Loạt game nổi tiếng toàn cầu của Activision Blizzard

Activision Blizzard, hãng game được Microsoft mua lại với giá 68,7 tỷ USD, sở hữu nhiều trò chơi đình đám như Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush.

Call of Duty

Game thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất Call of Duty được phát hành lần đầu vào tháng 10/2003 cho PC, game console và máy chơi game cầm tay. Hầu hết các phiên bản tập trung vào chủ đề chiến tranh thế giới lần thứ hai, trong khi một số bản như Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2 lấy bối cảnh hiện đại.

Đây được đánh giá là một trong những game hay nhất mọi thời. Theo IGN, tính đến 2020, các phiên bản thu hút hơn 100 triệu game thủ mỗi năm, số lượng giờ chơi hơn 25 tỷ. Phiên bản mobile ra mắt 2019 có hơn 300 triệu lượt tải trên cả hai nền tảng Android và iOS chỉ sau một năm xuất hiện.

World of Warcraft

World of Warcraft ra mắt năm 2004, thuộc thể loại trực tuyến nhập vai nhiều người chơi (MMORPG). Game lấy cảm hứng từ bản offline WarCraft, ra mắt năm 1994, có nội dung kể về cuộc chiến ác liệt giữa các chủng tộc trên lục địa Azeroth huyền bí.

Theo số liệu do Activision Blizzard công bố, game đạt mốc 100 triệu người chơi với doanh thu 8,5 tỷ USD năm 2014. Hiện trò chơi vẫn đạt sức hút lớn trong bối cảnh nhiều đối thủ cạnh tranh.

Overwatch

Overwatch thuộc thể loại game bắn súng góc nhìn thứ nhất kết hợp đấu trường trực tuyến nhiều người chơi (MOBA). Ngay khi thử nghiệm vào tháng 4/2016, Overwatch đã thu hút 9,7 triệu lượt chơi chỉ trong 36 tiếng, phá kỷ lục game có lượng người tham gia thử nghiệm đông nhất. Doanh số bán hàng của sản phẩm cũng rất cao, đạt 15 triệu bản ngay trong 2016 - năm đầu phát hành.

Trên các trang chuyên về game, Overwatch được đánh giá tích cực. Game được yêu thích với hệ thống bản đồ, nhân vật và chế độ chơi độc đáo, tươi sáng và đầy màu sắc.

Starcraft

Starcraft thuộc thể loại game chiến lược thời gian thực, ra đời năm 1998. Đây cũng là series game được nhiều người yêu thích trên nền tảng PC và máy chơi game, nhất là những năm đầu 2000. Tháng 2/2019, Starcraft đạt đỉnh với hơn 11 triệu bản bán ra trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, cũng trong năm này, đội ngũ Activision Blizzard có dấu hiệu ngừng phát triển Starcraft. Năm 2020, công ty tuyên bố không đưa thêm tính năng mới vào game, nhưng vẫn hỗ trợ game thủ thông qua các bản cập nhật nhỏ.

Diablo

Diablo thuộc thể loại hành động nhập vai, ra đời năm 1996 cho PlayStation, sau đó có mặt trên các nền tảng khác. Game lấy bối cảnh thần tiên với vương quốc Khanduras, người chơi điều khiển nhân vật chống lại Diablo và các yêu tinh tay sai.

Series Diablo cũng mang lại thành công lớn cho Activision Blizzard. Ở giai đoạn đạt đỉnh năm 2012, game bán được 24,8 triệu bản trên toàn thế giới.

Candy Crush Saga

Candy Crush Saga là một trong những trò chơi nổi tiếng nhất trong ngành công nghiệp game di động, được King Mobile - công ty thuộc sở hữu của Activision Blizzard - phát triển. Có sẵn trên cả hai kho ứng dụng iOS và Android, trò chơi thu hút được các game thủ di động ở mọi lứa tuổi.

Game có cách chơi đơn giản nhưng mang nhiều yếu tố gây nghiện. Người chơi chỉ cần ghép các viên kẹo cùng loại để chúng biến mất khỏi màn hình. Theo PC Gamer, game thu hút nhờ hiệu ứng bắt mắt, số màn chơi phong phú, chế độ chơi đa dạng và các nhiệm vụ được sắp xếp xen kẽ tạo sự mới mẻ.

Tháng 4/2020, Candy Crush Saga chạm mốc ba tỷ lượt tải trên ba nền tảng App Store, Google Play và Facebook. Còn theo số liệu của Appdata năm 2020, game giúp King Mobile thu về 1,9 tỷ USD, lợi nhuận 567 triệu USD, nằm trong 10 trò chơi di động đạt doanh thu cao nhất.

