Loạt hoạt động đón Tết Dương lịch tại Sun World Ba Na Hills

Với kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) thu hút du khách nhờ không gian hội hè rực rỡ, các show diễn quốc tế cùng trải nghiệm du lịch số.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay (1 - 4/1) là cơ hội để nhiều gia đình và bạn trẻ lên kế hoạch cho những chuyến du lịch dài ngày. Tại Đà Nẵng, Sun World Ba Na Hills diễn ra nhiều hoạt động từ ngày đến đêm, kết hợp giữa nét văn hóa phương Tây và bản sắc truyền thống.

Dịp này, đỉnh núi Chúa khoác lên mình diện mạo rực rỡ sắc màu. Ngay từ khu vực Quảng trường trước lâu đài Pop Mart, du khách sẽ ấn tượng với cây thông khổng lồ và các cụm tiểu cảnh mang tính biểu tượng của mùa lễ hội.

Các tiểu cảnh trang trí đón năm mới tại Bà Nà Hill. Ảnh: Sun Group

Dạo bước trong Làng Pháp, không khí châu Âu hiện rõ qua những con phố trang hoàng ánh đèn, các đại cảnh gia đình sóc hay quả châu đỏ khổng lồ. Đây cũng là những tọa độ "check-in" yêu thích của du khách khi ghé thăm Bà Nà trong những ngày đầu năm mới.

Điểm nhấn của kỳ nghỉ năm nay là các chương trình nghệ thuật diễn ra xuyên suốt. Đáng chú ý là show cabaret dành cho người lớn "After Glow" tại khu vực Secret Box (nhà hàng Beer Plaza), mang đến những màn trình diễn gợi cảm và ma mị. Bên cạnh đó, các vũ công quốc tế còn khuấy động không gian với show diễn Malambo đầy năng lượng.

Show diễn "After Glow" với nhiều yếu tố bất ngờ. Ảnh: Sun Group

Với những du khách yêu thích vận động và khám phá, Fantasy Park mang đến hệ thống trò chơi đa dạng như tháp rơi tự do, máng trượt tốc độ, hay các rạp chiếu phim 3D, 4D tại Lâu đài Mặt trăng.

Ngoài ra, những ai muốn tìm kiếm sự tĩnh lặng và giá trị truyền thống có thể ghé thăm Không gian trưng bày nghệ thuật Lân Sư Rồng Việt Nam tại ga Hội An. Tại đây, nghệ thuật Lân Sư Rồng của ba miền được tái hiện sinh động, gửi gắm mong ước về một năm mới bình an, thịnh vượng.

Bảo tàng Lân Sư Rồng Việt Nam tại ga Hội An. Ảnh: Sun Group

Để hỗ trợ du khách tham quan thuận tiện, Sun World Ba Na Hills đã tích hợp Bản đồ số trên ứng dụng Sun Paradise Land. Ứng dụng giúp người dùng định vị thời gian thực, tìm đường đến hơn 100 điểm tham quan, ẩm thực và vui chơi một cách chính xác. Việc đặt vé trực tuyến qua ứng dụng cũng giúp du khách tiết kiệm thời gian chờ đợi và nhận thêm các ưu đãi thành viên.

Không chỉ giới hạn trên đỉnh núi, không khí lễ hội còn lan tỏa xuống trung tâm thành phố Đà Nẵng. Từ ngày 30/12 đến 3/1/2026, tại Công viên bờ Đông Cầu Rồng sẽ diễn ra lễ hội Cheer Fest.

Hoạt động lễ hội bia trên đỉnh Bà Nà. Ảnh: Sun Group

Tại đây, du khách có thể thưởng thức dòng bia tươi thủ công Sun KraftBeer nổi tiếng, kết hợp cùng ẩm thực BBQ đặc trưng của Bà Nà. Các hoạt động hoạt náo từ mascot "vua bia", trình diễn Malambo và flashmob sẽ tạo nên không gian đón năm mới sôi động ngay bên bờ sông Hàn.

Sun World Ba Na Hills hứa hẹn là điểm dừng chân đón năm mới của nhiều du khách.

Yên Chi