Loạt máy rửa bát cỡ lớn dưới 30 triệu đồng

Máy rửa bát của Bosch, Beko, Electrolux, Giovani, Xiaomi đều có dung tích 14-16 bộ, công nghệ sấy khô hoàn toàn và hệ thống tay phun chống góc chết.

Máy rửa bát được tính theo tiêu chuẩn bộ đồ ăn châu Âu. Một bộ gồm khoảng 4 đĩa, 5 thìa hoặc dĩa, một cốc và một ly. Nếu quy đổi một bữa ăn của gia đình Việt bốn người sẽ tương đương khoảng bốn bộ theo chuẩn châu Âu gồm 4 bát, 2-3 đĩa, bát nhỏ, thìa, đũa.

Máy có dung tích từ 12 đến 15 bộ đồ ăn châu Âu có thể hỗ trợ rửa từ 3 đến 4 bữa ăn của gia đình Việt. Con số này thay đổi tùy thuộc số lượng nồi và lượng bát đĩa theo thói quen gia đình. Người Việt thường sử dụng nhiều nồi, chảo khi chế biến nên phù hợp với các máy dung tích lớn để có đủ không gian sử dụng.

Beko Pro 500 DEN48520XAD (29 triệu đồng)

DEN48520XAD là model đầu tiên mang tính năng tự phân bổ nước rửa (gel rửa) xuống phân khúc giá dưới 30 triệu đồng. Trước đó, Miele của Đức cũng có sản phẩm tương tự nhưng giá cao trên 50 triệu đồng, ít được người Việt biết đến. Với mỗi lần đổ đầy, máy có thể rửa liên tục tối đa một tháng với 20-30 lần tùy vào số lượng bát, đũa. Ngăn chứa nước làm bóng cũng nhỉnh hơn so với máy thông thường nên người dùng giảm đáng kể công đoạn thêm chất tẩy rửa mỗi lần sử dụng.

Sản phẩm của Beko là loại 15 bộ theo tiêu chuẩn châu Âu, có ba ngăn trong đó hai ngăn trên có thể điều chỉnh độ cao để phù hợp với các nồi lớn hoặc chế độ rửa khay nướng chuyên dụng. Các khay đều có hệ thống giá đỡ chuyên biệt cho đĩa, bát, ly và thìa, dĩa ở ngăn trên cùng.

Máy sử dụng trục tay phun đơn chính, mở rộng ra ba tay phun để không có góc chết khi hoạt động. Các hãng khác thường sử dụng tay phun phụ riêng biệt ở góc để cải thiện hiệu quả hoạt động. Máy cũng có chế độ sấy khô hoàn toàn bằng khí nóng.

Bosch Series 6 SMI6ZCS16E (26 triệu đồng)

Bosch SMI6ZCS16E thiết kế bán âm với dải điều khiển lớn bên trên và bề mặt kim loại dưới.

SMI6ZCS16E là model mới nhất dòng Series 6 của Bosch với thiết kế bán âm. So với mẫu SMV6ZCX16E, phiên bản mới có màn hình ngoài, hiển thị nhiều thông tin trực quan hơn. Phần vỏ thép không gỉ có thể để trơn bên ngoài hoặc ốp gỗ để đồng bộ thiết kế không gian bếp. Người dùng có thể thiết kế đặt riêng máy hoặc đặt âm tủ tùy sở thích.

Là dòng 14 bộ nhưng SMI6ZCS16E có ba khay tương tự dòng 15 bộ của Hefele hay Beko. Trong đó, giàn giữa có thể tăng giảm độ cao để phù hợp rửa nồi, khay nướng kích thước lớn bên dưới. Sản phẩm có 8 chương trình rửa và công nghệ sấy khô hoàn toàn của Bosch là Zeolith.

Thiết bị cũng có ứng dụng điều khiển qua smartphone, nâng cấp so với các đời Series 6 cũ. Người dùng có thể xem, chọn đa dạng chế độ và đặc biệt là theo dõi lượng điện, nước tiêu thụ mỗi lần rửa và tổng kết theo ngày, tuần, tháng.

