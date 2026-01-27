Loạt nghị sĩ Dân chủ đòi luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ

Ít nhất 140 nghị sĩ ủng hộ nghị quyết kêu gọi Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ từ chức hoặc bị luận tội, sau khi đặc vụ ICE liên tiếp bắn chết người.

Dự thảo nghị quyết luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem do hạ nghị sĩ Robin Kelly, nghị sĩ Dân chủ bang Illinois, khởi xướng từ đầu tháng và hiện được 140 nghị sĩ đồng bảo trợ, tương đương 2/3 nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện.

Nhiều người ký vào dự thảo nghị quyết trong cuối tuần, đặc biệt là sau cuộc họp kín của khối Dân chủ hôm 25/1. Một số nghị sĩ công khai yêu cầu bà Noem nhận trách nhiệm trong vụ đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) liên tiếp bắn chết hai công dân Mỹ Renee Good và Alex Pretti ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, trong tháng này.

Lời kêu gọi luận tội hoặc yêu cầu bà Noem từ chức đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong nội bộ đảng Dân chủ ở Hạ viện. Danh sách đồng bảo trợ nghị quyết gồm cả các nghị sĩ ở địa hạt "nhạy cảm", dễ dao động giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, như Laura Gillen, bang New York và Greg Landsman, bang Ohio. Một số nghị sĩ có sức ảnh hưởng trong đảng Dân chủ như Debbie Dingell, bang Michigan và Suzan DelBene, bang Washington, cũng ủng hộ luận tội bà Noem.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem tại Las Vegas hôm 22/11/2025. Ảnh: AP

Dù vậy, một số thành viên cấp cao đảng Dân chủ vẫn kêu gọi Nhà Trắng cách chức bà Noem và không đề cập phương án luận tội.

Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ ở Thượng viện Chuck Schumer viết trên mạng xã hội rằng bà Noem "cần bị sa thải". Một nhóm 15 nghị sĩ Dân chủ là cựu quân nhân kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump "ngừng ngay lập tức" các chiến dịch truy quét nhập cư của ICE và Biên phòng Mỹ (CBP) trong nội địa.

Họ đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Noem từ chức, cho rằng lãnh đạo hiện tại của Bộ An ninh Nội địa "không bảo vệ quyền tự do dân sự, không bảo đảm trách nhiệm giải trình và không duy trì được niềm tin công chúng".

Động lực thúc đẩy nỗ lực luận tội bà Noem chính là cái chết của Alex Pretti, y tá tại Trung tâm Y tế Cựu chiến binh ở Minneapolis, bị một đặc vụ trong nhóm truy quét nhập cư của ICE và CBP bắn chết ngày 24/1, theo Fox.

Đặc vụ liên bang bắn chết công dân Mỹ tại Minneapolis Khoảnh khắc Alex Pretti bị đặc vụ liên bang bắn ở Minneapolis hôm 24/1. Video: X/DMichaelTripi

Dự thảo nghị quyết luận tội của bà Kelly chủ yếu mang tính biểu tượng trong thời gian này, do phe Cộng hòa đang chiếm đa số ở lưỡng viện quốc hội sẽ bác bỏ. Phe Dân chủ khó kiếm đủ số phiếu ủng hộ từ các nghị sĩ Cộng hòa để thông qua nghị quyết tại Hạ viện, và càng khó đạt ngưỡng 60 phiếu ở Thượng viện để có thể luận tội và bãi nhiệm bà Noem.

Tuy nhiên, nó có thể tạo tiền đề để phe Dân chủ điều tra và luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa nếu họ đảo ngược được tình thế và giành kiểm soát lưỡng viện quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ tuyên bố chỉ đang thực thi đúng những đạo luật mà Quốc hội đã thông qua. "Nếu một số nghị sĩ không thích những luật lệ mà chúng tôi đang thực thi, việc của họ là điều chỉnh luật", người phát ngôn Tricia McLaughlin nhấn mạnh.

Bà đồng thời chỉ trích giới chính trị gia gây nguy hiểm cho lực lượng hành pháp với những thông điệp kích động, khiến số vụ tấn công nhắm vào thành viên ICE tăng 1.300 %. "Giờ là lúc họ nên tập trung bảo vệ người dân Mỹ. Bộ An ninh Nội địa đang làm nhiệm vụ này hàng ngày, dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Noem".

Thanh Danh (Theo Politico, NBC, Fox)