Loạt dự án trọng điểm khởi công, khánh thành ngày 19/12

Khu đô thị thể thao Olympic, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cùng hàng loạt công trình sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành ngày 19/12.

Tại cuộc họp với Thủ tướng sáng 16/12, Bộ Xây dựng cho biết đã tổng hợp 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành đủ điều kiện khởi công, khánh thành hoặc thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12. Trong số này có 148 dự án khởi công, 86 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật; gồm 38 dự án của các bộ, ngành, 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty và 157 dự án do địa phương làm chủ quản.

Tổng mức đầu tư các công trình, dự án hơn 3,4 triệu tỷ đồng. Trong đó vốn nhà nước hơn 627.000 tỷ đồng, chiếm 18%; phần còn lại là vốn ngoài ngân sách, khoảng 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82%.

Một số dự án lớn được khởi công dịp này gồm khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, tổng mức đầu tư 925.000 tỷ đồng; dự án thành phần 1 tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, vốn 3.299 tỷ đồng; trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tổng mức đầu tư 855.000 tỷ đồng; dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt tại Dung Quất, vốn 10.000 tỷ đồng; cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, vốn 18.000 tỷ đồng; khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Vân Đồn, vốn 51.000 tỷ đồng; tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc, vốn 8.950 tỷ đồng; Nhà văn hóa Thanh niên tại TP HCM, vốn 2.240 tỷ đồng.

Các công trình trọng điểm được khánh thành, thông xe kỹ thuật, gồm: tuyến chính cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau; Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế; khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu sáng 16/12. Ảnh: Nhật Bắc

Theo kế hoạch, lễ khởi công, khánh thành sẽ được tổ chức từ 9h ngày 19/12, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 79 điểm cầu trên cả nước, gồm 12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu trực tuyến, tượng trưng cho 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Điểm cầu trung tâm đặt tại lễ khởi công khu đô thị thể thao Olympic, xã Thượng Phúc, Hà Nội, và được truyền hình trực tiếp.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - kinh tế quan trọng, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, đồng thời tạo khí thế mới thúc đẩy tăng trưởng trong những năm tới. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo phương châm "6 rõ", gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.

Trước đó, ngày 19/8, Chính phủ tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt 250 dự án tại 34 tỉnh, thành với tổng vốn khoảng 1,28 triệu tỷ đồng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Trong số này có 80 công trình tiêu biểu thuộc các lĩnh vực hạ tầng, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh được chọn làm điểm cầu trung tâm.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026.

Vũ Tuân