Loạt máy hút ẩm cho nhà chung cư dưới 100 m2

Máy hút ẩm công suất 20-30 lít phù hợp sử dụng cho toàn bộ căn hộ chung cư diện tích dưới 100 m2.

Khác với nhà đất thường phải dùng máy hút ẩm cho từng phòng trong giai đoạn nồm ẩm, căn hộ chung cư có thể chỉ cần sử dụng một máy, miễn là đủ công suất, nhờ không gian liên thông trên một mặt sàn. Với diện tích phổ biến 45-100 m2 tại Việt Nam, một căn hộ chung cư cần máy có công suất hút 20-30 lít mỗi ngày. Công suất đủ giúp máy ít khi phải hoạt động ở mức cao nhất, giảm tiếng ồn cũng như tiết kiệm chi phí.

Khi sử dụng, cửa ra vào, cửa sổ nên đóng để không khí ẩm bên ngoài không vào nhà nhưng các cửa phòng nên để mở. Độ ẩm không khí trung hòa rất nhanh nên người dùng chỉ cần đặt máy ở trung tâm nhà, thường là phòng khách hoặc bếp.

Đa số dòng máy hiện nay chia theo công suất hút tính theo đơn vị lít nước. Ví dụ, một mẫu 30L có thể hút, làm ngưng tụ tối đa 30 lít nước một ngày trong không khí.

Lumias D6s 30L (5,9 triệu đồng)

Lumias D6s 30L.

D6 series là dòng máy cao cấp nhất ra mắt cuối 2025 của Lumias. Thiết kế đồng nhất hơn giữa các phiên bản công suất, kích thước nhỏ gọn, độ ồn giảm hơn và bổ sung tính năng lọc khí với model D6s. Sản phẩm sử dụng máy nén NWT rô-tơ quay công nghệ mới dùng chung với các hãng Nhật Bản, Italy như Sharp, Delonghi cùng dàn ống đồng dẫn nhiệt tốt, giảm tiêu thụ điện năng.

Sản phẩm trang bị màn hình LED hiển thị chỉ số báo độ ẩm, dãy nút chức năng có tiếng Việt dễ thao tác ở phía trên. Người dùng có thể bật chế độ sấy quần áo để làm khô trong những ngày mưa phùn thay vì phơi ngoài trời mất nhiều thời gian. Ngoài ra, máy có kết nối wifi, cho phép kết nối và điều khiển từ xa thông qua ứng dụng Xiaomi Home phiên bản quốc tế.

D6s có màng lọc cao cấp HEPA tương tự máy lọc không khí chuyên dụng, dù là tính năng phụ trợ, mang lại hiệu quả lọc tương đương. Tuy nhiên, máy chưa có chế độ điều khiển quạt gió tự động, cảm biến đo PM2.5.

Lumias D6s 30 lít có thể hoạt động cho căn hộ tối đa 125 m2. Có nghĩa, trong tầm 100 m2 đổ lại, máy không cần hoạt động hết công suất, giữ độ ồn ở mức vừa phải ngay cả khi độ ẩm trong nhà đạt trên 85%.

LG Dual Inverter MD19GQGE0 30L (14 triệu đồng)

LG Dual Inverter MD19GQGE0 30L.

LG bắt đầu bán máy hút ẩm trở lại tại thị trường Việt Nam từ giữa 2023 với hai phiên bản công suất 16 và 19 lít. Gần đây, hãng bổ sung phiên bản công suất cao hơn là 30 lít. Máy thuộc phân khúc cao hơn đa số sản phẩm có trên thị trường với trang bị máy nén biến tần Inverter, màn hình LED cao cấp, hệ thống bù ion và UV Nano khử khuẩn.

Sản phẩm đi kèm bộ dụng cụ giúp sấy khô tủ, ngăn chứa quần áo hoặc giày. Tính năng này hoạt động chậm hơn so với máy sấy nhưng gần như không gây hại hay làm nhăn quần áo. Người dùng có một ống dẫn hút khí cỡ lớn và bộ đầu hút chữ Y cho giày và khe hút với hộc tủ.

Model mới ra mắt có bình chứa cỡ lớn dung tích 5,2 lít nhưng người dùng cũng có thêm lựa chọn ống thải trực tiếp ra bên ngoài.

New Widetech 30L WDH330EFW1 (5,9 triệu đồng)

New Widetech 30L WDH330EFW1.

Sản phẩm của New Widetech có công suất hút 30 lít/ngày, công suất điện 420 W, đủ sức duy trì độ ẩm 65-70% cả trong những ngày nồm ẩm trên 90% cho căn hộ 90-100 m2. Ở chế độ hoạt động thông thường, độ ồn của máy dưới 38 dB, không ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt thông thường.

Đây cũng là một trong những mẫu có bình chứa nước lớn nhất là 7 lít trong phân khúc. Máy có tính năng cảnh báo nước đầy, chống tràn và chống rò rỉ nước. WDH330EFW1 sử dụng bộ lọc ion bạc để ngăn chặn và ức chế mầm bệnh, vi khuẩn, nấm mốc.

Xiaomi Smart DehumidifierCSJ0114DM 22L (5,9 triệu đồng)

Xiaomi Smart DehumidifierCSJ0114DM.

Máy hút ẩm Xiaomi vừa được bán chính hãng với hai phiên bản 13L và 22L. Trong khi bản nội địa Trung Quốc sử dụng logo Mijia hình khiên, ứng dụng Mi Home vùng Trung Quốc, phiên bản chính hãng Việt Nam là bản quốc tế với logo Xiaomi, ứng dụng Mi Home vùng Việt Nam.

Phiên bản 13L thường chỉ dùng cho các phòng diện tích 10-20 m2 trong khi bản 22L có thể dùng cho căn hộ diện tích 45-60 m2. Trong điều kiện sử dụng thực tế, mẫu 22 lít vẫn có thể dùng cho căn hộ diện tích lớn 100 m2 nhưng thời gian làm khô lúc đầu sẽ lâu hơn so với loại công suất 30 lít.

Model của Xiaomi khác biệt với thiết kế hình tròn bắt mắt, bảng điều khiển LED chìm hiển thị thông số cũng như các nút điều chỉnh nhanh chế độ, cài đặt. Bình chứa của máy dung tích 3 lít, sử dụng bộ lọc kháng khuẩn.

