Loạt hạ tầng tạo động lực cho bất động sản Đông Bắc TP HCM

Quốc lộ 13 mở rộng, đường trên cao, hầm chui tại các nút giao và kết nối Vành đai 3 giúp cải thiện lưu thông, hỗ trợ phát triển bất động sản khu Đông Bắc TP HCM.

Các chuyên gia đánh giá, trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn chọn lọc, người mua không còn chỉ quan tâm đến mức giá. Họ bắt đầu đánh giá kỹ hơn các yếu tố nền tảng như pháp lý, hạ tầng và khả năng kết nối thực tế. Những tài sản vừa đáp ứng nhu cầu ở, vừa duy trì giá trị theo thời gian đang được ưu tiên. Điều này cho thấy được sự dịch chuyển khỏi các quyết định mang tính ngắn hạn sang cách tiếp cận dựa trên giá trị sử dụng.

Theo báo cáo "Tâm lý người tiêu dùng bất động sản Việt Nam 2024" của Batdongsan, pháp lý là tiêu chí quan trọng nhất khi lựa chọn bất động sản, chiếm 59%. Tiếp theo là không gian sống bền vững (56%), hạ tầng và khả năng kết nối (54%), cùng hệ tiện ích (53%). Các số liệu này cho thấy người mua đang chuyển từ tư duy "mua theo giá" sang "mua theo giá trị sử dụng thực tế".

Trong bức tranh đó, hạ tầng tại khu Đông Bắc TP HCM đang có những chuyển động đáng chú ý. Quốc lộ 13 được nghiên cứu nâng cấp với quy mô lớn. Theo phương án đề xuất, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh Bình Dương dài gần 6 km sẽ được mở rộng lên khoảng 60 m, tương đương 10-14 làn xe.

Điểm đáng chú ý là dự án vừa mở rộng mặt đường, vừa bổ sung đoạn đường trên cao và hai hầm chui tại các nút giao Bình Lợi và Bình Phước - khu vực cửa ngõ thường xuyên ùn tắc. Các hạng mục này nằm ở đoạn đầu tuyến, trước khi kết nối đến các khu dân cư dọc quốc lộ 13, đóng vai trò giải tỏa áp lực giao thông cho toàn trục. Khi các "nút thắt" được xử lý, hiệu quả không dừng ở việc di chuyển thuận tiện hơn, còn tạo điều kiện cho dòng người và hoạt động kinh tế lưu thông ổn định hơn trong khu vực.

Cùng với hạ tầng, cách vận hành của thị trường cũng có sự điều chỉnh. Nghiên cứu "Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam" từ Đại học Tài chính - Marketing cho thấy hạ tầng, chính sách tín dụng và yếu tố kinh tế vĩ mô là những động lực chính. Trong đó, hạ tầng giao thông đóng vai trò định hướng sự dịch chuyển của dòng vốn và nhu cầu nhà ở giữa các khu vực. Nghiên cứu trên được thực hiện năm 2023, khảo sát dữ liệu từ 700 nhà đầu tư đang làm việc tại các doanh nghiệp bất động sản.

Trong bối cảnh lãi suất, tín dụng và pháp lý được kiểm soát chặt chẽ hơn, các chiến lược đầu cơ ngắn hạn gặp nhiều hạn chế. Dòng tiền vì vậy có xu hướng chuyển sang những tài sản có khả năng duy trì giá trị và đáp ứng nhu cầu sử dụng thực, đây là nhóm tài sản ít phụ thuộc vào biến động tâm lý thị trường.

Các chuyên giá đánh giá, nhóm bất động sản có thể đưa vào sử dụng ngay thường duy trì tính ổn định tốt hơn. Khi thị trường trầm lắng, nhóm tài sản này vẫn có nhu cầu ở thực nên hạn chế tình trạng bỏ trống. Khi thị trường phục hồi, nhóm tài sản dễ dàng thu hút người mua nhờ tính sẵn sàng khai thác. Giá trị của tài sản trong dài hạn vì vậy không chỉ đến từ kỳ vọng tăng giá, còn từ khả năng phục vụ nhu cầu thực tế.

Trong bối cảnh đó, các khu vực nằm dọc theo quốc lộ 13 bắt đầu thu hút sự quan tâm, đặc biệt là những vị trí phía sau các nút giao đang được nâng cấp. Những khu vực này có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ việc cải thiện hạ tầng, đồng thời vẫn duy trì khoảng cách hợp lý đến các trung tâm đô thị.

Một trong những dự án nằm trên trục này là Bcons NewSky, tọa lạc trên mặt tiền quốc lộ 13, thuộc khu vực đã hình thành cộng đồng dân cư và hệ tiện ích đô thị tương đối hoàn chỉnh. Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận các tiện ích như Aeon Mall Bình Dương, Lotte Mart Bình Dương, bệnh viện Quốc tế Becamex, bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Quanh khu vực còn có các hệ thống trường học hiện hữu như Mầm non Phương Mai, Tiểu học Lái Thiêu, THCS Nguyễn Văn Tiết, THPT Nguyễn Trãi.

Bên cạnh đó, vị trí này giúp kết nối thuận tiện đến TP Thủ Đức (cũ), quốc lộ 1A và các tuyến giao thông liên vùng như vành đai 3. Theo quy hoạch, dự án cũng nằm gần tuyến Metro số 2 (chỉ khoảng 100 m), góp phần hoàn thiện khả năng di chuyển trong tương lai.

Hiện dự án đang giới thiệu Block B, bổ sung thêm nguồn cung căn hộ trong bối cảnh thị trường dần ổn định. Một số tầng căn hộ được đánh giá có vị trí đẹp với số lượng giới hạn. Dự án có hệ thống 79 tiện ích nội khu, góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống cho cư dân ngay từ giai đoạn đầu. Song song với sản phẩm, các chương trình gia tăng giá trị cũng được triển khai, bao gồm cơ hội nhận học bổng mầm non toàn phần tại B.School và chuyến du lịch Malaysia - Singapore dành cho khách hàng tư vấn sớm.

