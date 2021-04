Loạt giày Nike và Adidas giảm nửa giá trong ngày 4/4

Giày chạy bộ nữ WMNS Nike Zoom Strike AJ0188-001 thân trên màu đen làm bằng chất liệu lưới, lót đệm thoáng khí. Đế trắng, chất liệu cao su tổng hợp, tạo độ êm, chống trơn trượt. Sản phẩm có các size 6 US, 7 US, 7.5 US, 8.5 US, tương đương 36 -37, 38, 38-39, 40. Giá gốc 2,119 triệu đồng. Giá đặc biệt ngày 4/4 là 1.059.500 đồng.