Loạt hãng ngừng chuyến bay đến Venezuela sau cảnh báo của Mỹ

6 hãng hàng không đình chỉ chuyến bay đến Venezuela sau khi cơ quan quản lý hàng không Mỹ cảnh báo "nguy cơ tiềm ẩn" ở quốc gia này.

Chủ tịch Hiệp hội Hãng hàng không Venezuela (ALAV) Marisela de Loaiza ngày 23/11 cho biết các hãng Iberia của Tây Ban Nha, TAP Bồ Đào Nha, LATAM Chile, Avianca Colombia và GOL Brazil đã đình chỉ khai thác đường bay tới Venezuela. Bà không nêu thời điểm các hãng sẽ nối lại hoạt động.

Hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines cũng thông báo sẽ hủy toàn bộ chuyến đến Venezuela trong ngày 24-28/11. Copa Airlines của Panama, Air Europa và PlusUltra của Tây Ban Nha cùng hãng LASER Venezuela vẫn tiếp tục duy trì các chuyến bay bình thường.

Máy bay của hãng LATAM tại thủ đô Bogota của Colombia hồi tháng 5. Ảnh: AFP

Động thái diễn ra một ngày sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cảnh báo máy bay dân dụng cần hết sức thận trọng khi hoạt động trong không phận Venezuela, do "tình hình an ninh xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong khu vực".

"Các mối đe dọa có thể gây rủi ro tiềm ẩn với máy bay ở mọi độ cao, gồm khi bay qua vùng trời, trong giai đoạn cất cánh và hạ cánh, cũng như tại các sân bay", thông báo của FAA có đoạn.

FAA đưa ra cảnh báo giữa lúc căng thẳng Mỹ - Venezuela tiếp tục tăng cao. Quân đội Mỹ hồi đầu tháng 9 bắt đầu chiến dịch chống ma túy trên biển Caribe và triển khai lượng lớn lực lượng đến khu vực, làm dấy lên lo ngại Washington có ý định lật đổ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Lực lượng Mỹ triển khai ở gần Venezuela hiện nay gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, 8 tiêm kích tàng hình F-35B, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái MQ-9 và hơn 10.000 binh sĩ.

Các quan chức Mỹ hôm 22/11 cho biết Washington có thể liệt băng đảng Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố, mở đường cho chiến dịch tấn công mục tiêu tại Venezuela.

Thanh Danh (Theo AFP)