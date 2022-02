Loạt giải pháp an ninh mạng của Viettel thắng giải quốc tế

Công ty An ninh mạng Viettel (VCS) giành 13 giải vàng tại giải thưởng quốc tế về an ninh mạng Cybersecurity Excellence Awards 2022.

Cybersecurity Excellence Awards 2022 - giải thưởng quốc tế uy tín về bảo mật, an ninh mạng vừa công bố 13 đề cử giải pháp số của Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security -VCS), thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel đều nhận giải vàng.

Theo đó, đơn vị được vinh danh ở hạng mục "Công ty an ninh mạng tốt nhất khu vực châu Á năm 2022" và 12 giải vàng cho 8 sản phẩm và 4 dịch vụ an toàn thông tin. Giải thưởng năm nay có hơn 900 đề cử đến từ những hãng cung cấp giải pháp an toàn thông tin hàng đầu trên thế giới như Palo Alto, Fortinet, McAfee, Crowdstrike...

Các giải pháp, dịch vụ của VCS nhận giải hầu hết hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của các tổ chức, doanh nghiệp trong ứng phó với các vấn đề an toàn thông tin khi chuyển dịch hạ tầng lên nền tảng trực tuyến, trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Trong đó, giải pháp làm việc từ xa VCS M-Suite cho phép người dùng sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin nội bộ trên Internet. VCS M-Suite đã được áp dụng trên 14 hệ thống trong và ngoài nước, trong đó có các bộ, ngành và doanh nghiệp, tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực có nhu cầu an toàn thông tin cao như tài chính, chứng khoán, năng lượng... Số lượng triển khai lên tới 11.000 máy tính.

Một giải pháp khác là VCS-KIAN hỗ trợ phân tích, phát hiện các hành vi mạng bất thường. Giải pháp có năng lực giám sát lên tới 250.000 sự kiện mỗi giây này được triển khai trên toàn bộ mạng lưới Viettel và trên hệ thống của 30 tổ chức, doanh nghiệp khác. Khách hàng sử dụng được bảo vệ trước nguy cơ bị tấn công mã độc, rò rỉ, lộ lọt dữ liệu.

Ngoài ra, VCS-aJiant là giải pháp phát hiện, chống tấn công có chủ đích lớp Endpoint, giúp giảm sát một cách toàn diện, đảm bảo loại bỏ tất cả các nguy cơ bị khai thác và chiếm quyền điều khiển. Giải pháp được triển khai trên toàn bộ mạng lưới Viettel và trên hệ thống của khách hàng với số lượng hơn 100.000 máy chủ, máy tính.

Đội ngũ nhân sự tại Công ty An ninh mạng Viettel (VCS). Ảnh: Viettel

Đặc biệt, giải pháp VCS-F2DR giúp phát hiện và phản ứng lại các chiến dịch tấn công lừa đảo chiếm đoạt tiền, trục lợi từ các chương trình khuyến mại của các ngân hàng số. Kết hợp linh hoạt công nghệ hồ sơ hóa động để phân tích hành vi người dùng, giải pháp này hỗ trợ phát hiện các gian lận tài chính, giúp các ngân hàng và người tiêu dùng giảm thiểu rủi ro bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cybersecurity Excellence Awards là giải thưởng được tổ chức thường niên từ năm 2016 với 3 hạng mục và khoảng hơn 120 đề cử. Đến năm 2020, giải thưởng mở rộng ra 4 hạng mục gồm công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ, chuyên gia an ninh mạng, giải pháp an ninh mạng công nghiệp.

Giải thưởng cũng chia theo từng khu vực (Châu Á, Châu Âu, Trung Đông, Bắc Mỹ) và theo quy mô doanh nghiệp (startup, doanh nghiệp có 100-500 nhân viên, 500-1.000 và doanh nghiệp có trên 1.000 nhân viên).

Giải thưởng do tổ chức Cybersecurity Insiders hợp tác với Cộng đồng An toàn thông tin trên LinkedIn thực hiện, với sự góp mặt của 500.000 chuyên gia an ninh mạng trên thế giới. Nhiều cái tên tầm cỡ trong lĩnh vực an ninh mạng trên thế giới cũng tham gia như Carbon Black, Group-IB, McAfee, Trend Micro...

Phong Vân