Electrolux EEM48300L (14 bộ)

Electrolux EEM48300L.

Các dòng máy rửa bát cao cấp mới của Electrolux tại Việt Nam chủ yếu là thiết kế âm tủ. Model EEM48300L có vỏ ngoài trơn bằng kim loại, có thể ốp gỗ hoặc vật liệu khác để đồng bộ với khu bếp. Nhà sản xuất đưa dãy nút điều khiển cảm ứng lên cạnh trên của cánh mở. Máy cũng có dung tích 14 bộ và ba ngăn rửa với một ngăn chuyên cho thìa, dĩa, đũa trên cùng.

EEM48300L là một trong những máy có thiết kế tay phun độc đáo nhất. Thay vì tay phun 3,4 cánh phụ, máy sử dụng kiểu trục xoay SatelliteClean có đầu phun tròn xoay thứ cấp trên tay xoay chính. Đây cũng là phương pháp giúp máy rửa được các bát ở bốn góc xung quanh.

Sản phẩm mới của Electrolux có khả năng sấy khô với việc tự mở hé cửa ở cuối chu trình. Mức nhiệt độ nước rửa cao nhất 60 độ C, độ ồn khi hoạt động 46 dB.

Giovani GDW-127635SB (21,5 triệu đồng)

Giovani GDW-127635SB.

GDW-127635SB là model có sức chứa 14 bộ nhưng thiết kế chỉ hai ngăn chứa, lược bớt ngăn chứa thìa dĩa ở phía trên cùng so với các đối thủ cùng phân khúc. Tuy nhiên, máy có thêm khay cơ động, giỏ để dao, kéo, thìa, đũa.... có thể đặt mọi vị trí ở hai ngăn hoặc bỏ bên ngoài nếu không có nhu cầu sử dụng.

Sản phẩm có thiết kế độc lập nhưng người dùng vẫn có thể tháo nắp nếu cần lắp âm tủ. Bảng điều khiển phía trước có nút bấm cảm ứng, đèn báo chỉ thị LED và khoang rửa bằng inox. Chức năng hẹn giờ tối đa 24 tiếng, 6 chương trình rửa và nhiệt độ cao nhất là 72 độ C (rửa diệt khuẩn).

Máy rửa bát của Giovani có chức năng sấy tăng cường bằng khí nóng Extra Dryin, tia UV diệt khuẩn và ủ ấm 72 tiếng nếu người dùng chưa có nhu cầu sử dụng ngay.

Xiaomi Mijia P1 (18 triệu đồng)

Xiaomi Mijia P1.

Xiaomi bắt đầu giới thiệu máy rửa bát từ cuối 2022 với dòng S1, sau đó thêm N1 và P1. Trong đó, P1 là model cao cấp nhất và có dung tích lớn hàng đầu hiện nay là 16 bộ. Sản phẩm thiết kế dạng độc lập nhưng người dùng có thể tháo nắp trên máy để lắp đặt âm vào tủ bếp.

So với dòng S1, P1 có ba khay chứa, trong đó khay giữa có giá đựng ly riêng và tăng chỉnh độ cao. Điểm độc đáo của sản phẩm là vừa có khay nước rửa dung tích 450 ml cho chế độ tự động, vừa có khay chứa bột, viên rửa như máy thông thường.

Model của Xiaomi cũng có khả năng tự mở cửa nhưng đặc biệt hơn sản phẩm đối thủ là tự đóng cửa khi hết chương trình sấy giúp an toàn, tránh vi khuẩn nấm mốc xâm nhập. Sản phẩm được một số cửa hàng nhập chính ngạch nhưng do là model nội địa, bảng điều khiển đều bằng tiếng Trung Quốc, khó sử dụng với người già, trẻ nhỏ. Việc bảo hành cũng do các cửa hàng đảm nhận thay vì dịch vụ chính hãng.

Tuấn Hưng