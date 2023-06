Loạt đường sẽ mở qua khu Nam và Bắc An Khánh

Hà NộiNhiều tuyến đường mới sẽ mở qua hai khu đô thị Nam và Bắc An Khánh (Hoài Đức), trong đó quan trọng nhất là vành đai 3,5.

Những đường đang và sẽ mở qua hai khu đô thị Nam và Bắc An Khánh, Hà Nội căn cứ theo quy hoạch phân khu S3. Đồ hoạ: Anh Tú

Nằm hai bên Đại lộ Thăng Long, khu đô thị phía Tây Hà Nội với quy mô hàng trăm ha, hiện kết nối trực tiếp qua cầu vượt An Khánh. Sắp tới nhiều đường sẽ được mở rộng và mở mới tại đây, trong đó có hai tuyến giúp việc đi lại giữa hai bên thuận tiện hơn. Đó là đường kí hiệu số 1 và số 3.

Trong đó, tuyến số 1 sẽ nối từ đường liên khu 8 của khu đô thị Nam An Khánh sang Bắc An Khánh hướng đi xã Song Phương, Lại Yên (huyện Hoài Đức), mặt cắt ngang khoảng 50m. Đoạn bên phía Nam An Khánh cơ bản hoàn thành, nhưng bên Bắc An Khánh chưa xây dựng.

Đoạn số 3 thuộc vành đai 3,5 của TP Hà Nội. Tháng 9 năm ngoái, thành phố đã thông qua chủ trương đầu tư hầm chui theo hướng vành đai 3,5 (đường Lê Trọng Tân) - Quốc lộ 32 tại nút giao với Đại lộ Thăng Long với chiều dài 975 m, rộng 18,5 m. Hầm chui tại vị trí này có mức đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng.

Tuyến số 2 sẽ giúp kết nối Khu đô thị Bắc An Khánh với Khu đô thị Đại học Vân Canh, Xuân Phương. Tuyến đường với mặt cắt ngang khoảng 40 m này cũng sẽ có một nút giao cắt với Vành đai 3,5.

Tuyến số 4 là phần kéo dài từ chân cầu vượt An Khánh chạy qua các dãy biệt thự, hồ nước của khu đô Nam An Khánh và Vinhomes Thăng Long. Đường này cũng sẽ có mặt cắt ngang khoảng 40 m.

Tuyến số 5 sẽ giúp Khu đô thị Nam An Khánh kết nối trực tiếp với vành đai 3,5 và hướng sang cả Vinhomes Smart City Tây Mỗ. Đường này có mặt cắt ngang rộng khoảng 50 m sẽ chạy qua một số khu đất đang làm nhà xưởng và sát với công viên Thiên đường Bảo Sơn.

Anh Tú