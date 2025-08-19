Loạt hoạt động mừng ngày 2/9 của trường Mầm non Chú ngựa Homie

Đại diện trường chia sẻ, những bài học này sẽ giúp các con nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc từ những năm tháng đầu đời. Bài hát Quốc ca, những câu chuyện lịch sử, và những trò chơi vui nhộn hôm nay là bài học ý nghĩa để dạy cho thế hệ tiếp theo biết nền bình đang có hôm nay được đánh đổi bằng bằng sự hy sinh của thế hệ cha ông.

"Đây sẽ là những ký ức đẹp và trải nghiệm thú vị để các con dần xây dựng tình yêu nước và lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông", vị đại diện nói thêm.