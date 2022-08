Loạt máy lọc nước nổi bật ra mắt năm 2022

Độc giả có thể bình chọn cho một trong năm mẫu máy lọc nước tinh khiết được đề cử tại Sản phẩm tôi yêu số thứ ba.

Máy lọc nước tinh khiết được yêu thích nhất là chủ đề mới của chương trình bình chọn Sản phẩm tôi yêu 2022, diễn ra từ ngày 15/8 đến 25/8. Loạt sản phẩm trong danh sách đề cử đều được hỗ trợ hai chế độ nước nóng nguội, màng lọc RO cao cấp, công nghệ lọc và làm nóng/lạnh nhanh. Bên cạnh nhiều tính năng, các sản phẩm cũng có thiết kế hiện đại phù hợp với nhiều không gian. Máy có độ bền cao, tiết kiệm điện năng, một số còn tích hợp các tính năng thông minh như điều khiển qua điện thoại.

Kangaroo KG10A7ES

Máy lọc nước Hydrogen của Kangaroo có thiết kế dạng tủ đứng hiện đại với dung tích bình chứa 9,3 lít. Máy sở hữu công nghệ điện phân giúp tạo nước Hydrogen và tái khoáng, được chứng nhận nước sạch của bộ Y tế. Bên cạnh hệ thống 5 lõi có thể lọc 18 lít/giờ, KG10A7ES còn tích hợp công nghệ làm lạnh nhanh Duo Chip và công nghệ kháng khuẩn Nano Carbon giúp tăng độ bền của máy mà vẫn đáp ứng được chất lượng nguồn nước. Sản phẩm có giá 14,3 triệu đồng.

Karofi KAD-X39

Karofi KAD-X39 có ba chế độ nước nóng, nguội, lạnh và 10 lõi lọc RO Purifim 100 GPD giúp loại bỏ phần lớn chất độc hại trong nước. Máy trang bị công nghệ làm lạnh sâu bằng chip điện tử và khả năng lọc 20 lít/giờ, hỗ trợ nhiệt độ nước nóng 85-95 độ C, lạnh 12-15 độ C. KAD-X39 có hai vòi nóng lạnh riêng biệt, thiết kế dạng tháp đứng với bề mặt dễ vệ sinh. Sản phẩm có giá 9,5 triệu đồng.

Sunhouse Slimbio SHA76214CK-S

Slimbio SHA76214CK-S được trang bị hệ thống lọc 9 lõi RO, hỗ trợ ba chế độ nóng, nguội và lạnh, công suất lọc 10-15 lít/giờ. Dung tích bình chứa của sản phẩm đạt 10,35 lít, chia thành ba nơi chứa: nước nóng 0,85 lít, nước lạnh 1,5 lít, nước thường 8 lít. Máy lọc nước của Sunhouse được đánh giá cao khi trang bị điều khiển cảm ứng hiện đại và thiết kế nhỏ gọn giúp tiết kiệm diện tích. Sản phẩm hiện có giá 10,55 triệu đồng.

Robot Grand-X9WKUR

Sản phẩm từ thương hiệu Robot tích hợp hai công nghệ lọc tiên tiến UF và RO, kết hợp hệ thống 9 lõi lọc giúp lọc các loại vi khuẩn có hại. Công suất của máy đạt 20 lít/giờ, dung tích bình chứa 5,2 lít. Bảng điều khiển hướng về trước thay vì phía trên, hỗ trợ ba chế độ nước nóng, bình thường và lạnh. Sản phẩm có giá 13 triệu đồng.

Toshiba TWP-W1905SV(MB)

Sản phẩm từ Toshiba chỉ có ba lõi lọc gọn nhẹ nhưng vẫn cho ra dòng nước uống tinh khiết. Hệ thống lọc sử dụng màng RO 75 GOD, công suất lọc 11,8 lít mỗi giờ, hỗ trợ nước nóng 80-90 độ C, lạnh 10-15 độ C. So với các model khác, TWP-W1905SV(MB) tích hợp tính năng điều khiển từ xa hoặc theo dõi thông số về nước qua ứng dụng smartphone. Máy có giá 10,6 triệu đồng.

Tham gia bình chọn Máy lọc nước tinh khiết

Sản phẩm tôi yêu được VnExpress tổ chức từ năm 2020, dành cho các sản phẩm công nghệ, phụ kiện, đồ gia dụng... theo từng chủ đề. Đây là chương trình khởi động cho Tech Awards và kết quả hoàn toàn dựa trên số lượt bình chọn của độc giả. Những sản phẩm được đề cử phải đáp ứng tiêu chí: được giới thiệu trong năm 2022 tại thị trường Việt Nam; trang bị công nghệ mới, nổi bật; có thiết kế, tính năng/hiệu năng ấn tượng.

Sản phẩm đoạt giải sẽ được trao chứng nhận trong Lễ trao giải Tech Awards 2022, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2023 tại TP HCM. Tech Awards - Sản phẩm công nghệ xuất sắc của năm - là chương trình bình chọn cho thiết bị điện tử và thương hiệu gia dụng, được VnExpress tổ chức thường niên từ năm 2012.

Bảo Lâm