Loạt laptop AI dùng AMD Ryzen AI 400 series mới từ Asus

Chip AMD Ryzen AI 400 series trên Zenbook 14 và Vivobook S14 hứa hẹn là lựa chọn cho người dùng tìm kiếm laptop AI mỏng nhẹ, thời lượng pin lâu.

Việc ra mắt bộ đôi Asus Zenbook 14 (UM3406GA) và Vivobook S14 (M3407GA) trang bị vi xử lý AMD Ryzen AI 400 series mới nhất hứa hẹn mang đến trải nghiệm laptop mỏng nhẹ, tối ưu thời lượng pin, tích hợp AI xử lý công việc hàng ngày.

Hai mẫu laptop AI trang bị vi xử lý AMD Ryzen AI 400 series mới nhất. Ảnh: Tuấn Vũ

Laptop AI Vivobook S14/16 thực dụng

Dòng laptop AI Vivobook có thiết kế vỏ kim loại tối giản, logo khắc CNC, hướng đến nhóm người dùng trẻ hoặc nhân viên văn phòng thường xuyên di chuyển. Máy có độ dày từ 1,59 đến 1,79 cm, trọng lượng 1,4 kg, đạt chứng nhận độ bền quân đội Mỹ MIL-STD 810H. Màn hình là điểm nhấn với tấm nền OLED 14 inch, tỷ lệ 16:10.

Nhờ công nghệ viền mỏng NanoEdge, tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt mức 86%. Theo hãng, các thông số kỹ thuật tập trung vào độ chính xác với dải màu DCI-P3 đạt 95%, thời gian phản hồi 0,2 ms và độ tương phản cao. Để hỗ trợ người dùng làm việc cường độ cao, màn hình này phủ lớp chống chói, có chứng nhận giảm ánh sáng xanh từ TÜV Rheinland. Về cấu hình, Vivobook S14 trang bị vi xử lý AMD Ryzen AI 7 445 thuộc thế hệ 400 series mới nhất, đi kèm đồ họa Radeon 840M.

Người dùng trải nghiệm laptop AI Vivobook S14. Ảnh: Tuấn Vũ

Điểm khác biệt nằm ở bộ xử lý thần kinh NPU đạt mức 50 TOPS, cho phép xử lý các tác vụ AI trực tiếp trên phần cứng, giúp tăng tính bảo mật và tiết kiệm năng lượng hơn so với xử lý qua đám mây, theo công bố của hãng.

Model này có sẵn 16 GB RAM DDR5, còn một khe trống hỗ trợ nâng cấp tối đa 32 GB. Đây là tính năng hiếm thấy trên các dòng laptop mỏng nhẹ hiện nay. Bộ nhớ trong 512 GB SSD có thể mở rộng lên 1 TB nếu nhu cầu lưu trữ tăng cao. Nhằm tối ưu tính linh động, máy sở hữu viên pin 70 Whrs kèm sạc nhanh 68W (nạp 60% pin trong 49 phút). Tính năng Battery Health Charging đi kèm giúp kiểm soát dòng điện để kéo dài tuổi thọ pin. Dù có kích thước gọn, sản phẩm vẫn duy trì đầy đủ các cổng kết nối phổ biến, hạn chế việc phải dùng thêm bộ chuyển đổi.

Tại Việt Nam, Vivobook S14 và S16 có giá khởi điểm từ 27,59 triệu đồng.

Zenbook 14 mỏng nhẹ, pin lâu

Zenbook 14 (UM3406GA) tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Zen với lớp vỏ nhôm nguyên khối màu đen (Jade Black). Điểm nhấn ngoại hình nằm ở logo Monogram tối giản trên nắp máy, kết hợp độ mỏng 14,9 mm và trọng lượng 1,2 kg.

Sức mạnh của máy đến từ vi xử lý AMD Ryzen AI 7 445 (6 nhân, 12 luồng) thuộc Ryzen AI 400 series mới nhất. Theo hãng, với mức TDP 28W, đồ họa tích hợp Radeon 840M, thiết bị có khả năng xử lý tốt các tác vụ đòi hỏi hiệu năng đa nhân như chỉnh sửa video hay thiết kế đồ họa 2D. Nhờ tiến trình 4nm từ TSMC được tối ưu hóa, máy cải thiện thời lượng pin thêm 15% so với thế hệ tiền nhiệm. Theo công bố từ nhà sản xuất, viên pin 75 Whrs kết hợp khả năng quản lý điện năng của chip Ryzen mới, có thể duy trì hoạt động đến 23 giờ trong điều kiện sử dụng cơ bản.

Logo Monogram tối giản trên nắp máy. Ảnh: Tuấn Vũ

Máy hỗ trợ sạc nhanh qua cổng Type-C công suất 68W, cho phép nạp 60% pin trong 49 phút. Về khả năng hiển thị, Zenbook 14 sở hữu màn hình 14 inch đạt chuẩn Lumina OLED, tỷ lệ 16:10. Theo hãng, màn hình này đạt độ sáng tối đa 600 nits (HDR), độ tương phản 1.000.000:1 và phủ 100% dải màu DCI-P3. Ngoài chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 600, tấm nền còn đạt chuẩn TÜV Rheinland về bảo vệ mắt, giúp giảm mỏi điều tiết khi làm việc lâu.

Trải nghiệm người dùng được hoàn thiện bằng hệ thống loa do Harman Kardon tinh chỉnh và bàn phím ErgoSense. Bàn di chuột (touchpad) phủ lớp chống bám vân tay và có độ ma sát thấp, hỗ trợ thao tác vuốt chạm. Dù có thiết kế mỏng, Zenbook 14 vẫn trang bị đầy đủ các cổng kết nối cần thiết cho công việc, đạt độ bền chuẩn quân đội Mỹ, hứa hẹn khả năng vận hành ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Zenbook 14 có giá từ 22,99 triệu đồng cho phiên bản 16 GB RAM và ổ SSD 512 GB. Ngoài ra, người dùng có thể lựa chọn phiên bản 32 GB RAM và SSD 1 TB.

Quang Anh