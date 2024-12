Loạt nghệ sĩ khuấy động đêm nhạc countdown tại Eco Central Park

Đêm nhạc mở đầu với sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ đại diện cho nguồn năng lượng mới như Nam Naggie với ca khúc Heartshot, Thầm ước và Mashup Sarangheroine & The End. Trong ảnh là nữ ca sĩ trẻ Hồng Phương. Cô mang đến sự kiện lần này loạt bài hát Em nói anh nghe này, By your side, Đoá hoa hồng, Từng giọt nắng xuân… Tiếp đó, Bùi Công Duy (Duy Cody) dành tặng các khán giả các ca khúc: Em mới là người yêu anh, Răng khôn, Em làm người yêu anh nhé baby, Có không giữ mất đừng tìm…