Loạt nghệ sĩ ảo thuật và xiếc quốc tế hội ngộ tại Ba Na Hills

Đà NẵngCác nghệ sĩ làng xiếc và ảo thuật thế giới như Maestro Voronin, Maxim Voronin, Anastasiia Popsulys, Lena Koehn... sẽ góp mặt trong những show diễn tại Ba Na Hills mùa hè này.

Trong hàng loạt show diễn được Sun World Ba Na Hills đầu tư và dàn dựng tại khu du lịch năm nay, có 2 sân khấu lớn do nghệ sĩ xiếc Tuấn Lê đạo diễn, với sự tham gia của loạt nghệ sĩ ảo thuật và tạp kỹ quốc tế.

Đầu tiên là nghệ sĩ Maestro Voronin (Ukraina). Ông được mệnh danh là David Copperfield của làng ảo thuật hài, luôn kín lịch diễn vòng quanh thế giới. Ông cũng từng biểu diễn tại các sân khấu broadway tại Chicago, Los Angeles...

Trong sự nghiệp của mình, ông dành được nhiều giải thưởng như: Magic Hands Grand Prix 1989, Close-up Magician of the Year - Magic Castle, The Great Lafayette - Edinburgh, Monte Carlo Magic Stars, cùng loạt huy chương vàng tại các liên hoan ảo thuật gia tại Đức, Nga, Áo...

Ảo thuật gia Maestro Voronin. Ảnh: Sun Group

Nhận lời tham gia biểu diễn tại Ba Na Hills, Maestro Voronin chia sẻ điều khiến ông ấn tượng là khung cảnh tựa như cổ tích nơi đây. Mọi con đường, góc phố của Bà Nà đều giàu tính thẩm mỹ, dễ dàng biến thành những sân khấu để nghệ sĩ thăng hoa, và là nguồn cảm hứng cho các sáng tạo nghệ thuật.

Ông cho biết sẽ góp mặt trong show diễn tiêu điểm của mùa hè năm nay là WOW Kingdom. Show diễn lấy ý tưởng từ 4 nguyên tố cơ bản tạo nên sự sống, dẫn dắt người xem bước vào thế giới của những bất ngờ, lý thú.

Nghệ sĩ xiếc - ảo thuật Maxim Voronin cũng có mặt tại Đà Nẵng dịp hè này. Từ nhỏ, Maxim đã nuôi dưỡng tình yêu với xiếc và ảo thuật khi có bố là ảo thuật gia Maestro Voronin và mẹ là nghệ sỹ uốn dẻo. Anh đã cùng bố mẹ đi lưu diễn khắp châu Mỹ, châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới. Dù là "con nhà nòi", anh tự thân gặt hái thành công cho riêng mình, khi mới 12 tuổi. Anh theo học tại Học viện Nghệ thuật Xiếc ở Kiev, lấy bằng về nghệ thuật xiếc và đạo diễn, sau đó tự mình tổ chức các show tour riêng.

Nghệ sĩ Maxim Voronin. Ảnh: Sun Group

"Tôi hào hứng với show diễn lần này, đặc biệt khi làm việc với nhiều nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới. Hy vọng chúng tôi sẽ tạo nên được nhiều điều mới mẻ và một thông điệp ý nghĩa tới khán giả", Maxim chia sẻ.

Lena Koehn - ngôi sao của đoàn Cirque du Soleil, được xem là linh hồn của bộ môn biểu diễn diabolo (sử dụng dụng cụ tung hứng hoặc đạo cụ khác) quốc tế, ngôi sao đắt show của đoàn xiếc Cirque Du Soleil.

Lena Koehn còn được yêu thích bởi những màn trình diễn tung hứng (juggling). Cô thể hiện dấu ấn cá nhân, khả năng sáng tạo cùng độ khó cao trong những phần trình diễn. Với việc đưa ngôi sao diabolo đến loạt show diễn tại Bà Nà lần này, đạo diễn Tuấn Lê cùng Bà Na Hills muốn đưa khái niệm diabolo đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Lena Koehn. Ảnh: Sun Group

"Đây sẽ là những show giải trí cuốn hút. Bạn sẽ thấy thời gian như trôi qua trong tích tắc khi xem những show diễn này", Lena Koehn chia sẻ.

Đạo diễn Tuấn Lê - nghệ sĩ nổi danh trong làng xiếc Việt với các tác phẩm gắn với xiếc tre như: Làng tôi, À Ố Show, Teh Dar sẽ đảm nhiệm đạo diễn chính trong các show tại Ba Na Hills.

Theo đạo diễn Tuấn Lê, những show diễn tại Bà Nà Hills hè này không sử dụng công nghệ. Tài năng của 6 nghệ sỹ chính tham gia cùng hơn 30 nghệ sỹ múa của Ba Na Hills sẽ thể hiện được đẳng cấp và sức cuốn hút của các show. "Chúng tôi hy vọng sẽ tạo nên được những show diễn độc đáo mà khán giả chỉ có thể trải nghiệm được khi đến với Ba Na Hills", vị đạo diễn chia sẻ.

Chuỗi show diễn hè tại Ba Na Hills hấp dẫn du khách. Ảnh: Sun Group

Sắp tới, Ba Na Hills sẽ tiếp tục đón những nghệ sĩ khác như Anastasiia Popsulys - nữ nghệ sỹ tạp kỹ từ châu Âu, gương mặt được săn đón trong các buổi dạ tiệc riêng của các tỷ phú thế giới; Oleg Izossimov - người nổi tiếng về khả năng thăng bằng cơ thể, người nắm kỷ lục tài năng của Ariel World, Olga Moreva - nghệ sĩ xiếc đu dây...

Đại diện khu du lịch kỳ vọng, chuỗi show diễn sẽ đưa Ba Na Hills trở thành điểm đến du lịch - nghệ thuật hấp dẫn. Thay vì phải bay tới nhiều nơi trên thế giới, giờ đây du khách chỉ cần đến với Ba Na Hills là có thể thưởng thức trực tiếp những màn trình diễn tầm cỡ quốc tế.

Dịp này, Sun World Ba Na Hills còn triển khai chương trình kích cầu "Con Lạc cháu Hồng" với chính sách ưu đãi đến 40% cho tất cả du khách nội địa trên toàn quốc từ tháng 4 đến hết tháng 12.

Hoài Phong