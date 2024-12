Loạt hoạt động cộng đồng của thương hiệu Fruit Me Up

Thương hiệu đến từ Pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho khách hàng dịp Giáng sinh, tặng 10 ca phẫu thuật nụ cười miễn phí cho trẻ em thông qua Operation Smile.

Dịp Giáng sinh năm nay, Fruit Me Up tổ chức chuỗi hoạt động "Giáng sinh trọn vị hạnh phúc" tạo cơ hội để ba mẹ lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa bên con, diễn ra từ ngày 2/12 đến 22/12.

Theo đó, chỉ cần ba mẹ đăng công khai một tấm ảnh đáng yêu của bé cưng hoặc hình cả gia đình trên trang cá nhân kèm theo hashtag "#FruitMeUp #GiangSinhTronViHanhPhuc", sẽ nhận được những món quà hấp dẫn tặng con yêu.

Theo đại diện nhãn hàng, chỉ trong vòng 20 ngày, Fruit Me Up đã nhận gần 200 khung hình của các gia đình được đăng tải. Mỗi bức ảnh lưu dấu một khoảnh khắc đáng nhớ, từ nụ cười tươi của con lúc vui chơi bên ba mẹ, đến phút giây bé đang vui đùa cùng bè bạn giữa công viên...

"Sự đồng hành, hưởng ứng nhiệt tình của hàng trăm ba mẹ với 'Giáng sinh trọn vị hạnh phúc' là minh chứng cho sự tin tưởng, ủng hộ mà phụ huynh dành cho nhãn hàng. Đó cũng là động lực giúp Fruit Me Up nỗ lực hơn nữa thực hiện sứ mệnh của mình", đại diện thương hiệu cho biết.

Đại diện nhãn hàng Fruit Me Up trao tặng 100 triệu đồng cho chương trình Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile) năm 2024. Ảnh: Fruit Me Up

Bên cạnh hoạt động chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc, vừa qua, Fruit Me Up còn trao tặng 10 ca phẫu thuật nụ cười miễn phí trị giá 100 triệu đồng cho quỹ Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile), giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mắc dị tật răng hàm mặt được điều trị miễn phí, góp phần để các em có một cuộc sống khỏe mạnh hơn, tự tin hơn và đến trường bình thường cùng bạn bè.

"Fruit Me Up luôn cố gắng mang lại những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt Nam. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các chương trình vì cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp", đại diện Fruit Me Up khẳng định.

Một vài hương vị nổi bật của dòng nước ép thạch trái cây thơm ngon từ Fruit Me Up. Ảnh: Fruit Me Up

Fruit Me Up, thương hiệu thuộc Andros - tập đoàn đa quốc gia của Pháp, có kinh nghiệm hơn 100 năm trong ngành công nghiệp chế biến, đặc biệt là sản phẩm từ trái cây. Nhãn hàng gia nhập Việt Nam năm 2018, đến nay trở thành thương hiệu được tin yêu của đông đảo người dùng là các em nhỏ.

Tại Việt Nam, Fruit Me Up hiện có mặt tại chuỗi cửa hàng Con Cưng, chuỗi cửa hàng tiện lợi 7 - Eleven, Annam Gourmet, chuỗi siêu thị Go & Tops Market, KidZania Hà Nội và nhiều kênh phân phối uy tín khác. Các sản phẩm chính của hãng gồm: trái cây xay nhuyễn, nước ép thạch trái cây, nước trái cây dinh dưỡng và kẹo dẻo trái cây.

Đại diện nhãn hàng tại Việt Nam cho hay, các sản phẩm được làm từ trái cây tự nhiên chín mọng, thơm ngon, không chất bảo quản, không chất tạo màu - mùi nhân tạo, vị ngọt tự nhiên và cung cấp nguồn dinh dưỡng. Thương hiệu tuân theo quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế.

