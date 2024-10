Loạt hoạt động chăm sóc sức khỏe mắt cho cộng đồng của V.Rohto

Khám mắt, mổ đục thủy tinh thể miễn phí là những hoạt động vì cộng đồng được Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) thực hiện trong năm nay.

Tính đến trước dịp kỷ niệm Ngày Thị lực Thế giới 10/10 năm nay, V.Rohto đã đi qua 63 tỉnh thành, thực hiện 2.300 ca mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị tổ chức 335.082 ca khám mắt cộng đồng và 463.185 ca khám mắt học đường... Qua các chương trình, V.Rohto góp phần mang lại hy vọng, tầm nhìn sáng khỏe cho hàng triệu người dân Việt.

Khám mắt cộng đồng, mổ đục thủy tinh thể miễn phí

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm xuyên suốt năm của V.Rohto với mục tiêu giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận hoạt động chăm sóc mắt.

Đục thủy tinh thể là một căn bệnh phổ biến, dễ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không được điều trị kịp thời. Vì thế, V.Rohto cùng quỹ "Rạng ngời đôi mắt Việt" năm 2024 đưa chương trình đến TP HCM, Kiên Giang, Thanh Hóa, Hà Nội, Phú Thọ, Hưng Yên... giúp hàng nghìn người dân được khám và điều trị.

Một hoạt động khám mắt miễn phí cho cộng đồng trong năm nay do V.Rhoto thực hiện tại TP HCM. Ảnh: V.Rohto Việt Nam

Suốt 18 năm qua, chương trình đã thực hiện 2.300 ca mổ đục thủy tinh thể miễn phí và hơn 810.000 ca khám mắt cộng đồng. Đồng hành với V.Rohto là các bác sĩ từ các bệnh viện đầu ngành mắt như Bệnh viện Mắt TP HCM, Bệnh viện Mắt Hà Nội và các bác sĩ thuộc các bệnh viện địa phương trên khắp cả nước.

Các hoạt động này dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời giúp nâng cao ý thức chăm sóc và bảo vệ mắt trong cộng đồng. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, V.Rohto đã trao tặng hơn 200 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể, giúp những người bệnh

Khám mắt học đường dành cho học sinh cấp 1, cấp 2

Trẻ em có nguy cơ mắc các bệnh thị lực do môi trường học tập và sử dụng nhiều thiết bị điện tử. Vì thế, V.Rohto thường xuyên thực hiện các chương trình khám mắt học đường dành cho học sinh cấp 1 và cấp 2. Chương trình này giúp tầm soát và phát hiện kịp thời các vấn đề về thị lực, đồng thời nâng cao nhận thức của các em học sinh về việc chăm sóc sức khỏe mắt.

Từ đầu năm đến nay, chương trình đã được tổ chức tại các tỉnh Kiên Giang, TP HCM và Bình Dương. Chương trình mở rộng đến Huế (5/10) và dự kiến Hà Nội (21/10). Qua những buổi khám mắt học đường, hàng nghìn học sinh đã được kiểm tra sức khỏe mắt và được các chuyên gia tư vấn.

Không dừng lại ở việc khám và điều trị, V.Rohto còn kết hợp hướng dẫn các em và phụ huynh cách bảo vệ mắt hằng ngày, đồng thời khuyến khích nhà trường lẫn giáo viên cùng tham gia chăm sóc thị lực cho trẻ.

Các em học sinh trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, quận 7, TP HCM tham gia chương trình tư vấn bảo vệ mắt của V.Rohto. Ảnh: V.Rohto Việt Nam

Khám mắt cho sinh viên đại học (GreenTour 2024)

Năm 2024, V.Rohto tiếp tục mở rộng chương trình khám mắt cho sinh viên thông qua GreenTour 2024. Được tổ chức tại các trường đại học lớn tại TP HCM và Cần Thơ, chương trình đã khám mắt miễn phí và tư vấn sức khỏe mắt cho hàng nghìn sinh viên. GreenTour 2024 dự kiến sẽ mở rộng đến các trường đại học tại Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, đồng thời tiếp tục quay trở lại TP HCM trong giai đoạn hai nhằm tiếp cận thêm nhiều sinh viên hơn nữa.

GreenTour 2024 còn đặt mục tiêu lan tỏa thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường. Chương trình kết hợp với các hoạt động đổi vỏ chai, hộp rỗng để giảm thiểu rác thải nhựa, qua đó truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường đến giới trẻ. GreenTour 2024 còn nổi bật với các buổi workshop có sự tham gia của các nhân vật nổi tiếng như Khánh Vy và H'Hen Niê - những người đã truyền cảm hứng cho sinh viên trong việc chăm sóc sức khỏe mắt và sống xanh.

Green Tour tại trường Đại Học Luật TP HCM. Ảnh: V.Rohto Việt Nam

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, nhìn lại hành trình từ đầu năm 2024 đến nay, V.Rohto đã đạt được nhiều thành tựu trong việc chăm sóc sức khỏe thị lực cho cộng đồng. Từ các chương trình khám mắt và phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí, đến các hoạt động tầm soát thị lực cho học sinh và sinh viên, tất cả đều thể hiện cam kết của V.Rohto trong việc mang lại đôi mắt sáng khỏe cho người dân Việt Nam.

"V.Rohto sẽ tiếp tục đồng hành cộng đồng trong việc bảo vệ thị lực và đặt ra mục tiêu mở rộng quy mô các chương trình trong năm tới, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người dân Việt Nam", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Rohto Mentholatum là công ty thuốc nhỏ mắt số 1 Nhật Bản 27 năm liền, theo số liệu của Intage Inc. về số lượng và doanh số bán hàng từ 1/1/1997 đến 31/12/2023. Không chỉ chú trọng phát triển sản phẩm, V.Rohto còn nỗ lực thực hiện các hoạt động hướng đến chăm sóc sức khỏe thị lực cộng đồng.

(Nguồn: V.Rohto Việt Nam)