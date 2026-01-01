Loạt nữ nghị sĩ Nhật yêu cầu xây thêm toilet ở tòa nhà quốc hội

Tình trạng thiếu toilet cho nữ ở tòa nhà quốc hội Nhật khiến nhiều nghị sĩ, trong đó có Thủ tướng Takaichi, yêu cầu cải thiện cơ sở vật chất.

"Có quá nhiều nữ nghị sĩ phải xếp hàng dài trước nhà vệ sinh trước khi các phiên họp toàn thể bắt đầu", nghị sĩ Yasuko Komiyama, thành viên đảng Dân chủ Lập hiến đối lập tại Nhật Bản, cho biết hôm 31/12/2025 khi mô tả về tình trạng ở tòa nhà quốc hội nước này.

58 nữ nghị sĩ, trong đó có Thủ tướng Sanae Takaichi, trước đó gửi kiến nghị lên Chủ tịch Ủy ban Quy tắc và Hành chính Hạ viện Yasukazu Hamada, yêu cầu lắp đặt thêm nhà vệ sinh trong tòa nhà quốc hội Nhật Bản để đáp ứng số lượng nữ đại biểu.

Tòa nhà quốc hội Nhật Bản hoàn thành năm 1936, gần 10 năm trước khi phụ nữ được quyền bầu cử vào tháng 12/1945. Toàn bộ khu vực Hạ viện có 12 nhà vệ sinh nam với 67 buồng, trong khi chỉ có 9 nhà vệ sinh nữ với 22 buồng.

Theo kiến nghị, chỉ có một nhà vệ sinh hai buồng ở gần hội trường phiên họp toàn thể của quốc hội, nhưng nó phải phục vụ tới hơn 70 nữ nghị sĩ tại Hạ viện.

Tòa nhà quốc hội Nhật Bản. Ảnh: Shugiin

Bà Komiyama nhận định nhu cầu tăng thêm nhà vệ sinh nữ có thể coi là dấu hiệu của sự tiến bộ, dù nó cũng phản ánh thực trạng là Nhật Bản chưa thể đạt được bình đẳng giới thực sự. "Theo một cách nào đó, điều này biểu trưng cho số lượng nữ nghị sĩ đã gia tăng", bà nói, bày tỏ hy vọng về sự bình đẳng hơn trong các lĩnh vực khác của đời sống.

Nhật Bản xếp thứ 118 trên 148 quốc gia trong Báo cáo Khoảng cách Giới toàn cầu được Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố năm 2025. Phụ nữ cũng thiếu đại diện trầm trọng trong lĩnh vực kinh doanh và truyền thông. Ở các cuộc bầu cử, ứng viên nữ thường xuyên phải đối mặt với những lời chế nhạo phân biệt giới tính.

Trong cuộc bầu cử năm 2024, tổng cộng 73 phụ nữ đã trúng cử vào Hạ viện gồm 465 ghế, tăng gần gấp đôi so với mức 45 ở nhiệm kỳ trước. 74 nữ nghị sĩ cũng đang làm việc tại Thượng viện gồm 248 ghế. Mục tiêu của chính phủ Nhật Bản là phụ nữ nắm ít nhất 30% ghế tại cơ quan lập pháp. Nước này hồi năm ngoái cũng lần đầu có nữ Thủ tướng trong lịch sử.

Thủ tướng Takaichi, người ngưỡng mộ cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher, từng tuyên bố rằng bà muốn đạt được mức độ cân bằng giới tính kiểu Bắc Âu trong nội các. Tuy nhiên, bà chỉ bổ nhiệm hai phụ nữ vào nội các gồm 19 thành viên.

Ở tuổi 64, bà Takaichi hy vọng nâng cao nhận thức về vấn đề sức khỏe của phụ nữ và đã chia sẻ về trải nghiệm của bản thân trong thời kỳ mãn kinh. Dù vậy, bà vẫn được xem là người có tư tưởng bảo thủ với quan điểm phản đối sửa đổi điều luật yêu cầu các cặp vợ chồng phải dùng chung họ có từ thế kỷ 19, cũng như muốn hoàng gia duy trì chế độ kế vị chỉ dành cho nam giới.

Hồng Hạnh (Theo AFP)