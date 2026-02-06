Loạt hoạt động vui chơi, trải nghiệm tại hội hoa xuân Waterpoint 2026

Người dân, du khách có thể trải nghiệm đường hoa 200 m bên sông, thưởng thức 50 gian hàng ẩm thực, xem pháo hoa giao thừa tại hội hoa xuân Waterpoint, từ 7/2.

Hội hoa tại khu đô thị Waterpoint, Bến Lức, Tây Ninh được xây dựng như một điểm du xuân nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ không khí Tết. Diễn ra từ ngày 7/2 đến 28/2, sự kiện mang đến không gian chợ hoa xuân bên sông Vàm Cỏ Đông, kết hợp nhiều hoạt động trải nghiệm phù hợp cho gia đình và nhóm bạn.

Thưởng ngoạn đường hoa ven sông

200 m đường ven sông Vàm Cỏ Đông khoác lên diện mạo mới với hoa xuân, tiểu cảnh. Cổng chào Xuân Bính Ngọ với hình ảnh ngựa phi nước đại tạo điểm nhấn thị giác, gợi tinh thần khởi đầu và chuyển động của năm mới.

Các cụm tiểu cảnh tại đường hoa. Ảnh: Nam Long

Đường hoa được thiết kế như một hành trình dạo Tết quen thuộc, nơi du khách có thể ngắm hoa, chụp ảnh và ghé thăm các gian hàng sinh vật cảnh, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực dân gian. Không gian "trên bến dưới thuyền" tái hiện nhịp sinh hoạt sông nước Nam Bộ, với thuyền hoa neo đậu bên bờ, tạo phông nền phù hợp cho những bộ ảnh áo dài đầu năm.

Bên cạnh đó, cụm check-in "Mã đáo thành công" dự kiến là điểm thu hút nhiều gia đình ghé thăm. Dọc tuyến đường hoa, các điểm nghỉ chân được bố trí, kết hợp những buổi biểu diễn acoustic nhẹ nhàng, giúp du khách tận hưởng nhịp xuân giữa không gian đô thị ven sông.

Không gian đường hoa ven sông Vàm Cỏ Đông. Ảnh: Nam Long

Vui chơi cả gia đình

Điểm đáng chú ý của hội hoa xuân là các hoạt động tương tác diễn ra trong hai ngày 7 và 8/2. Du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ, có thể tham gia trò chơi dân gian, làm gốm, nặn tò he, vẽ nón lá hoặc xin chữ đầu xuân. Những trải nghiệm này tạo nên không khí Tết gần gũi, phù hợp cho các gia đình muốn tìm lại cảm giác sum vầy đầu năm.

Sau hai ngày cao điểm, đường hoa tiếp tục mở cửa đến hết 28/2, dành cho những ai muốn ghé thăm vào thời điểm vắng hơn để dạo bộ, ngắm hoa và lưu giữ khoảnh khắc xuân bên sông.

Du khách có thể trải nghiệm xin chữ đầu năm. Ảnh: Nam Long

Điểm hẹn văn hóa

Ngày 7/2, không gian làng Việt - Nhật mang đến các hoạt động trải nghiệm văn hóa Tết Nhật như trà đạo, thư pháp, làm bánh truyền thống và trình diễn trống Taiko. Sự giao thoa được tổ chức vừa phải, tạo thêm lựa chọn trải nghiệm mà không làm loãng không khí chung của hội xuân.

Không khí lễ hội được khép lại bằng màn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa 29 Tết. Trong không gian rộng mở ven sông, đây là khoảnh khắc nhiều gia đình và du khách cùng chào đón năm mới theo cách thư thả, tránh cảnh đông đúc quen thuộc ở khu trung tâm.

Ngày 7/2, khu đô thị tổ chức hoạt động Tết Nhật. Ảnh: Nam Long

Theo ban tổ chức, giữa nhịp sống ngày càng vội, hội hoa xuân Waterpoint 2026 mang đến một lựa chọn du xuân chậm rãi hơn, nơi du khách có thể dạo bước bên sông, tham gia các hoạt động truyền thống và tận hưởng không khí Tết theo cách nhẹ nhàng, đủ đầy.

Hoài Phương