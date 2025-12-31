Loạt nghệ sĩ hủy show tại trung tâm mang tên ông Trump

Loạt nghệ sĩ hủy biểu diễn sau khi Trung tâm Kennedy được đổi tên thành Trump-Kennedy, khiến nhiều show diễn tại đây bị trống lịch.

The Cookers, ban nhạc jazz dự kiến biểu diễn tại Trung tâm Trump - Kennedy ở thủ đô Washington, Mỹ vào đêm giao thừa, ngày 30/12 quyết định hủy show mà không nêu rõ lý do, song tuyên bố của nhóm được cho là có ám chỉ nguyên nhân chính trị.

"Jazz ra đời từ đấu tranh và khát vọng tự do không ngừng nghỉ: tự do tư duy, tự do biểu đạt và tự do cất lên tiếng nói con người một cách trọn vẹn. Một số người trong chúng tôi đã gắn bó với dòng nhạc này suốt nhiều thập kỷ, và lịch sử ấy vẫn định hình chúng tôi đến hôm nay", tuyên bố có đoạn. "Chúng tôi hy vọng khoảnh khắc này mở ra không gian suy ngẫm, thay vì oán trách".

Công nhân thêm tên ông Trump vào mặt tiền Trung tâm Kennedy hôm 19/12/2025. Ảnh: AP

Quyết định của The Cookers nối dài danh sách các nghệ sĩ hủy biểu diễn ở trung tâm này, kể từ khi Nhà Trắng hôm 18/12 thông báo hội đồng Trung tâm Kennedy đã bỏ phiếu nhất trí đổi tên địa điểm này thành Trung tâm Trump - Kennedy.

Trung tâm Kennedy được xây dựng năm 1964 và mở cửa đón khách từ năm 1971. Trên website, trung tâm mô tả ông Kennedy "đã dành cả đời để ủng hộ và bảo trợ nghệ thuật".

Các thành viên hội đồng quản trị của trung tâm thường được chia đều giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Hồi tháng 2, Tổng thống Donald Trump sa thải các thành viên Dân chủ do cựu tổng thống Joe Biden bổ nhiệm và thay thế bằng các đề cử của mình.

Kristy Lee, nghệ sĩ dự kiến biểu diễn tại trung tâm vào ngày 14/1/2026, thông báo hủy show trên Instagram, thừa nhận đây là quyết định đau lòng, song cho biết "đánh mất sự liêm chính còn đắt hơn bất kỳ khoản cát-xê nào".

"Khi lịch sử Mỹ bị đối xử như thứ có thể cấm đoán, xóa bỏ, đổi tên hay thay thương hiệu để phục vụ cái tôi của ai đó, tôi không thể yên tâm đứng trên sân khấu ấy", Lee viết, thông báo sẽ tổ chức show trực tuyến tại nhà thay vì tại Trung tâm Trump - Kennedy.

Trong tuyên bố riêng trên website cá nhân, nữ ca sĩ nói quyết định hủy show xuất phát từ những lo ngại về "sự tôn nghiêm" của trung tâm. Cô nhấn mạnh rằng các cơ sở được tài trợ bằng ngân sách công cần tránh xa yếu tố chính trị hay được sử dụng để "quảng bá cá nhân" cho ai đó.

"Quyết định này không nhằm vào đội ngũ nhân sự, nghệ sĩ hay khán giả tận tâm của trung tâm, những người xứng đáng được tôn trọng. Đây là tuyên bố nhằm bảo vệ mục đích thành lập ban đầu của cơ sở và trách nhiệm đạo đức chung của các nghệ sĩ từng đứng trên sân khấu này", tuyên bố có đoạn.

Đại diện của ca sĩ Lee, bà Tauna Pierce, xác nhận quyết định rút lui của nghệ sĩ là phản ứng trực tiếp trước việc đổi tên của Trung tâm.

Ca sĩ Kristy Lee, người đã quyết định hủy show tại Trung tâm Kennedy. Ảnh: YouTube/Kristy Lee Videos

Nhóm múa Doug Varone and Dancers hồi đầu tuần cũng thông báo hủy các buổi diễn ngày 24-25/4/2026, viện dẫn lý do là trung tâm đổi tên.

"Khi ông Donald Trump tự gắn tên mình vào trung tâm, chúng tôi không thể tiếp tục cho phép bản thân, hay yêu cầu khán giả, bước vào một không gian không còn giữ được giá trị vốn có", nhóm viết trên Instagram.

Quyền Chủ tịch Trung tâm Trump - Kennedy Richard Grenell, đồng thời là đặc phái viên của ông Trump, tối 29/12 đăng tuyên bố trên mạng xã hội, cho rằng các nghệ sĩ hủy show đã ký hợp đồng diễn với "ban lãnh đạo cánh tả cực đoan trước đây". Ông nói việc hủy show là minh chứng cho thấy ban lãnh đạo cũ "ưu tiên mời các nhà hoạt động chính trị cực tả hơn là những nghệ sĩ sẵn sàng biểu diễn cho mọi khán giả, bất kể quan điểm chính trị".

Ông Trump ngày 30/12 chia sẻ trên Truth Social ba bài báo về việc tên ông được gắn lên Trung tâm Kennedy, song không đề cập đến quyết định hủy show của loạt nghệ sĩ.

Một trong những nghệ sĩ mở đầu cho làn sóng hủy show ở Trung tâm Trump - Kennedy là Chuck Redd. Ông Redd chơi trống và vibraphone, từng liên tục phụ trách buổi hòa nhạc Jazz Jams trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh tại Trung tâm Kennedy từ năm 2006. Ngay sau khi trung tâm được đổi tên, ông đã quyết định rút khỏi buổi hòa nhạc.

Ông Grenell thông báo sẽ yêu cầu Redd bồi thường một triệu USD thiệt hại, gọi quyết định của nghệ sĩ này là "chiêu trò chính trị".

Đức Trung (Theo NBC News, ABC News, AP)