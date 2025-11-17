Loạt hoạt động tại tuần lễ khoa học công nghệ VinFuture 2025

Tuần lễ khoa học công nghệ VinFuture 2025 với chủ đề "Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng", gồm 7 hoạt động chính quy tụ các nhà khoa học hàng đầu, diễn ra từ 2 đến 6/12 tại Hà Nội.

Theo đó, các hoạt động gồm: diễn thuyết truyền cảm hứng, tọa đàm khoa học vì cuộc sống, chuỗi đối thoại khám phá tương lai VinFuture, triển lãm "Điểm chạm Khoa học - The Touch of Science", lễ trao giải VinFuture, giao lưu cùng chủ nhân giải thưởng VinFuture 2025 và VinUni - diễn đàn lãnh đạo: Hội nghị đổi mới giáo dục đại học.

Trong đó, sự kiện được mong chờ nhất là lễ trao giải VinFuture 2025 vào tối 5/12 tại Nhà hát Hồ Gươm. Đây là đêm vinh danh những bộ óc kiệt xuất đứng sau các công trình khoa học đột phá, mang lại tác động tích cực và bền vững cho cuộc sống của hàng triệu người.

Sân khấu lễ trao giải VinFuture 2024. Ảnh: VFP

Mở đầu tuần lễ, chương trình "Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai" vào sáng 2/12 khơi nguồn cảm hứng cho chuỗi hoạt động học thuật. Tại đây, các nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu sẽ chia sẻ tầm nhìn về những xu hướng công nghệ được dự báo sẽ định hình thế giới trong nhiều thập niên tới. Các bài trình bày kết hợp trình diễn công nghệ trực quan hứa hẹn mang đến cho người tham dự góc nhìn toàn cảnh và sâu sắc về tương lai.

Xuyên suốt từ ngày 2 đến 4/12, chuỗi tọa đàm "Khoa học vì cuộc sống" đóng vai trò là xương sống học thuật của tuần lễ, với 5 phiên thảo luận chuyên sâu về các chủ đề cấp thiết. Các phiên thảo luận bao gồm: "AI vì nhân loại - Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới", "Bước tiến trong phát hiện và điều trị bệnh", "Đổi mới trong nông nghiệp và thực phẩm", "Robot và Tự động hóa thông minh" và "Khoa học và đổi mới sáng tạo vì tương lai bền vững". Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt (qua các thông điệp) của những tên tuổi lớn như hai chủ nhân giải thưởng chính VinFuture 2024 là GS. Geoffrey Hinton và GS. Yoshua Bengio - những người được coi là "cha đẻ" của AI, cùng TS. Vinton Cerf, "cha đẻ của Internet" và là chủ nhân giải thưởng chính VinFuture 2022.

Không chỉ gói gọn tại Hà Nội, tuần lễ VinFuture 2025 còn lan tỏa đến thế hệ trẻ cả nước thông qua chuỗi "Đối thoại khám phá tương lai VinFuture". Quy mô chương trình được mở rộng tới 10 viện và trường đại học trên toàn quốc, tạo cơ hội cho hàng chục nghìn sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu được gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các nhà khoa học tầm cỡ thế giới.

Một trong những điểm nhấn khác biệt của tuần lễ năm nay là triển lãm nghệ thuật "Tỏa V - Điểm chạm khoa học". Lần đầu tiên Quỹ VinFuture và Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) hợp tác tạo ra không gian giao thoa độc đáo giữa khoa học và nghệ thuật. Triển lãm sẽ tôn vinh các phát kiến, vật liệu và thành tựu khoa học tiên tiến thông qua lăng kính nghệ thuật. Kéo dài từ ngày 2/12 đến 28/2/2026, sự kiện mở ra một hành trình gắn kết công chúng với khoa học, thông qua những trải nghiệm đa giác quan phong phú.

Sau đêm vinh danh, ngày 6/12, các hoạt động tương tác và định hướng tương lai được triển khai. Sự kiện "Chào tương lai: Giao lưu cùng chủ nhân giải thưởng VinFuture 2025" tại Đại học VinUni là cơ hội để cộng đồng khoa học và công chúng Việt Nam lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng từ chính chủ nhân giải thưởng. Buổi sáng sẽ có cho các phiên chia sẻ mở, trong khi buổi chiều là các buổi thảo luận chuyên sâu. Cùng ngày, diễn đàn lãnh đạo do VinUni tổ chức sẽ quy tụ các nhà quản lý giáo dục hàng đầu để bàn về tương lai của giáo dục đại học và vai trò của Việt Nam trong kỷ nguyên đổi mới.

Giải thưởng VinFuture được sáng lập năm 2020 bởi Vingroup, vinh danh các phát minh khoa học công nghệ đột phá có tiềm năng tạo ra những thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống. Hàng năm, giải thưởng có tổng giá trị 4,5 triệu USD (hơn 118 tỷ đồng), bao gồm một giải thưởng chính (Grand Prize) trị giá 3 triệu USD (khoảng gần 79 tỷ đồng) và ba giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng), dành cho các nhà khoa học nữ, nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực mới. Tuần lễ khoa học công nghệ là sự kiện thường niên xoay quanh lễ trao giải, nhằm tạo ra diễn đàn kết nối và lan tỏa tri thức.

Trải qua 5 mùa giải, VinFuture trao tổng cộng 20 giải thưởng cho 48 nhà khoa học đến từ 5 châu lục, ghi nhận những đóng góp to lớn cho sự phát triển của nhân loại. Uy tín của giải thưởng còn được khẳng định khi nhiều nhà khoa học sau khi nhận giải VinFuture tiếp tục được vinh danh tại các giải thưởng danh giá khác như Nobel, Kỹ thuật Nữ hoàng Elizabeth hay Breakthrough.

Thanh Thư