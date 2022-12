Nhẫn cưới kim cương Eternity NCC0017

Lấy cảm hứng từ vương miện nữ hoàng, mẫu Eternity NCC0017 ẩn chứa thông điệp "You are my Queen" (Em là nữ hoàng của anh). Nhẫn nam lạ mắt với dải bi milgrain và phần đai trơn. Trong khi thiết kế cho nữ chú trọng vẻ lộng lẫy.