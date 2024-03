Loạt nhà hàng Michelin lừng danh tại đảo quốc

Tiếp theo là JAAN By Kirk Westaway, nhà hàng 2 sao Michelin theo phong cách Âu - Anh với không gian giới hạn chỉ 40 chỗ ngồi nhìn ra toàn cảnh đảo quốc sư tử. Nơi đây chuyên phục vụ các món ăn với nguyên liệu theo mùa. Đó cũng là điều làm nên điểm đặc sắc vì menu vào mỗi thời điểm trong năm hiếm khi trùng lặp. Nhà hàng nằm ở tầng 70 của khách sạn Swissotel The Stamford tại số 2 Stamford Rd., mở cửa các ngày trong tuần trừ thứ 2 và Chủ Nhật. Ảnh: JAAN By Kirk Westaway