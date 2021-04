Loạt lễ hội, show nghệ thuật đón hè của Sun Group

Lễ hội du lịch biển kéo dài 4 tháng ở Thanh Hóa, show nghệ thuật tại Sun World Ba Na Hills hay Fansipan Legend... mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Lễ hội ẩm thực và bia B’estival tại Sun World Ba Na Hills

Tại Đà Nẵng, xứ sở cầu Vàng - Sun World Ba Na Hills sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn du khách với sự trở lại của lễ hội ẩm thực và bia B’estival diễn ra trong hơn 4 tháng, từ 30/4 đến 15/9. Đến đây, du khách có thể thưởng thức bia tươi mát lạnh, những món ngon trứ danh đến từ Thái Lan, Trung Quốc, Đức, Italy... hay khám phá nhiều món ăn đường phố đúng điệu như BBQ, pizza, hamburger...

Những màn biểu diễn sôi động trong lễ hội ẩm thực và bia B’estival.

Du khách có thể hòa mình vào các hoạt động vui chơi tại "Xứ sở hội hè" như truy tìm Vua Bia, thách thức Thực thần, mặc trang phục lễ hội tham gia các trò chơi dân gian châu Âu, thưởng thức các show nghệ thuật đường phố hay chiêm ngưỡng màn trình diễn độc đáo dưới làn nước tại thác nước Beer Plaza.

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn - Thanh Hóa 2021

Từ 24/4 đến 30/7, du khách đến Sầm Sơn, Thanh Hóa có thể trải nghiệm hàng loạt sự kiện trong khuôn khổ lễ hội du lịch biển Tập đoàn Sun Group đồng hành tổ chức. Đó là đêm nghệ thuật khai mạc mùa lễ hội du lịch biển Sầm Sơn - Thanh Hóa 2021; lễ hội thả diều "Vũ điệu trên không"; các chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng vào thứ 7; lễ hội mô tô phân khối lớn; Carnival đường phố hàng tuần...

Sau đêm khai mạc, chuỗi hoạt động hưởng ứng và đồng hành sẽ bắt đầu với lễ hội thả diều "Vũ điệu trên không", dự kiến diễn ra vào ngày 26 và 27/4. Quy tụ những nghệ nhân nổi tiếng, các câu lạc bộ diều quốc tế từ mọi miền đất nước, sự kiện cũng sẽ ghi dấu ấn với những kỷ lục độc đáo như diều khủng long 60 mét, diều phượng hoàng 80 mét, diều quái điểu 70 mét...

Lễ hội mô tô phân khối lớn dự kiến diễn ra ngày 29/4. Sau đó, suốt dịp lễ 30/4-1/5 và các thứ bảy hàng tuần, kéo dài từ 8/5 đến 30/8 tại sân khấu đường Hồ Xuân Hương sẽ là chuỗi các chương trình nghệ thuật được Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng theo nhiều chủ đề, trong đó có âm nhạc EDM hiện đại với sự góp mặt của các DJ nổi tiếng.

Carnival đường phố khuấy động Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Tháng 6 sẽ là tâm điểm của lễ hội du lịch biển Sầm Sơn với carnival đường phố. Dàn diễn viên chuyên nghiệp người nước ngoài sẽ mang đến không khí lễ hội tưng bừng.

Lễ hội hoa Fansipan từ 16/4 -31/6

Ngược lên Sa Pa, Sun World Fansipan Legend cũng tung ra hàng loạt chương trình lễ hội, kéo dài suốt từ 15/4 đến hết năm. Cụ thể, từ ngày 16/4, du khách đến Fansipan có thể chiêm ngưỡng lễ hội hoa với hàng trăm loài bung sắc như đồi hoa cúc gỗ vàng rực, vườn hoa rum trắng muốt hay dải hoa cải vàng. Thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam tại ga đi cáp treo là nơi hàng triệu bông hồng cổ, hồng leo Sa Pa cũng đang đơm nụ, bung nở.

Trên đỉnh Fansipan, đỗ quyên đang dần bung nở ngay dưới chân tượng Quan Thế Âm Bồ Tát và dọc đường La Hán. Khắp khu du lịch, nhiều tiểu cảnh, đại cảnh được làm từ hoa tươi mang đậm màu sắc Tây Bắc như tiểu cảnh Nàng Quyên, con đường hoa hồng... cũng sẽ là những góc check-in mùa hè cho tín đồ yêu du lịch.

Hoa hồng bung nở trên đỉnh Fansipan.

Từ 30/4 đến 2/5, giải đua "Vó ngựa trên mây" cũng sẽ khởi tranh với sự tham gia của những bộ đôi tuấn mã - kỵ sĩ hàng đầu Tây Bắc. Xen kẽ những vòng đua, du khách còn được thưởng thức những màn diễu hành đầy màu sắc của đội "kỵ binh" với cung nỏ, cờ phướn, làm sống lại không khí hào hùng xưa kia của vùng Tây Bắc.

