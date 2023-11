Loạt hoạt động trải nghiệm tại tuần lễ du lịch Bà Rịa Vũng Tàu

Tuần lễ du lịch với nhiều hoạt động như: lễ hội diều, hội chợ ẩm thực, trình diễn nghệ thuật… diễn ra từ ngày 17 - 23/11 dự kiến thu hút hàng nghìn du khách.

Với chủ đề "Let's Go!!! Ba Ria-Vung Tau", tuần lễ du lịch nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

"Thời điểm mùa thu, thời tiết mát mẻ dễ chịu nhất trong năm. Việc tổ chức sự kiện làm cho du khách nhớ đến một Bà Rịa - Vũng Tàu hấp dẫn quanh năm", bà Trần Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Sở Du lịch chia sẻ tại họp báo hôm 27/10.

(Từ trái qua phải) Ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh; bà Trần Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Sở Du lịch và bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu tại buổi họp báo hôm 27/10. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuỗi hoạt động của sự kiện được thiết kế đa dạng, liên tục, tại khu vực công viên San Hô Xanh - Biển Đông (Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu) và khu vực biển Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc), với ý nghĩa mỗi ngày là một trải nghiệm mới lạ cho du khách. Trong đó, các hoạt động nổi bật là lễ hội diều, lướt ván diều, triển lãm các tiểu cảnh và mô hình tượng cát, hội chợ ẩm thực và bia, hội chợ OCOP (One Commune One Product - mỗi xã một sản phẩm) giới thiệu nhiều đặc sản của địa phương, hội thảo về phát triển du lịch xanh.

Cũng trong tuần lễ này, 3 sự kiện du lịch lần đầu tiên được tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu là Giải golf giao hữu, giải chạy đêm "Vung Tau Discovery Night Run 2023 và trải nghiệm dù lượn.

Trong chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần lễ Du lịch vào tối 17/11 có trình diễn drone show, với sự tham gia của các DJ và nhiều ca sĩ nổi tiếng. Dịp này, tỉnh còn đăng cai tổ chức bán kết cuộc thi Hoa hậu đại sứ du lịch, từ 19h30 đến 22h00 ngày 18/11 tại Bãi Sau.

Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu trong kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5/2022. Ảnh: Trường Hà

Ban tổ chức cho biết sẽ kiểm soát an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường để du khách và người dân an tâm vui chơi. Ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh cho biết, sẽ vận động doanh nghiệp hội viên xây dựng nhiều gói combo dịch vụ cho từng nhóm phân khúc khách với chính sách giá ưu đãi kết hợp tri ân du khách trong dịp này.

Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện giúp địa phương "phá băng" mùa du lịch thấp điểm.

