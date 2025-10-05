Loạt khí cầu buôn lậu làm tê liệt sân bay lớn nhất Litva

Khoảng 25 khí cầu buôn lậu thuốc lá từ Belarus đã làm gián đoạn hoạt động tại sân bay lớn nhất Litva, khiến hàng chục chuyến bay bị đình trệ.

"Các chuyến bay tại sân bay Vilnius bị gián đoạn từ tối 4/10 đến sáng sớm 5/10. Khoảng 30 chuyến bay bị hoãn, hủy hoặc phải chuyển hướng", đại diện cơ quan ứng phó khủng hoảng quốc gia Litva Darius Buta thông báo hôm nay.

Ông Buta cho biết sự việc xảy ra sau khi khoảng 25 khí cầu buôn lậu thuốc lá bay từ Belarus vào Litva, 11 quả trong đó được phát hiện vào sáng 5/10. Hai khí cầu tới gần sân bay Vilnius lớn nhất nước này.

Sân bay Vilnius của Litva trong ảnh chụp tháng 10/2022. Ảnh: Wikimedia

Litva phát hiện nhiều khí cầu bay vào vùng trời và đáp xuống lãnh thổ nước này từ đầu năm, trong đó có một số địa điểm gần sân bay. Những kẻ buôn lậu sử dụng khí cầu để chuyển thuốc lá Belarus vào Litva, sau đó bán tại Liên minh châu Âu (EU) với giá đắt hơn.

Theo ông Buta, giới chức Litva năm 2024 phát hiện 966 khí cầu buôn lậu thuốc và 544 quả từ đầu năm nay. Lực lượng biên phòng đã được lệnh bắn hạ khí cầu xâm phạm từ năm ngoái. "Sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) và khí cầu để buôn lậu là hành vi phạm tội, nhưng không phải hoạt động phá hoại hoặc khiêu khích", ông nói.

Vụ khí cầu bay vào Litva diễn ra khi căng thẳng tại khu vực gia tăng sau khi hàng loạt máy bay không người lái (UAV) xâm nhập vùng trời Ba Lan và Romania, cũng như biên đội tiêm kích MiG-31 Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Estonia trong lúc chuyển sân.

Nga bác cáo buộc cho UAV và tiêm kích bay vào không phận các nước thành viên NATO, tuyên bố sẵn sàng tham vấn với những bên liên quan.

NATO ngày 12/9 thông báo mở chiến dịch Người bảo vệ phương Đông, điều động một số tiêm kích và chiến hạm để tăng cường năng lực phòng không cho Ba Lan và sườn đông của liên minh.

Vị trí Belarus, Litva và một số quốc gia ven biển Baltic. Đồ họa: BBC

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)