẫu CR-V hybrid lắp ráp trong nước vẫn giữ nguyên thiết kế so với bản nhập khẩu trước đây. Động cơ cũng vậy khi kết hợp máy xăng 2.0 (146 mã lực, 183 Nm) và hai môtơ điện công suất tương đương 181 mã lực. Tổng công suất của xe đạt 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Hộp số loại e-CVT, dẫn động cầu trước.

Lạc Hồng 900 LX

Lạc Hồng 900 LX là mẫu xe phát triển dựa trên nền tảng VinFast VF 9, mẫu SUV lớn và đắt nhất hiện nay của hãng Việt. Ngoài phiên bản đặc biệt dành cho giới nguyên thủ, các bản tiêu chuẩn của 900 LX đang được các đại lý nhận cọc.

Lạc Hồng 900 LX tại triển lãm Vietnam Mobility Show 2025 ở Hà Nội. Ảnh: Thành Nhạn

Các nhân viên tư vấn bán hàng cho biết, giá của Lạc Hồng 900 LX khoảng gần 5 tỷ. Trước đây, VinFast từng bán chiếc VinFast President giá 4,6 tỷ đồng, phát triển dựa trên dòng Lux SA 2.0.

900 LX có nhiều đặc điểm riêng so với VF 9 khi mặt ca-lăng, đuôi xe, khoang nội thất hạng thương gia (hàng ghế sau) được làm mới, sử dụng vật liệu cao cấp hơn. Hiện chưa rõ cấu hình trang bị chi tiết cho bản tiêu chuẩn của mẫu xe thuộc Lạc Hồng, một thương hiệu mới của VinFast.

Lạc Hồng 900 LX bản tiêu chuẩn có các thông số kỹ thuật tương tự bản Plus của VF 9, với hai môtơ 150 kW ở mỗi trục, cho tổng công suất 300 kW (402 mã lực), mô-men xoắn cực đại 620 Nm, dung lượng pin 123 kWh, trọng lượng 3.035 kg, quãng đường di chuyển 595 km.

Lynk & Co 900

Mẫu SUV lớn và cao cấp nhất của Lynk & Co đang nhận đặt hàng tại đại lý cho các suất giao sớm, giá dự kiến khoảng 3,2 tỷ đồng. Xe nhập khẩu Trung Quốc.

Lynk & Co 900 tại triển lãm Vietnam Mobility Show 2025 do báo VnExpress tổ chức, tháng 12/2025. Ảnh: Thành Nhạn

Lynk & Co 900 có chiều dài tổng thể hơn 5 m, trục cơ sở hơn 3 m, tương đương chiếc SUV hạng sang cỡ lớn Land Rover Range Rover LWB (bản trục cơ sở dài). Xe ngập tràn công nghệ từ trong ra ngoài. Phía đầu xe lắp màn hình theo chiều ngang với khoảng hơn 10.000 bóng LED nhỏ, cho phép người dùng hiển thị chữ, hình ảnh, màu sắc... thông qua thao tác ở màn hình giải trí trung tâm.

Ở nội thất, các màn hình cỡ lớn chiếm trọn khoang lái. Hàng ghế thứ hai cũng có một màn hình 30 inch phục vụ nhu cầu giải trí, xem phim.

Động cơ sử dụng trên Lynk & Co 900 loại hybrid sạc ngoài (PHEV), kết hợp máy xăng 2.0 tăng áp và ba môtơ. Tổng công suất đạt 724 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.038 Nm. Xe dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD).

Bộ pin dung lượng 52,38 kWh của 900 cho tầm hoạt động thuần điện khoảng 220 km và phạm vi kết hợp 1.350 km.

Phạm Trung