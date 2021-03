Loạt nhà hàng sang chảnh tung ưu đãi dịp 8/3

TP HCMNhiều nhà hàng tung ra các thực đơn được thiết kế riêng dành cho ngày Quốc tế Phụ Nữ, kèm quà tặng cho phái đẹp.

Theo quản lý của một nhà hàng, khách hàng sẽ tiết kiệm từ 15-20% chi phí khi chọn những thực đơn được thiết kế sẵn dịp 8/3, so với gọi món lẻ. Thực khách có thể tham khảo menu 8 món ngày 8/3 của nhà hàng Esta Eatery (đường Trần Quý Khoách, quận 1) có giá 3,5 triệu đồng/khách. Thực đơn được thiết kế bởi 2 bếp trưởng Francis Thuan và Camilla Bailey từ trứng cá tầm, lươn rừng Nam Cát Tiên, bụng cá ngừ vây xanh...

Còn tại Towa - Japanese Cuisine, ngoài thực đơn riêng với giá 1,888 triệu đồng/khách (áp dụng cho 2 khách trở lên), nhà hàng còn có tiết mục ảo thuật và các phiếu quà tặng trị giá 200.000 - 500.000 đồng dành cho khách đặt bàn trước.

Toạ lạc tại phường An Phú, quận 2, Kitchen By The River sở hữu vị trí ngay bên sông Sài Gòn, là địa điểm lãng mạn cho các cặp đôi. Nhân ngày 8/3, nhà hàng giới thiệu thực đơn 6 món trị giá 900.000 đồng/khách. Đại diện nhà hàng cho biết, các món ăn nằm trong thực đơn thiết kế đều là các món được thực khách ưa chuộng nhất bao gồm: nem cua bể, má bò Úc hầm, bò Wagyu nướng...

Không chỉ có những ưu đãi giảm giá, đa số nhà hàng nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ đều có phần quà riêng dành tặng cho phái đẹp. Ảnh: Nguyễn Ngọc Như

Nhà hàng Mars Venus (đường Võ Thị Sáu, quận 3 và đường Nguyễn Đức Cảnh, quận 7) dành tặng phái đẹp một phần quá bất kỳ khi đến dùng bữa vào ngày 8/3. Bên cạnh đó, nhà hàng còn chuẩn bị 2 thực đơn với giá 1,639 triệu đồng và 1,189 triệu đồng dành riêng cho ngày Quốc tế Phụ Nữ.

Không xây dựng thực đơn riêng, nhà hàng The LOG (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1) tặng kèm một chai rượu vang đối với bàn gồm 2 khách và giá trị hoá đơn trên 2 triệu đồng, áp dụng từ ngày 1-8/3.

Một lựa chọn khác là nhà hàng Kingscross, với chương trình khuyến mãi đến hết tháng 3: giảm từ 20 - 50% các món bò Wagyu, tôm hùm, mỳ Ý vào mỗi thứ 2 hàng tuần; giảm 30% một số loại rượu vang suốt tháng và tặng riêng thức uống cho phái nữ vào ngày 8/3.

Đối với những thực khách muốn đổi không khí thưởng thức bữa tối trên sông Sài Gòn, du thuyền Mekong Jewel phục vụ bữa tối với thực đơn từ 1 triệu đồng/khách và phiếu quà tặng trị giá 200.000 đồng dành riêng cho dịp 8/3. Bữa tối có chương trình âm nhạc Latin sôi động trên tầng cao nhất của du thuyền, với DJ đến từ Cuba.

Thanh Hằng