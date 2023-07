Loạt hoạt động vui chơi, giải trí hè tại Nha Trang

Nhiều du khách đến Nha Trang dịp hè khám phá Viện Hải dương học, tháp Bà Ponagar, trải nghiệm khu trò chơi, xem nhạc hội quốc tế 8Wonder ở VinWonders.

Trong ba tháng hè cao điểm (6,7, 8), Nha Trang nói riêng và Khánh Hòa nói chung là một trong những điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong lẫn ngoài nước. Lượng người đổ về Viện Hải dương học, tháp Bà Ponagar, nhà thờ Đá, nhà hát Đó, chùa Long Sơn, thác Ba Hồ, hay khu du lịch thác Yang Bay... tăng đột biến những ngày qua.

Các địa danh đặc trưng mùa hè tấp nập người đến tắm biển, nghỉ dưỡng như hang Rái, hang Heo, bãi Dài, bãi Tranh, bãi tắm đôi; đảo gồm Bình Ba, Khỉ, Robinson, Yến hay Điệp Sơn. Ngoài ra, du khách còn thích vẻ nguyên sơ, cảnh sắc như tranh ở hòn Tằm, hòn Mun, hòn Một, hòn Chồng hay các vịnh Vĩnh Hy, Nha Phu, San Hô...

Tương tự, VinWonders Nha Trang ở đảo hòn Tre liên tục tăng lượng khách nhờ hàng trăm trò chơi hiện đại, loạt chương trình lễ hội, vui chơi, giải trí suốt mùa hè, dành cho mọi lứa tuổi.

Mới đây nhất, thành phố biển xuất hiện trên website của Charlie Puth - ca sĩ Mỹ gắn với biệt danh "Hoàng tử tình ca" hay "ngôi sao tỷ lượt xem trên YouTube. Anh tiết lộ nhạc hội 8Wonder - Nha Trang mở đầu tour diễn thế giới năm nay và sự kiện âm nhạc lớn đầu tiên của anh ở châu Á. Đến tháng 10, Charlie Puth mới đưa tour "The Charlie Live Experience" đến Hong Kong, Bangkok (Thái Lan), Jakarta (Indonesia), Singapore, Tokyo (Nhật), Seoul (Hàn)...

Charlie Puth thêm Nha Trang vào trong những địa điểm lưu diễn vòng quanh thế giới của mình.

8Wonder diễn ra ngày 22/7 cũng là sự kiện hot nhất hè này tại Nha Trang. Ngoài Charlie Puth còn có sự góp mặt của 7 sao Việt gồm Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Mono, Hieuthuhai, Tlinh, Amee và DJ Mie.

Trên các diễn đàn, fan kỳ vọng Charlie Puth sẽ trình diễn See you again (2015) - nhạc phim Fast and Furious 7 - do anh đồng sáng tác, thể hiện cùng rapper Wiz Khalifa. Ca khúc này từng đứng số một trên bảng xếp hạng Hot 100 trong 12 tuần, được đề cử ba giải Grammy, hiện đạt hơn 5,9 tỷ view trên YouTube cùng 2,1 tỷ lượt bình luận.

Ngoài ra, fan đoán anh sẽ mang loạt hit lên sân khấu Nha Trang như Attention, One call away, How long, Left and right, đặc biệt là We don't talk Anymore - ca khúc đánh dấu màn kết hợp của anh cùng Selena Gomez hồi 2017, thu hút đến 2,9 tỷ lượt view.

Poster chương trình. Ban tổ chức chưa công bố các ca khúc 8 nghệ sĩ sẽ thể hiện vì muốn tạo bất ngờ đến phút chót.

8Wonder nằm trong khuôn khổ WonderFest - chuỗi sự kiện, du lịch, giải trí quy mô lớn - kéo dài trong 45 ngày, từ 1/6, với 131 hoạt động và sự kiện, gần 800 show lẫn minishow. Ông Jurgen Peter Dorr - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinpearl - nhận định bước đi này thể hiện tầm nhìn toàn cầu và khai mở chiến lược đầu tư bài bản cho công nghiệp giải trí.

Chuỗi sự kiện lấy cảm hứng từ mô hình lễ hội âm nhạc, nghệ thuật nổi tiếng thế giới, tại đây, du khách cùng gia đình có thể thoải mái tận hưởng mùa hè ý nghĩa và tạo những khoảnh khắc gắn kết. Dựa trên ý tưởng ấy, WonderFest có thiết kế đặc biệt, liên kết theo concept chung, có thể đáp ứng mọi nhu cầu và lứa tuổi.

"Chúng tôi kỳ vọng kiến tạo WonderFest thành sản phẩm du lịch đặc biệt, không chỉ cho chuỗi Vinpearl mà còn là thương hiệu độc lập có khả năng hút du khách, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu khu vực lẫn thế giới", ông Jurgen Peter Dorr nói và tiết lộ tổ chức WonderFest thường niên, bắt đầu từ năm nay.

WonderFest liên kết theo concept chung, đáp ứng mọi nhu cầu và lứa tuổi khác nhau.

Những ngày qua, trên các diễn đàn, nhiều du khách nói mê rạp phim bay đầu tiên tại Việt Nam vì thú vị, mới lạ. Họ có cảm giác lơ lửng giữa không trung hay được "chạm" vào châu Âu nhờ hệ thống hiệu ứng gió, sương, muối, nước, mùi hương. Cả người lẫn lẫn trẻ nhỏ thích thú khi trải nghiệm thế giới ảo qua màn hình dome cong phản chiếu toàn cảnh 4D cùng hệ thống âm thanh 7.1 của Mark Ride - nhà cung cấp trò chơi từ châu Âu.

Du khách cũng đánh giá cao sức sáng tạo lẫn độ hấp dẫn của chuỗi "Đại chiến thế giới nước" kết hợp âm nhạc và vũ điệu; liên hoan âm nhạc Indie; vũ điệu Hawaii và DJ; hội chợ ẩm thực bản địa giới thiệu đặc sản các vùng miền; cuộc thi Wonder Z, Cosplay contest, trạm khoa học đại dương bí ẩn hay ngày hội thể thao trên biển cho gia đình...

Trước đó, hàng nghìn gia đình cho con hòa vào Lễ hội quốc tế thiếu nhi, theo dõi những màn trình diễn lần đầu xuất hiện như: biểu diễn flashmob của 500 học sinh thành phố biển; carnival Tata và những người bạn; Tata Show phiên bản Next Gen...

Khung cảnh tráng lệ của Tata show thu hút du khách.

"Mô hình lễ hội âm nhạc quốc tế 8Wonder - WonderFest kết hợp hệ sinh thái Vinpearl Nha Trang không chỉ góp phần đưa tên tuổi nghệ sĩ Việt ra thế giới, mà còn tạo điểm đến mùa hè hấp dẫn. Tổ chức WonderFest thường niên tại các quần thể nổi tiếng là nỗ lực góp phần tạo dựng sự mới mẻ cho du lịch Việt, từ đó nâng du lịch quốc gia lên tầm cao mới", đại diện VinWinders nói.

Hiếu Châu

Ảnh: VinWonders