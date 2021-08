Bếp điện từ Elmich ICE-3493 thiết kế 3 bếp nấu với 3 kích thước (đường kính và công suất lần lượt là 15 cm – 1.600W, 18 cm – 1.800W, 28 cm – 3.600 W). Mặt bếp bằng kính bằng SchottCeran chịu lực, chịu va đập tốt, khả năng chống sốc nhiệt lên đến 800 độ C, chống xước, dễ vệ sinh. Bếp có tính năng Booster siêu tốc giúp đun nấu nhanh, có phím khóa trẻ em và hẹn giờ, có tính năng tự nhận diện nồi giúp tiết kiệm năng lượng, chức năng Stop and Go có thể tạm dừng khi đun nấu và quay trở lại việc nấu nướng chỉ với một thao tác, có cảnh báo dư nhiệt. Phím điều khiển dạng cảm ứng trượt. Kích thước mặt kính 580 x 510 mm, kích thước âm tủ 538 x 483 mm. Sản phẩm bảo hành 12 tháng, giá gốc 18,95 triệu đồng, hiện ưu đãi còn 8,92 triệu đồng, tặng thêm bộ nồi 2101OL ba chiếc có đường kính lần lượt 18, 20, 24 cm và ấm đun nước siêu tốc Smartcook 1,8 lít KES-3864.