Loạt dự án tỷ USD để nâng tầm Bangkok

Một số tập đoàn hàng đầu Thái đang phát triển loạt dự án trị giá hơn 500 tỷ baht (14 tỷ USD) để giúp Bangkok cạnh tranh với Singapore.

TCC Group sẽ phát triển dự án One Bangkok trên khu đất có vị trí đắc địa đối diện công viên Lumpini ở trung tâm thủ đô Thái Lan. Đây sẽ là một trong những dự án địa ốc tư nhân lớn nhất quốc gia này với vốn đầu tư 120 tỷ baht. Theo kế hoạch, dự án được xây dựng trên khu đất rộng 16,7 ha này sẽ có 5 tòa tháp văn phòng, khu căn hộ, trung tâm thương mại, nhà hát hòa nhạc và một khách sạn của Ritz-Carlton.

Hoạt động kinh doanh chính của TCC Group gồm sản xuất bia Chang - một loại bia nổi tiếng Thái Lan và bất động sản. Panote Sirivadhanabhakdi, Giám đốc điều hành Frasers Property, công ty giám sát dự án cho biết One Bangkok sẽ đóng vai trò quan trọng để đưa các doanh nhân, nhà đầu tư và du khách đẳng cấp từ khắp nơi trên thế giới đến Bangkok. Sirivadhanabhakdi cũng là con trai thứ hai của nhà sáng lập tập đoàn TCC. Việc xây dựng One Bangkok bị trì hoãn do đại dịch. Tuy nhiên, theo Sirivadhanabhakdi, giai đoạn đầu tiên của dự án dự kiến bắt đầu từ tháng 3/2024.

Ông lớn bán lẻ Thái Central Group cũng bắt tay cùng doanh nghiệp chuyên ngành khách sạn Dusit International để làm khu phức hợp 1,3 tỷ USD tại Si Lom vào giữa năm sau.

Theo thống kê của Nikkei, 20 dự án quy mô lớn tại Bangkok có tổng giá trị đầu tư lên tới 500 tỷ baht (14 tỷ USD) đã được lên kế hoạch. Các dự án này dự kiến hoàn thành từ năm 2027.

Roongrat Veeraparkkaroon, Giám đốc CBRE Thái Lan, nói rằng những dự án bất động sản quy mô chưa từng có đang gia tăng. Theo ông, những dự án này có thể trở thành biểu tượng cho tương lai của Bangkok.

Sự phát triển của hệ thống giao thông công cộng với mạng lưới tàu điện ngầm, trên cao tại Bangkok đã thúc đẩy các doanh nghiệp có tiềm lực mạnh phát triển dự án tại các vị trí ngoài khu vực trung tâm như đường Sukhumvit hay cả ở ngoại ô. Ví dụ như Magnolia Quality Development Corporation, công ty của doanh nghiệp hàng đầu Thái Lan - CP Group cũng đang thực hiện một dự án lớn ở ngoại ô Bangkok, khu Samut Prakan.

Dự án Forestias trị giá 125 tỷ baht này sẽ gồm các khu vực thương mại, khách sạn và khu dân cư. Sumitomo Mitsui Trust Bank của Nhật Bản cũng được mời cùng đầu tư dự án này.

Theo bảng xếp hạng thành phố hấp dẫn để các công ty đa quốc gia lựa chọn đặt trụ sở của Viện Chiến lược Đô thị - một tổ chức tư vấn của Nhật, Bangkok chỉ đứng thứ 40, trong khi Singapore đứng thứ 5.

Tuy nhiên, theo Nikkei, nhiều công ty đa quốc gia vẫn nhìn thấy cơ hội ở thủ đô Thái Lan. Nhà sản xuất mỳ ăn liền Nhật Nissin Foods Holdings đã chuyển trụ sở khu vực từ Singapore sang đây vào năm 2020. Gần đây, Mitsubishi Estate đã khai trương một tòa văn phòng hợp tác cùng một công ty Thái tại Bangkok. Hai công ty Nhật khác là Nomura Real Estate Development và Mitsui Fudosan cũng đang xây dựng chung cư để bán ở Bangkok.

Tú Anh (theo Nikkei)