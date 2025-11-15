Loạt hãng bay Trung Quốc hoàn tiền vé cho khách đi Nhật

Ba hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc tuyên bố hoàn tiền vé cho khách vài giờ sau khi chính phủ nước này khuyến cáo công dân không tới Nhật.

Air China, China Southern và China Eastern hôm nay đưa ra ba thông báo riêng biệt cho biết họ đồng ý để hành khách đã mua vé tới Nhật Bản được hoàn tiền hoặc thay đổi hành trình miễn phí đối với những chuyến bay trong khoảng thời gian từ 15/11 đến 31/12.

Chính sách trên chỉ áp dụng cho vé mua trước trưa 15/11. Thông báo được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc đêm 14/11 phát thông điệp khuyến cáo công dân tránh tới Nhật Bản "trong tương lai gần".

Một máy bay của hãng hàng không China Eastern tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, hồi tháng 7/2020. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lưu ý an toàn của công dân tại Nhật đang "tiếp tục xấu đi", thêm rằng lãnh đạo Nhật Bản đã đưa ra những bình luận không phù hợp về những vấn đề liên quan đến đảo Đài Loan, làm suy yếu nghiêm trọng bầu không khí giao lưu Trung - Nhật và gây rủi ro đáng kể cho an toàn của công dân Trung Quốc tại Nhật Bản.

Những người Trung Quốc đã đến Nhật được khuyến cáo "theo dõi sát sao tình hình an ninh địa phương, nâng cao nhận thức an toàn và tăng cường các biện pháp tự bảo vệ".

Phản ứng trước tuyên bố trên, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho hay Tokyo "mạnh mẽ yêu cầu" Bắc Kinh "thực hiện những hành động thích hợp". Ông cho rằng hai bên đang có những cách hiểu rất khác nhau về sự việc gây căng thẳng.

"Chính vì có những lập trường khác biệt nên việc giao tiếp đa cấp độ giữa Nhật Bản và Trung Quốc lại càng quan trọng hơn", ông nói, song không giải thích chi tiết "những hành động thích hợp" là gì.

Khách Trung Quốc là một trong những nguồn du khách nước ngoài lớn nhất đến Nhật, với 7,48 triệu lượt trong 9 tháng đầu năm nay, theo Số liệu Thống kê Du lịch Nhật Bản. Con số trên tương ứng mức tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hãng thông tấn Kyodo News dẫn dữ liệu từ chính phủ Nhật cho biết du khách Trung Quốc đã chi khoảng 3,8 tỷ USD tại Nhật trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, biến họ trở thành nhóm chi tiêu lớn nhất.

Căng thẳng giữa hai nước leo thang sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm 7/11 phát biểu rằng trong kịch bản xảy ra cuộc tấn công nhằm vào đảo Đài Loan, Tokyo có thể triển khai lực lượng phòng vệ của nước này nếu cuộc xung đột đặt ra mối đe dọa hiện hữu đối với Nhật Bản. Đảo Đài Loan cách hòn đảo gần nhất của Nhật Bản khoảng 100 km.

Trung Quốc đã phản ứng gay gắt trước tuyên bố từ Thủ tướng Takaichi và triệu đại sứ Nhật Bản để bày tỏ phản đối. Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả phát biểu của bà Takaichi "vô cùng sai trái và cực kỳ nguy hiểm", là "hành vi can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, làm xói mòn nghiêm trọng nền tảng chính trị quan hệ Trung - Nhật và gây tổn thương sâu sắc đến tâm lý người dân Trung Quốc".

Nhật Bản cũng tuyên bố đã triệu đại sứ Trung Quốc liên quan một bài đăng "không phù hợp" trên mạng xã hội và bài đăng này đã bị gỡ bỏ.

Trung Quốc luôn xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất hòn đảo. Lãnh đạo Trung Quốc nhiều lần khẳng định không loại trừ biện pháp sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, SCMP)