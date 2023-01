Loạt máy hút bụi cầm tay giá rẻ

Các sản phẩm từ Deerma, Xiaomi Mijia, Redkey hay PerySmith đều có giá rẻ trên dưới một triệu đồng nhưng lực hút tốt, gọn nhẹ.

Hút bụi cầm tay là một trong những món đồ gia dụng được tìm kiếm nhiều nhất dịp cận Tết. Các sản phẩm tầm giá trên dưới một triệu đồng được nhiều người chọn mua nhờ dễ tiếp cận trong khi lực hút và chức năng, phụ kiện đủ dùng với các nhu cầu thông thường. Đa số các máy trong phân khúc đều tặng kèm ba đầu hút khác nhau gồm hút sàn, hút phẳng và hút chổi. Các model dùng pin gọn nhẹ hơn nhưng lực hút thường kèm các model cắm điện trực tiếp.

Xiaomi Mijia MJXCQ01DY (900.000 đồng)

Xiaomi Mijia MJXCQ01DY.

MJXCQ01DY là mẫu máy hút bụi cầm tay cán dài rẻ nhất mang thương hiệu Mijia "chính chủ" của Xiaomi. Sản phẩm có thiết kế tối giản, cân nặng 2,1 kg, dung tích hộc bụi 0,6 lít và sử dụng dây cắm điện áp 220 V thông thường. Model của Xiaomi đi kèm một đầu hút sàn, hai đầu hút di động với một dầu phẳng và một đầu bàn chải.

Máy có hai chế độ gồm tiêu chuẩn với lực hút 10 kPa và chế độ mạnh 16 kPa. Sản phẩm được đánh giá hiệu quả sử dụng hút bụi tốt với đa số nhu cầu dọn dẹp thông thường. Tuy nhiên, máy nóng nhanh sau thời gian ngắn sử dụng.

Deerma VC20 Plus (1,5 triệu đồng)

Deerma VC20 Plus.

VC20 Plus là một trong những máy hút bụi cầm tay sử dụng pin sạc rẻ nhất thị trường. Sản phẩm tích hợp pin 2.500 mAh cho thời gian sử dụng 15 phút với chế độ mạnh, 22 phút với chế độ thường và cần 5 tiếng để sạc đầy. Dung tích hộp bụi cũng không quá lớn, khoảng 0,6 lít.

Do sử dụng pin, công suất hút của máy kém hơn so với Mijia MJXCQ01DY. Ở chế độ mạnh, lực hút là 8 kPa trong khi ở chế độ tiêu chuẩn, lực hút là 5 kPa. Sản phẩm cũng có ba đầu hút đi kèm, bộ lọc HEPA có thể rửa bằng nước sạch.

Redkey P6C (1,4 triệu đồng)

Redkey P6C là máy hút bụi cầm tay loại có dây tương tự Mijia MJXCQ01DY nhưng công suất nhỉnh hơn, hệ thống con lăn linh hoạt trong tháo lắp và vệ sinh hơn. Sản phẩm nặng hơn một chút so với đối thủ từ Xiaomi là 2,35 kg. Bộ lọc 3 lớp nhỉnh hơn các đối thủ trong tầm giá với lớp tách bụi lốc xoáy, lớp lưới thép không gỉ và hepa.

Công suất hút của máy là 17 kPa và hệ thống dây dài 7 mét.

PerySmith Xtreme XS20 (1,2 triệu đồng)

PerySmith Xtreme XS20.

So với Mijia MJXCQ01DY hay Redkey P6C, Xtreme XS20 có trọng lượng nhẹ hơn đáng kể, chỉ 1,3 kg so với trên 2 kg. Model này cũng có dung tích hộc chứa bụi lớn hơn là 0,8 lít so với 0,6 lít. Sản phẩm có thể hút tốt nhiều loại bụi bẩn thông thường nhưng một số ý kiến cho rằng lực hút không như quảng cáo là 18 kPa (tương tự máy có dây). Ngoài ra, thời gian sử dụng thực tế ở chế độ mạnh không tới 10 phút.

Hoài Anh