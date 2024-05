Loạt hạ tầng tạo động lực cho bất động sản Bắc Sài Gòn

Nằm giữa Vành đai 2, Vành đai 3 TP HCM, vừa có sông Sài Gòn, địa ốc cửa ngõ phía Bắc có tiềm năng tăng trưởng khi loạt hạ tầng hoàn thiện.

Khu Bắc Sài Gòn và các vùng giáp ranh là một trong những khu vực thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư bất động sản trong thời gian qua. Theo ghi nhận từ Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM, quận 12, huyện Củ Chi là hai trong số bốn địa phương dẫn đầu về lượng giao dịch trong bốn tháng đầu năm. Giáp ranh quận 12 và Củ Chi, TP Thuận An của Bình Dương cũng ghi nhận tín hiệu tích cực về thị trường. Theo dữ liệu từ Batdongsan, trong tháng 3, lượt tìm kiếm nhà đất, căn hộ chung cư Thuận An tăng 74% so với tháng trước.

Một góc quận 12, TP HCM. Ảnh: Quang Định

Theo nhiều môi giới bất động sản trong khu vực, thị trường đầu năm 2024 bắt đầu ấm hơn khi hàng loạt nhà đầu tư có ý định trở lại. Trong tương lai, nhiều chuyên gia, nhà đầu tư nhận định khu vực này tiếp tục sôi động với tiềm năng tăng trưởng dài hạn, nương theo tốc độ hoàn thiện của các hạ tầng giao thông liên vùng.

Cụ thể, theo đồ án điều chỉnh quy hoạch TP HCM năm 2025 đến năm 2040, khu vực dọc theo sông Sài Gòn đoạn giữa TP HCM và Bình Dương sẽ bổ sung 13 cầu kết nối, trong đó có 10 cầu mới. Những cây cầu nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông, phát triển không gian đô thị mới và định cư hai bên tuyến đường sông.

Riêng khu Bắc Sài Gòn dự kiến sẽ có ba cây cầu trên sông Sài Gòn nối Thuận An với quận, huyện TP HCM, gồm Đường cầu Tàu nối với Hóc Môn; cầu Vĩnh Phú nối với quận 12, phục hồi cầu sắt Lái Thiêu thành cầu kiến trúc cảnh quan. Hệ thống giao thông này nối hai bờ sông Sài Gòn, rút ngắn khoảng cách di chuyển từ Thuận An sang TP HCM.

Cầu Ba Son kết nối Thủ Thiêm với trung tâm quận 1. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo các chuyên gia, hệ thống cầu bắc qua sông Sài Gòn không chỉ giải quyết bài toán kết nối giữa các địa bàn mà còn tạo thuận lợi giao thương, phát triển kinh tế, cảnh quan đô thị, tạo lực đẩy cho thị trường địa ốc.

Tiến sĩ Trần Nguyễn Minh Hải - Chuyên gia Địa ốc Đại học Ngân hàng TP HCM dẫn ví dụ về cầu Thủ Thiêm (2007) và Ba Son (2022) tạo tăng trưởng cho bất động sản. Ông cho rằng hai cây cầu này cùng với Thủ Thiêm 3, 4 hình thành trong tương lai giúp giải quyết những bất tiện về kết nối hạ tầng từ Thủ Thiêm sang các quận khác. Giá trị bất động sản tại đây tăng cao, thậm chí gấp nhiều lần từ khi hạ tầng hoàn thiện.

"Giống nguyên lý bình thông nhau, sau khi có các cầu nối giữa hai địa bàn, mức độ phát triển của nơi kém hơn sẽ tăng nhanh, bắt kịp địa bàn còn lại". Tiến sĩ Minh Hải giải thích.

Không chỉ có thêm cầu kết nối, khu cửa ngõ Bắc Sài Gòn còn nằm giữa Vành đai 2 đã hoàn thiện và Vành đai 3 đang thi công. Trong đó, Vành đai 3 có vốn hơn 75.000 tỷ đồng nối liền Bình Dương, Đồng Nai, TP HCM, Long An. Dự kiến, toàn tuyến hoàn thành năm 2025, vận hành từ 2026.

Theo xu hướng hạ tầng hiện đại trên thế giới, đường Vành đai 3 kết nối với 5 đường cao tốc hướng tâm là TP HCM - Trung Lương, TP HCM - Mộc Bài, TP HCM - Chơn Thành, TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và Bến Lức - Long Thành. Mạng lưới này không chỉ tạo liên kết 4 địa phương mà còn giải quyết bài toán nối kết liên vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Tuyến vành đai còn là đòn bẩy tạo nên hành lang đô thị. Dọc tuyến sẽ là hệ thống hạ tầng quy mô, đô thị lớn, trung tâm kinh tế, đáp ứng nhu cầu giãn dân khỏi vùng trung tâm. Đây cũng là động lực cho tăng trưởng bất động sản.

Phối cảnh dự án A&T Sky Garden vừa ra mắt ở cửa ngõ Bắc Sài Gòn. Ảnh: A&T Group

Vành đai 3 và các dự án hạ tầng nội đô, xây thêm cầu, giúp giải quyết nhu cầu đi lại của người dân. Khu vực cửa ngõ nhờ đó cũng có tiềm năng đón làn sóng cư dân chuyển dịch về sinh sống.

Hoài Phương