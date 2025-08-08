Loạt nước chỉ trích Israel vì kế hoạch chiếm đóng Gaza City

LHQ và nhiều nước lên án kế hoạch của chính phủ Israel nhằm điều quân đội kiểm soát thành phố lớn nhất Dải Gaza, kêu gọi Tel Aviv thay đổi quyết định.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Turk hôm nay yêu cầu chính phủ Israel "dừng ngay lập tức" kế hoạch kiểm soát Gaza City bằng biện pháp quân sự.

"Hành động này đi ngược phán quyết của Tòa Công lý Quốc tế rằng Israel phải chấm dứt chiếm đóng càng sớm càng tốt, trái với việc hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước đã được thỏa thuận và quyền tự quyết của người Palestine", ông cho hay.

Phát biểu được đưa ra vài giờ sau khi Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo nội các an ninh nước này đã phê duyệt kế hoạch của ông Benjamin Netanyahu, trong đó sẽ huy động quân đội để kiểm soát Gaza City với mục tiêu "giành chiến thắng quyết định trước Hamas".

Khung cảnh hoang tàn tại một khu vực ở Dải Gaza ngày 7/8. Ảnh: AFP

Thủ tướng Anh Keir Starmer cùng ngày cho rằng quyết định của chính phủ Israel là "sai lầm" và kêu gọi Tel Aviv "xem xét lại ngay lập tức".

"Hành động này sẽ không giúp chấm dứt xung đột hay đảm bảo giải thoát con tin, mà chỉ càng gây đổ máu hơn nữa. Khủng hoảng nhân đạo ở Gaza ngày càng trầm trọng và các con tin đang bị giam trong điều kiện kinh hoàng. Những gì chúng ta cần là lệnh ngừng bắn, tăng cường viện trợ nhân đạo, Hamas thả tất cả con tin và một giải pháp đàm phán", ông nói.

Thủ tướng Starmer cũng lưu ý rằng Anh và đồng minh đang xây dựng kế hoạch dài hạn nhằm đảm bảo hòa bình trong khu vực trên cơ sở giải pháp "hai nhà nước".

Ngoại trưởng Australia Penny Wong kêu gọi Israel không nên kiểm soát Dải Gaza, cho rằng quyết định này sẽ chỉ khiến thảm họa nhân đạo trở nên tồi tệ hơn. "Giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để đảm bảo hòa bình lâu dài, nhà nước Palestine và nhà nước Israel cùng tồn tại hòa bình và an ninh trong biên giới được quốc tế công nhận", bà Wong cho hay.

Thổ Nhĩ Kỳ gọi quyết định của Israel là "đòn giáng nặng nề" vào hòa bình và an ninh khu vực. "Đây là hành động nhằm cưỡng ép người Palestine rời bỏ vùng đất của họ. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện trách nhiệm của mình để ngăn Israel triển khai kế hoạch", Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho hay.

Xung đột tại Dải Gaza bùng phát vào tháng 10/2023 sau khi lực lượng Hamas tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng vào miền nam Israel, sát hại hơn 1.200 người và bắt 251 con tin. Hiện 49 người vẫn còn bị giữ ở Dải Gaza, trong đó 27 người được Israel cho là đã chết.

Chiến dịch trả đũa của quân đội Israel vào Dải Gaza đã khiến hơn 61.000 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường, theo cơ quan y tế địa phương.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)