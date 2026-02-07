Loạt hoạt động văn hóa, ẩm thực tại Hội chợ Mùa Xuân

Hà NộiDiễu hành cổ phục, xem trình diễn nghệ thuật - ca múa nhạc, thưởng thức đặc sản Tết ba miền là những hoạt động du khách có thể trải nghiệm tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Điểm nhấn văn hóa của Hội chợ Mùa Xuân tại VEC (Đông Anh, Hà Nội) là màn diễu hành mang tên "Bách Hoa Bộ Hành" diễn ra sáng 7/2. Hơn 50 người mẫu, diễn viên trong những bộ cổ phục Việt được phục dựng từ chiếc áo Tấc, áo Nhật Bình, áo Ngũ Thân tay chẽn tái hiện vẻ đẹp của trang phục dân tộc.

Đoàn diễu hành sẽ di chuyển xuyên qua các trục hành lang trưng bày, biến chính không gian hội chợ thành sàn catwalk.

Thực cảnh "Bách Hoa Bộ Hành" một hoạt động diễn ra tại phố cổ Hà Nội cuối năm ngoái. Ảnh: Vingroup

Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cũng mang đến Hội chợ Mùa Xuân những chương trình mang đậm bản sắc văn hóa phương Nam. Du khách sẽ thưởng thức các màn trình diễn áo bà ba và Đờn ca tài tử vào khung giờ 19h-21h hàng ngày và tăng cường thêm khung 9h30-11h30 vào hai ngày cuối tuần.

Song song đó, từ 10h-20h mỗi ngày, các nghệ nhân sẽ trình diễn nghề gốm Bình Dương, đan thắt lá dừa và nghệ thuật bày trí mâm ngũ quả, tạo thêm điểm nhấn trải nghiệm đa dạng.

Trong suốt thời gian hội chợ còn có 40 chương trình với gần 400 tiết mục biểu diễn tại sân khấu trung tâm Nhà Kim Quy do 4 đơn vị nghệ thuật là Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Liên đoàn Xiếc, Nhà hát Múa rối và Nhà hát Tuổi trẻ... trình diễn.

Các gian hàng của địa phương cũng có các chương trình biểu diễn mang đậm nét văn hóa bản địa riêng, về những miền đất trên mọi miền tổ quốc.

Ngoài thưởng thức văn hóa, văn nghệ, du khách có thể đến khu Food Court để trải nghiệm ẩm thực ba miền.

Những món ăn đậm chất vùng núi được chế biến ngay sân ngoài trời khu ẩm thực của Hội chợ Mùa Xuân. Ảnh: Vingroup

Những món ăn đặc trưng vùng miền được giới thiệu và phục vụ như bún ốc nguội Hà Nội, thịt xiên nướng, bánh miền Tây... Không gian ẩm thực được bài trí tiện lợi, thoáng mát, có thể phục vụ số lượng lớn thực khách.

Với những tín đồ mua sắm, các gian hàng bên trong không gian triển lãm Kim Quy sẽ đáp ứng nhu cầu. Nhiều thương hiệu lớn triển khai các chương trình khuyến mãi, kích cầu du khách khi đến hội chợ.

Hầu hết các gian hàng đều cho phép khách tham quan thử sản phẩm trước khi chọn mua. Ảnh: Vingroup

Theo đó, Sunhouse sẽ tặng bình giữ nhiệt cao cấp cho hóa đơn từ 5 triệu đồng và tổ chức game "Lật chảo" nhận thìa inox. Yến sào Đạt Hằng với "mua 1 được 3": mua 1 kg yến tặng ngay 2 kg cua Cà Mau (1 kg cua thịt và 1 kg gạch son). Gian hàng Cà Mau tung ra nhiều ưu đãi như mua bánh phồng tôm Vĩnh Hòa Phát tặng muối tôm; mua 1 kg cua tại Thủy sản Tài Thịnh Phát được biếu thêm 1 hộp bánh phồng và hũ bột nêm tôm trị giá 65.000 đồng. Thương hiệu thời trang Canifa ưu đãi mức giá chỉ từ 99.000 đồng đến 199.000 đồng cho toàn bộ sản phẩm, tặng quà với hóa đơn từ 800.000 đồng.

Ngoài ra, nhiều thương hiệu lớn đồng loạt tung ra các chương trình "xả kho" với mức giảm giá sâu từ 30% đến 80%. Đây là cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm, từ thời trang, mỹ phẩm đến đồ gia dụng, nội thất với mức chi phí tiết kiệm.

Các mặt hàng đặc sản vùng miền được giới thiệu tại hội chợ, đáp ứng nhu cầu tặng biếu dịp cuối năm. HTX La Bằng (Thái Nguyên) mang đến sản phẩm trà "Đông Chí" – loại trà đặc biệt chỉ hái duy nhất vào tiết Đông Chí cho hậu vị ngọt sâu. Trà viên Tà Xùa của Sơn La được nặn tay thủ công từ những cây trà cổ thụ sống ở độ cao 2.800m. Những đặc sản kén khách như Rươi Cáy An Thanh (Hải Phòng) cũng được bán giá gốc tận xưởng tại hội chợ.

Ban tổ chức đã liên kết chặt chẽ với các đơn vị logistics để cung cấp giải pháp vận chuyển tận nơi. Dịch vụ Green SM Van hỗ trợ đưa hàng về tận cửa nhà với mức ưu đãi: hỗ trợ 40.000 đồng cho chuyến đầu tiên và giảm 10% (tối đa 50.000 đồng) cho các chuyến tiếp theo. Nhờ đó, du khách có thể thảnh thơi dạo chơi đến tận cuối ngày mà không phải xách nặng.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng", là sự kiện xúc tiến thương mại - kinh tế - văn hóa do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, phối hợp một sở ban ngành và Vingroup thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất - kinh doanh và kết nối cung - cầu. Hội chợ diễn ra từ 2/2 - 13/2/2026 (từ 9h đến 21h)tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Yên Chi