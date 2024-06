Loạt giải pháp hướng đến trung hòa carbon của Honda Việt Nam

Đặt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, Honda Việt Nam triển khai loạt giải pháp toàn diện tại nhà máy sản xuất, với các nhà cung cấp và đóng góp xã hội.

Đại diện Honda Việt Nam cho biết, hãng áp dụng 2 chiến lược chính trong hoạt động tại các nhà máy gồm tăng hoạt động tiết kiệm năng lượng và phát triển nguồn năng lượng sạch. Trong năm vừa qua, hãng Nhật đưa vào vận hành hệ thống điện áp mái tại 2 nhà máy ở Vĩnh Phúc và Hà Nam, tổng công suất 8 MWp. Với hoạt động này, hãng cắt giảm được gần 8.900 tấn CO2, tương đương 19% so với năm 2019.

Hệ thống điện áp mái tại nhà máy Honda Việt Nam. Ảnh: HVN

Với mục tiêu trên, hãng này cũng phối hợp với các nhà cung cấp thực hiện cắt giảm CO2, tổ chức "Đại hội công ty xanh" nhằm khuyến khích việc triển khai, áp dụng đề tài giảm phát thải hiệu quả. Năm tài chính 2024, Honda trồng thêm 23,49 ha cây xanh tại tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nam, tăng số lượng phủ xanh từ năm 2008 đến nay khoảng 814 ha.

Cùng trong năm, Honda Việt Nam lần đầu giới thiệu công nghệ hybrid trên dòng xe CR-V, một trong những bước tiến được hãng đánh giá quan trọng, trong mục tiêu hướng đến trung hòa carbon. Với các dòng xe máy, hãng hợp tác với Loteria Việt Nam, Đại học Công nghệ Giao thông vận tải để phát triển sản phẩm xe máy điện.

Với mục tiêu "Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045", hãng tiên phong các hoạt động về an toàn giao thông theo kịch bản 4E gồm: đánh giá, giáo dục, kỹ thuật và hoạt động phối hợp, đóng góp vào mục tiêu chung của Chính phủ "Không có tử vong do va chạm giao thông vào năm 2050".

Theo công bố của Honda, hãng đã đào tạo cho gần 2,8 triệu người thông qua các sự kiện về an toàn giao thông. Trong đó, gần 2,1 triệu khách của hãng được hướng dẫn về an toàn giao thông trước khi nhận xe. Các trung tâm của Honda Việt Nam cũng tăng cường đào tạo cho 12.200 học viên, 599 giảng viên an toàn giao thông nội bộ. Tháng 3/2024, Honda cũng vận hành trung tâm Đào tạo an toàn giao thông thứ 2 tại TP HCM.

Các em học sinh lớp Một nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong sự kiện của Honda Việt Nam. Ảnh: HVN

Trong năm tài chính 2024, Honda trao 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các học sinh lớp 1 trên toàn quốc, hơn 2,5 triệu học sinh và 240.000 phụ huynh được đào tạo về kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông. Đến hết năm tài chính 2024, hãng đã trao hơn 8,4 triệu mũ bảo hiểm cho các học sinh tiểu học toàn quốc. Phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và đào tạo, Honda cũng đào tạo an toàn giao thông cho gần 20,5 triệu học sinh ở tất cả các cấp, nhằm xây dựng ý thức tham gia giao thông cho thế hệ trẻ.

Với các sản phẩm bán ra trong nước, Honda ứng dụng các công nghệ an toàn của gói Honda Sensing trên toàn bộ các dòng ôtô. Dòng xe máy mới Transalp và CB350 H’ness cũng có hệ thống phanh ABS và đèn chiếu sáng LED.

Dàn xe máy điện Honda Benly e: tại lễ bàn giao. Ảnh: HVN

Bước sang năm tài chính 2025 (từ tháng 4/2024 đến 3/2025), Honda Việt Nam mở đầu chuỗi hành động bằng sự kiện hợp tác Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, bàn giao 130 chiếc xe máy điện Benly e:, ứng dụng trong hoạt động giao nhận hàng hóa khu vực phía Nam. Theo hãng, việc hợp tác này sẽ giúp Honda tiếp cận, nắm bắt tốt hơn nhu cầu, thị hiếu của người dùng với loại phương tiện xe máy điện, nền tảng để hãng phát triển sản phẩm mới trong tương lai.

"Đây là những hành động thể hiện quyết tâm của Honda Việt Nam trong việc tích cực hưởng ứng, chung tay hành động cùng Chính phủ trên lộ trình hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, bảo vệ môi trường và xây dựng một tương lai bền vững", đại diện Honda Việt Nam nói.

Tuấn Vũ