Loạt dự án trọng điểm của Văn Phú tại phía Nam

Văn Phú đẩy mạnh chiến lược mở rộng tại TP HCM và các vùng phụ cận với 4 dự án trọng điểm, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 52.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết đang ưu tiên thị trường phía Nam trong giai đoạn 2025-2030. Đơn vị tập trung nghiên cứu và hoàn thiện thủ tục cho 4 dự án mới, đặt gần các tuyến kết nối chính, nhằm đón nhu cầu ở thực và dịch chuyển dân cư.

Danh mục gồm dự án tại khu vực Nhà Bè (30 ha) tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng; dự án Tân Kiên ( 9,2 ha) có vốn khoảng 12.000 tỷ đồng; dự án tại Vũng Tàu cũ (42,4 ha) với 15.000 tỷ đồng và khu đô thị sinh thái tại Nhơn Trạch (120 ha) cùng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án tại phường Phú Nhuận do Văn Phú phát triển. Ảnh: Văn Phú

Song song đó, doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục M&A cho một dự án tại Phú Nhuận, quận 7 cũ và đang thi công. Dự án gồm hai tháp 30 tầng, cung cấp 602 căn hộ và 136 căn shophouse, dự kiến mở bán vào quý I/2026.

Ở mảng hạ tầng, dự án BT (hợp đồng xây dựng - chuyển giao) đoạn kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - quốc lộ 1 ở Thủ Đức cũ do công ty thành viên Văn Phú - Bắc Ái đầu tư đã được tháo gỡ vướng mắc, mở ra khả năng khai thác quỹ đất đối ứng tại khu trung tâm. Một số khu đất dự kiến bàn giao trong 2025-2026 như 132 Đào Duy Từ, 582 Kinh Dương Vương, 129 Lê Văn Duyệt, 234 Lý Tự Trọng và khu vực Kỳ Đồng sẽ là nguồn lực phát triển sản phẩm giai đoạn tới.

Động thái của Văn Phú diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản phía Nam tiếp tục thu hút dòng vốn từ các nhà đầu tư miền Bắc. Savills Việt Nam cũng ghi nhận nhà đầu tư Hà Nội chiếm khoảng 20% lượng giao dịch tại TP HCM và vùng ven trong quý II, cao hơn nhiều so với mức bình quân 7-10% trước đây.

Cùng với yếu tố hạ tầng, theo Văn Phú, việc chính quyền TP HCM quyết tâm tái định hình các khu vực phát triển trọng điểm như khu Đông, khu Nam, khu Tây Bắc và khu Tây đang mở ra những không gian phát triển mới.

Theo đó, tuyến vành đai 3 - TP HCM, dự kiến hoàn thành vào quý II/2026, sẽ kết nối trực tiếp khu Nam với Đồng Nai, Bình Dương cũ và Tây Ninh (Long An cũ), góp phần gia tăng năng lực giao thương, công nghiệp và logistics.

Ngoài ra, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ, để hoàn thiện trong giai đoạn 2025-2026. Khi đi vào hoạt động, tuyến này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Nhà Bè, Bình Chánh đến Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Còn tuyến metro số 4 (Thạnh Xuân - Hiệp Phước), dự kiến đi qua các trục đường chính như Pasteur, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Hữu Thọ... kết nối khu Nam TP HCM với trung tâm và các khu vực phía Bắc TP HCM.

Nhiều chuyên gia cho rằng, các nhà đầu tư có thể đón "sóng" tại các khu vực đang dần hình thành hạ tầng giao thông, sẵn sàng mua bất động sản vùng ven hoặc cận trung tâm, nhất là tại các dự án có tiềm năng tăng giá. Trong đó, sản phẩm căn hộ với lợi thế nguồn cung dồi dào và giá bán đa dạng được xem là một trong những điểm sáng của dòng tiền.

Song Anh