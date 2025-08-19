Loạt hoạt động mừng ngày 2/9 của trường Mầm non Chú ngựa Homie

Ngôi trường tại 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy được trang trí với hàng trăm lá cờ Tổ quốc, tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" và nhiều món đồ mang nét đẹp truyền thống của người Việt.
Từ sáng sớm, khi vừa bước chân vào cổng trường, các con được chào đón với quốc kỳ tung bay.
Khuôn viên trường hơn 2000 m2 rực rỡ với cờ đỏ sao vàng và những hình ảnh gắn liền với Cách mạng Tháng Tám. Qua đây, trường muốn dạy cho các con về lòng tự hào dân tộc.
Chuỗi hoạt động kỷ niệm hai ngày đại lễ bắt đầu bằng lễ chào cờ. Học sinh đứng ngay ngắn, đặt tay lên ngực và cùng chăm chú lắng nghe Quốc ca.
Trong giờ trò chuyện tập thể, cô giáo kể cho các con nghe những câu chuyện lịch sử và dạy con hát bài hát ca ngợi truyền thống anh hùng của đất nước.
Giờ hoạt động ngoài trời, học sinh tham gia trò chơi "Chui hầm ngầm cắm cờ". Các con phải bò qua chướng ngại vật "đường hầm", mang theo lá cờ nhỏ và cắm lên vị trí đích.
Trong giờ nghệ thuật, các con học về tinh thần dân tộc nước thông qua hoạt động tạo hình lá cờ Tổ quốc.
Trẻ 18-36 tháng tuổi học về màu sắc lá cờ Tổ quốc bằng hoạt động thực hành cuộc sống "Làm nước ép dưa hấu".
Bữa ăn buffet vui vẻ và tràn đầy tinh thần yêu nước của học sinh trường Mầm non Chú Ngựa Homie.
Trong giờ Tiếng Anh, cô dạy học sinh từ vựng về màu sắc và hình khối của lá cờ Tổ quốc
Đại diện trường chia sẻ, những bài học này sẽ giúp các con nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc từ những năm tháng đầu đời. Bài hát Quốc ca, những câu chuyện lịch sử, và những trò chơi vui nhộn hôm nay là bài học ý nghĩa để dạy cho thế hệ tiếp theo biết nền bình đang có hôm nay được đánh đổi bằng bằng sự hy sinh của thế hệ cha ông.
"Đây sẽ là những ký ức đẹp và trải nghiệm thú vị để các con dần xây dựng tình yêu nước và lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông", vị đại diện nói thêm.
Nhật Lệ