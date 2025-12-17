Loạt ôtô Honda nhận ưu đãi tháng cuối năm

Đa số các dòng xe Honda đều nhận ưu đãi, mức cao nhất 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng, lên đời xe Honda nhận thêm hàng chục triệu đồng.

Khởi đầu tháng cuối cùng trong năm, hàng loạt hãng xe trên thị trường tăng ưu đãi, thu hút người dùng mua sắm xe trước dịp Tết Nguyên đán. Với Honda Việt Nam, đa số các dòng xe đều có ưu đãi tại đại lý, kèm chương trình hỗ trợ lên đời xe chính hãng.

Sedan cỡ B City là một trong những dòng xe bán chạy của Honda Việt Nam. Ảnh: HVN

Cụ thể, các phiên bản Honda City nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, hoặc mức 50% kèm lãi suất trả góp 0% trong 12 tháng đầu. Người mua CR-V phiên bản L và G được giảm 80 triệu đồng. Với Civic e:HEV RS, hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm thương hiệu Honda, áp dụng cho xe có năm sản xuất 2024. Nếu lựa chọn trả góp, hãng tặng 50% lệ phí trước bạ, một năm bảo hiểm Honda và lãi suất 0% trong 12 tháng đầu.

Civic bản RS/G và HR-V e:HEV RS/ L nhận mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm thương hiệu Honda. BR-V và HR-V G được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Chương trình này áp dụng cho người ký hợp đồng, hoàn tất thủ tục mua xe trong tháng 12 và ưu đãi trả góp thực hiện qua ngân hàng VP Bank.

Với người dùng bán xe Honda cũ cho đại lý chính hãng và lên đời xe mới, hãng hỗ trợ 30 triệu đồng cho CR-V và Civic, trong khi HR-V và BR-V nhận mức 20 triệu đồng.

Honda Civic e:HEV RS nhận ưu đãi hơn 100 triệu đồng trong tháng 12. Ảnh: HVN

Điểm nhấn các dòng xe Honda trong chương trình ưu đãi

Honda City tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 5 với thiết kế mang chất sedan thể thao trong phân khúc, nội thất bọc da ở bản RS và L, tích hợp các công nghệ an toàn chủ động của gói hỗ trợ lái xe Honda Sensing trên tất cả phiên bản. Hệ thống kết nối Honda Connect trang bị trên bản RS. Đầu tháng 10, mẫu xe này được vinh danh ở hạng mục "Xe gia đình của năm dưới 600 triệu đồng", tại giải thưởng Better Choice Awards 2025.

Mẫu crossover CR-V được hãng thiết kế theo phong cách thể thao, đặc biệt phiên bản e:HEV RS trang bị hệ thống 2 môtơ điện kết hợp động cơ đốt trong 2.0. Mẫu xe này từng nhận giải "Ôtô của năm" và "Ôtô của năm phân khúc crossover cỡ C" năm 2023, trong giải thưởng Car Awards do VnExpress tổ chức.

Honda CR-V tại thị trường Việt Nam. Ảnh: HVN

Ra mắt thế hệ thứ 11 tại Việt Nam hồi tháng 10 năm ngoái, Civic mang làn gió mới cho phân khúc sedan cỡ C, điểm nhấn là động cơ hybrid kết hợp DNA thể thao đặc trưng của hãng Nhật, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái linh hoạt và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Phiên bản Honda Civic e:HEV được Otofun vinh danh giải thưởng "Xe triển vọng 2025" và "Xe được yêu thích nhất phân khúc gầm thấp 750 triệu – 1 tỷ" tại chương trình Xe của năm 2025.

BR-V thuộc phân khúc MPV cỡ B, trang bị động cơ 1.5 cho công suất 119 mã lực và gói hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing trên mọi phiên bản, nhận đánh giá an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP.

HR-V tham chiến trong phân khúc crossover cỡ B tại Việt Nam, bán ra ba phiên bản đều có Honda Sensing, điểm nhấn là bản RS mang cá tính thể thao thú vị trong phân khúc. Xe có động cơ hybrid trên bản e:HEV RS bên cạnh động cơ xăng truyền thống ở bản L và G, dung tích 1.5 cho công suất 119 mã lực và sức kéo 145 Nm.

Quang Anh