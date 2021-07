Bếp từ ba Elmich ICE-3493 kích thước mặt bếp dài 58 cm, rộng 51 cm, kích thước âm tủ dài 53,8, rộng 48,3 cm. Ba bếp nấu có tổng công suất tối đa 7.200 W, thiết kết 3 kích thước khác nhau giúp tiết kiệm thời gian nấu ăn. Mặt bếp sử dụng kính Schott-ceran chịu lực và chịu va đập tốt với khả năng chống sốc nhiệt lên đến 800 độ C, chống xước, dễ vệ sinh. Bếp trang bị nhiều chức năng như hẹn giờ, khóa trẻ em, tự nhận diện nồi, booster giúp nấu nhanh, cảnh báo dự nhiệt, chức năng Stop and Go có thể tam dừng khi đang nấu. Điều khiển dạng cảm ứng. Sản phẩm bảo hành 12 tháng, đang được ưu đãi 38% còn 8,92 triệu đồng, ngoài ra tặng bộ nồi 2101OL gồm ba size 16 - 20 - 24cm và ấm đun nước siêu tốc Smartcook 1,7L KES-0695 tổng trị giá 2,059 triệu đồng