Các show nghệ thuật đẳng cấp

Vốn nổi tiếng với nhiều show nghệ thuật đình đám, các Sun World của Sun Group hè này tiếp tục mang đến những trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Sự trở lại của "Vũ điệu trên mây" tại Sun World Fansipan Legend là tin vui cho các tín đồ du lịch cũng như người yêu Tây Bắc, đam mê Sa Pa. Vẫn sẽ là câu chuyện tình với kết thúc có hậu của chàng Đỗ, nàng Quyên, là những lớp lang nghệ thuật chuyển đổi đầy tinh tế, từ rộn ràng Tây Bắc tới huyền hoặc tâm linh, nhưng với nhiều thay đổi đột phá từ biên đạo, âm nhạc đến sân khấu, "Vũ điệu trên mây 2021" sẽ đem tới cho du khách nhiều xúc cảm mới.

Sân khấu "Vũ điệu trên mây 2021" sẽ lấy tre nứa là chất liệu chủ đạo, để mang lại cho khán giả nhiều ấn tượng về thị giác. Chất liệu dân gian Tây Bắc được chắt lọc, khéo léo đưa vào từng lớp lang của show diễn, qua trang phục, đạo cụ, âm nhạc và những vũ điệu đậm bản sắc vùng cao, kết hợp với sự huyền bí của tâm linh. Khán giả sẽ phiêu diêu giữa mây ngàn Sa Pa, trên sân khấu ở độ cao hơn 2.000 mét và khám phá những đặc sắc của Tây Bắc.

Những cái tên gạo cội của những show nghệ thuật đỉnh cao - đạo diễn Phạm Hoàng Nam cùng biên đạo múa Kiều Lê và nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Tiến sẽ tái tạo "Vũ điệu trên mây", đem tới cho show diễn mang dấu ấn độc đáo của Sun World Fansipan Legend.

Những người từng nuối tiếc vì show "Vũ hội ánh dương" tại Sun World Ba Na Hills khéo lại vào năm 2019 sẽ có cơ hội thưởng thức những màn trình diễn ấn tượng hơn. Năm nay, Bà Nà Hills sẽ mang đến show diễn The Golden Heart được sáng tạo bởi các tên tuổi nổi tiếng Việt Nam như đạo diễn Phạm Hoàng Nam, nhạc sĩ Huy Tuấn, biên đạo múa Trần Ly Ly... Show diễn quy tụ hơn 130 nghệ sĩ quốc tế với đa dạng các ngôn ngữ trình diễn nghệ thuật như xiếc, ảo thuật, múa trống...

Show "Vũ hội ánh dương" tại Sun World Ba Na Hills.

Show "The Golden Heart" đưa khán giả vào một câu chuyện kỳ bí từ thuở hồng hoang của Bà Nà Hills - nơi ngự trị của những người khổng lồ. Sau khi bị một phép thuật của thế lực siêu nhiên khống chế, họ bị nhốt vào lòng núi. Một ngày kia, một mảnh thiên thạch khổng lồ lạc vào trái đất, làm nứt những quả núi thành những khe gãy. Đầu tiên Cầu Vàng xuất hiện tại Vườn khổng lồ, sau đó là thư viện sách hoá thạch trồi lên tại vùng đất Băng giá, nơi lộ ra Vương quốc Trái Tim với bao câu chuyện kỳ thú...

Từng cuốn sách mở ra những chương hồi thú vị, dẫn dụ khán giả vào câu chuyện tình yêu đầy trắc trở nhưng cũng lãng mạn của chàng Hướng Dương và nàng Đào Chuông, đưa họ đi qua những cung bậc cảm xúc từ ngỡ ngàng đến bất ngờ và vỡ òa thán phục. Sự kỳ bí của Vương quốc Trái tim, những màn trình diễn đỉnh cao, trang phục lộng lẫy, quyến rũ, kỹ nghệ điêu luyện của các nghệ sĩ, âm nhạc cuốn hút..., "The Golden Heart" sẽ tiếp tục làm nên một dấu ấn mới của Sun World Ba Na Hills.

Tại trung tâm thành phố sông Hàn, công viên châu Á - Asia Park mang đến cho du khách những khoảnh khắc sôi động với chương trình The Rap Show. Lần đầu tiên có mặt tại miền Trung, The Rap Show quy tụ dàn sao Rap Việt lớn nhất từ trước tới nay với hàng loạt các tên tuổi như Wowy; BinZ, Mck, Tlinh, Gducky, RiskyStar, Youno BigBoi, Lona Kiều Loan, Bạch Công Khanh... Sân khấu của sự kiện âm nhạc đình đám này được thiết kế quy mô bởi tổng đạo diễn Vương Khang, người đứng sau thành công của các chương trình giải trí truyền hình hút khách như Rap Việt, Người Ấy là ai, Siêu trí tuệ...

Dịp này, Asia Park cũng triển khai ưu đãi cho du khách tới vui chơi, trải nghiệm công viên nghìn tỷ tại miền Trung. Cụ thể giá vé "all in one" (trải nghiệm tất cả các trò chơi tại Asia Park) giảm 40% từ 150.000 đồng xuống 90.000 đồng; vé trải nghiệm vòng quay Sun Wheel giảm từ 100.000 đồng xuống còn 70.000 đồng.

Tâm Anh