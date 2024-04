Loạt nước Đông Nam Á phát cảnh báo sức khỏe vì nắng nóng

Bộ Giáo dục Philippines yêu cầu trường công lập hủy các lớp học trực tiếp trong hai ngày 29 và 30/4 vì nắng nóng. "Chúng tôi đã nhận được báo cáo về tình trạng huyết áp cao, chóng mặt và ngất xỉu ở học sinh và giáo viên trong những ngày qua", Chủ tịch Liên minh Nhân phẩm Giáo viên Benjo Basas cho hay.

Người phụ nữ che ô dưới nắng nóng ở thủ đô Manila, Philippines, hôm 28/4. Ảnh: AFP

Nhiệt độ ở Philippines được dự báo có thể lên tới 37 độ C trong ba ngày tới, song nhiều lớp học vốn đông đúc tại quốc gia này lại không có điều hòa.

Cơ quan dự báo thời tiết Philippines cho biết chỉ số nhiệt, thước đo mức độ mà cơ thể thực sự cảm thấy trong một độ ẩm tương đối so với nhiệt độ không khí, dự kiến duy trì ở 45 độ C, mức được xếp vào loại "nguy hiểm", có thể gây ra đột quỵ vì say nắng.

Nhà điều hành lưới điện Philippines lưu ý đợt nắng nóng cũng đang gây áp lực lên nguồn cung cấp điện trên đảo chính Luzon, nơi chiếm 3/4 sản lượng kinh tế, với nguồn dự trữ đang giảm dần sau khi 13 nhà máy điện phải đóng cửa hồi đầu tháng.

Tại Thái Lan, nhiệt độ được dự báo sẽ vượt quá 40 độ C ở Bangkok cùng các khu vực miền trung và miền bắc đất nước. Cơ quan khí tượng quốc gia khuyến cáo người dân tránh ở ngoài trời trong thời gian dài.

Nhiệt độ tăng vọt lên 44,2 độ C tại thành phố Lampang ở phía bắc hôm 22/4 và giới chức dự đoán nắng nóng cực đoan còn tiếp diễn trong tuần này. Tháng qua, 30 người đã chết vì đột quỵ do say nắng, theo dữ liệu từ Bộ Y tế Thái Lan.

Người dân ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, làm mát bằng quạt hôm 27/4. Ảnh: Reuters

Cơ quan khí tượng Malaysia hôm 28/4 đưa ra cảnh báo thời tiết nắng nóng đối với 16 khu vực ghi nhận nhiệt độ từ 35 đến 40 độ C trong ba ngày liên tiếp.

Bộ Y tế Malaysia cho biết tổng cộng 45 trường hợp mắc bệnh liên quan đến nắng nóng đã được ghi nhận ở nước này tính đến ngày 13/4, trong đó có hai ca tử vong do say nắng. Tuy nhiên, không rõ thời điểm nhà chức trách bắt đầu kiểm đếm.

Tại Singapore, cơ quan khí tượng cho hay nhiệt độ tại nước này vào năm 2024 có thể tăng cao hơn năm ngoái. Đây là năm có nhiệt độ cao thứ 4 kể từ khi thông số này bắt đầu được ghi nhận vào năm 1929.

Ngày nóng nhất ở Singapore rơi vào 13/5/2023 khi nhiệt độ lên đến 37 độ C. Kể từ tháng trước, một số trường học đã nới lỏng các quy định về đồng phục, cho phép học sinh mặc trang phục thể dục thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng dai dẳng.

Theo cơ quan khí tượng quốc gia, nhiệt độ tối đa đo được ở một số vùng thuộc miền bắc và miền trung Việt Nam dao động từ 40,2 đến 44 độ C và sẽ không giảm cho tới ngày 1/5. Nhiều người dân ở các đô thị lớn đang tìm tới những trung tâm thương mại có điều hòa để tránh nóng.

Trong khi đó, nhiệt độ tăng cao ở Indonesia, quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á, đang khiến dịch sốt xuất huyết lây lan mạnh, với số ca mắc tăng hơn gấp đôi lên 35.000 ca so với 15.000 ca một năm trước đó.

Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Siti Nadia Tarmizi cho hay hiện tượng El Nino đã kéo dài mùa khô và nhiệt độ nóng hơn đẩy nhanh vòng đời của muỗi.

Người đàn ông dội nước để giải nhiệt trên đường phố Manila, Philippines, hôm 26/4. Ảnh: AP

Vũ Hoàng (Theo Reuters)