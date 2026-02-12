Loạt nghị sĩ Cộng hòa chống lại đòn thuế của ông Trump với Canada

Loạt nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện ủng hộ phe Dân chủ để thông qua nghị quyết bác bỏ các mức thuế quan ông Trump áp với Canada.

Phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ ngày 11/2 đệ trình nghị quyết chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia mà Tổng thống Donald Trump viện dẫn để áp thuế quan với nước láng giềng Canada.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, thành viên đảng Cộng hòa, đã thúc đẩy một thay đổi thủ tục nhằm ngăn cuộc bỏ phiếu về nghị quyết này, yêu cầu các nghị sĩ chờ phán quyết của Tòa án Tối cao trong một vụ kiện về thuế quan.

Nhưng tính toán của ông sụp đổ vào tối muộn ngày 11/2, khi một số nghị sĩ Cộng hòa không đồng ý thay đổi thủ tục, mở đường để Hạ viện bỏ phiếu về nghị quyết của phe Dân chủ.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson trong họp báo ngày 11/2 ở Đồi Capitol. Ảnh: AFP

Nghị quyết được thông qua sau đó với 219 phiếu thuận, 211 phiếu chống, khi loạt nghị sĩ Cộng hòa quay sang ủng hộ phe Dân chủ, bất chấp sự phản đối của ban lãnh đạo đảng. Đây là lần hiếm hoi đảng Cộng hòa thất bại trước phe Dân chủ tại Hạ viện, dù đang kiểm soát cơ quan này với 218 ghế so với 214 ghế của đối thủ.

Nghị quyết này sau đó sẽ được chuyển sang Thượng viện, cũng đang do phe Cộng hòa kiểm soát. Ngay cả khi nó được thông qua tại Thượng viện, ông Trump vẫn có quyền phủ quyết.

Dù nghị quyết chỉ mang tính biểu tượng, đây là một trong ít lần Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát trực tiếp phản đối Tổng thống về một chính sách thuế quan mang dấu ấn của ông Trump.

Ông Trump tin thuế quan là công cụ đủ mạnh để buộc các đối tác thương mại của Mỹ phải đàm phán. Nhưng các nghị sĩ đang chịu sức ép ngày càng lớn tại khu vực cử tri của mình, khi doanh nghiệp bị cuốn vào các cuộc chiến thương mại và người dân phải xoay xở với sinh hoạt phí cùng mặt bằng giá cao.

"Cuộc bỏ phiếu hôm nay rất đơn giản: Các vị sẽ bỏ phiếu để hạ chi phí sinh hoạt cho các gia đình Mỹ, hay tiếp tục giữ giá cả ở mức cao vì trung thành với một người là Donald Trump", Gregory Meeks, nghị sĩ Dân chủ đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, người đệ trình nghị quyết, nói.

Theo AP, cuộc bỏ phiếu vào thời điểm then chốt này cho thấy nỗi bất an trong nội bộ đảng Cộng hòa tại Hạ viện trước hướng đi của Tổng thống Trump, khi cuộc bầu cử giữa kỳ tới gần và cử tri ngày càng quan tâm đến các vấn đề kinh tế.

Trước đó, Thượng viện đã bỏ phiếu phản đối các mức thuế quan của ông Trump đối với Canada và một số quốc gia khác, thể hiện quan điểm bất đồng. Nhưng lưỡng viện phải cùng thông qua việc đảo ngược thuế quan, trình nghị quyết lên Tổng thống để ký duyệt hoặc phủ quyết.

Nhà Trắng lập luận rằng dòng chảy ma túy bất hợp pháp từ Canada là mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng, qua đó cho phép Tổng thống áp thuế quan lên hàng nhập khẩu ngoài các điều khoản của Hiệp định thương mại Mỹ, Mexico và Canada.

Đức Trung (Theo AP, Washington Post, Hill)