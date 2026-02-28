Loạt nước châu Âu kêu gọi công dân rời Trung Đông

Nhiều quốc gia châu Âu kêu gọi công dân sơ tán hoặc tránh đến Iran và một số nước Trung Đông, lo ngại tình hình khu vực xấu đi nhanh chóng.

"Chúng tôi đã thực hiện biện pháp đề phòng là di dời một số nhân viên và người thân từ Tel Aviv tới địa điểm khác trong lãnh thổ Israel", Bộ Ngoại giao Anh cho biết ngày 27/2 khi cập nhật khuyến cáo đi lại đối với Israel. Cơ quan này thêm rằng đại sứ quán Anh tại Israel vẫn hoạt động bình thường, nhưng tình hình "có thể leo thang nhanh chóng và tiềm ẩn rủi ro đáng kể".

Giới chức Anh cũng thông báo đã rút nhân viên ngoại giao khỏi Iran do lo ngại về an ninh, khuyến cáo công dân không nên đến quốc gia này.

Bộ Ngoại giao Pháp cùng ngày kêu gọi công dân không đến Israel, cũng như Jerusalem và Bờ Tây, cảnh báo hệ lụy có thể phát sinh từ tình hình liên quan Iran. Paris lưu ý khả năng các chuyến bay bị hủy hoặc chậm trễ, đồng thời kêu gọi công dân đang ở những khu vực bị ảnh hưởng "duy trì cảnh giác, tránh tụ tập đông người".

Hành khách tại sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel tháng 6/2025. Ảnh: AFP

Italy cũng kêu gọi công dân rời Iran và khuyến cáo những người đang ở Israel cần thận trọng tối đa. "Công dân Italy đến Iran du lịch hay không thực sự cần ở lại nước này nên rời đi", Bộ Ngoại giao Italy cho biết, đồng thời khuyến cáo người dân không nên tới Iraq và Lebanon.

Đức cập nhật khuyến cáo đi lại, khuyên người dân không nên tới Israel. Khuyến cáo trước đó chỉ áp dụng cho một số khu vực tại quốc gia này.

Bộ Ngoại giao Ba Lan kêu gọi công dân "lập tức rời Iran, Israel và Lebanon". Warsaw cảnh báo tình hình an ninh ở Trung Đông đang bất ổn, tiềm ẩn nguy cơ không phận bị đóng, khiến các chuyến bay dân sự không thể thực hiện hoặc bị gián đoạn nghiêm trọng.

Bộ Ngoại giao Hà Lan nâng cảnh báo đi lại lên mức đỏ với các khu vực biên giới giữa Israel và Dải Gaza, Lebanon và Ai Cập, viện dẫn lý do căng thẳng ở Trung Đông. "Tình hình an ninh ở Israel trở nên bất ổn. Bạn không nên đến đó, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mức độ nguy hiểm quá cao", thông báo có đoạn.

Nhiều quốc gia châu Âu khác cũng ra cảnh báo đi lại với Trung Đông trong tháng 2. Phần Lan kêu gọi công dân không đến Iran và lập tức rời khỏi Yemen, Libya. Bộ Ngoại giao Serbia khuyến cáo công dân lập tức rời Iran. Bộ Ngoại giao Thụy Điển lưu ý những người chọn ở lại Iran không nên kỳ vọng được chính phủ hỗ trợ sơ tán.

Vị trí Israel, Iran và một số quốc gia Trung Đông. Đồ họa: BBC

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran gần đây liên tục leo thang, khi Tổng thống Donald Trump nhiều lần dọa có hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran thất bại. Iran cảnh báo sẽ tập kích căn cứ Mỹ tại Trung Đông, trong đó có ở Israel, để đáp trả.

Mỹ hôm nay cho phép nhân viên chính phủ không thuộc diện thiết yếu và thân nhân rời Israel vì lo ngại an ninh. Trung Quốc cũng khuyến cáo công dân tránh đến Iran và sớm sơ tán khỏi quốc gia Trung Đông.

Washington đã triển khai đáng kể lực lượng tới Trung Đông, gồm hai nhóm tác chiến tàu sân bay với ít nhất 13 chiến hạm, hàng chục tiêm kích cùng lượng lớn máy bay hỗ trợ và phi cơ tiếp dầu. Đây được đánh giá là mức độ hiện diện không quân, hải quân lớn chưa từng có của Mỹ ở khu vực trong hàng chục năm qua.

USS Gerald R. Ford, siêu tàu sân bay 13 tỷ USD của Mỹ, xuất hiện ngoài khơi Israel hôm 27/2, một ngày sau khi vòng đàm phán gần nhất giữa Washington và Tehran tại Thụy Sĩ kết thúc nhưng không có đột phá.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)