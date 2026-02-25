Loạt nghị sĩ Dân chủ tẩy chay Thông điệp Liên bang của ông Trump

Nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ chuẩn bị các động thái phản đối trong lúc Tổng thống Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang ngày 24/2.

Các thành viên đảng Dân chủ sẽ chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Tổng thống Donald Trump tại các sự kiện trước, trong và sau Thông điệp Liên bang hôm nay, từ tẩy chay hoàn toàn, tham gia sự kiện đối trọng và mời những người tham dự lên tiếng về tác động tiêu cực từ chính sách của chính quyền đương nhiệm.

Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries đã yêu cầu các thành viên trong đảng chọn một trong hai cách tẩy chay Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump: hoặc tham gia các chương trình thay thế, hoặc "phản đối trong im lặng" tại hội trường chứ không quấy rối.

Nghị sĩ Al Green giơ tấm biển "Người da đen không phải vượn" trước khi ông Trump đọc Thông điệp Liên bang. Ảnh: AFP

Ông Jeffries nói mục tiêu của yêu cầu này là tránh lặp lại cảnh hỗn loạn như năm ngoái, khi nghị sĩ Al Green đứng dậy phản đối ông Trump ngay trong bài phát biểu. Bản thân ông Jeffries cho biết vẫn có kế hoạch tham dự, nhấn mạnh rằng ông Trump "đang đến mái nhà của chúng tôi", không phải ngược lại.

Tuy nhiên, nghị sĩ Green đã làm trái chỉ đạo của ông Jeffries, khi giơ tấm biển với dòng chữ "Người da đen không phải vượn" trong lúc ông Trump chuẩn bị phát biểu và bị đưa khỏi khán phòng. Hình ảnh này dường như ám chỉ video đăng trên tài khoản mạng xã hội của ông Trump, trong đó có hình cựu tổng thống Barack Obama và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama ghép vào thân vượn.

Một số nghị sĩ Dân chủ đã chọn không tham dự sự kiện, thay vào đó đến cuộc mít tinh đối trọng mang tên "Thông điệp Liên bang của Nhân dân", diễn ra vào 20h cùng ngày tại quảng trường National Mall. Sự kiện do các nhóm hoạt động chính trị tổ chức và có sự tham gia của những người Mỹ "chịu tác động mạnh nhất từ chương trình nghị sự nguy hiểm" của ông Trump.

Tổng thống Trump đọc Thông điệp Liên bang. Ảnh: Reuters

Một nhóm khác sẽ dự sự kiện "Thông điệp Đầm lầy" tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia, bắt đầu ngay trước bài phát biểu của ông Trump. Một số nghị sĩ cân nhắc tham dự ở các sự kiện bên ngoài rồi đến quốc hội sau đó.

Nhiều nghị sĩ khác đã thông báo vắng mặt khi ông Trump đọc Thông điệp Liên bang, trong đó có Alexandria Ocasio-Cortez, Dina Titus, Sydney Kamlager-Dove, Don Beyer, Sean Casten, Ami Bera và thượng nghị sĩ Ruben Gallego.

Nghị sĩ Dina Titus cho biết sẽ theo dõi bài phát biểu từ văn phòng, còn Sean Casten nói sẽ xem ở nơi khác. Nghị sĩ Don Beyer cho biết ông sẽ dành buổi tối để gặp cử tri tại bang Virginia, thay vì nghe thông điệp.

Một vài nghị sĩ Dân chủ chọn mời khách tới nghị trường để phản đối các chính sách hơn một năm qua của chính quyền Trump, gồm những người sống sót sau vụ lạm dụng liên quan tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein và những người bị ảnh hưởng bởi chiến dịch siết thực thi luật nhập cư. Hạ nghị sĩ Mark Takano sẽ mời George Retes, công dân Mỹ 26 tuổi từng bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) giam ba ngày, tới sự kiện.

Thanh Danh (Theo Hill, AP)