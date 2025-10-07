Loạt dự án thêm động lực phát triển cho Vũng Tàu

Tháp Tam Thắng, Sun World, tổ hợp Blanca City, giúp Vũng Tàu mở rộng không gian trải nghiệm, tăng nguồn cung dịch vụ lưu trú, phát triển du lịch bền vững.

Nhiều chuyên gia nhận định, Vũng Tàu từng được ví như "phòng khách cuối tuần" của hàng chục triệu người dân Đông Nam Bộ, nay dần định hình diện mạo của đô thị biển hiện đại. Nằm ở cửa ngõ hướng ra biển của TP HCM, Vũng Tàu đang hút các dòng vốn lớn, cùng sự xuất hiện của nhiều công trình quy mô, thành động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Vũng Tàu đón hàng nghìn lượt khách dịp lễ 2/9 nhờ các sự kiện hấp dẫn. Ảnh: Hải Triều

Trong hành trình này, các giá trị lịch sử vẫn giữ vai trò quan trọng. Hải đăng Vũng Tàu, được xây dựng từ năm 1862 trên đỉnh núi Tao Phùng (núi Nhỏ), là một trong những biểu tượng lâu đời nhất của đô thị biển. Với độ cao gần 150 m, ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam gắn bó với đời sống người dân, là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn khi đến Vũng Tàu.

Hiện, Vũng Tàu bước sang bối cảnh mới sau khi hợp nhất và trở thành một phần của TP HCM mở rộng. Nhu cầu thể hiện vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế, đặt ra yêu cầu hình thành thêm những công trình mới mang tính biểu trưng. Đó có thể là các khu vui chơi, dự án hạ tầng hay tổ hợp đô thị gắn với du lịch, đóng vai trò như "ngọn hải đăng mới" cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tháp Tam Thắng tại Bãi sau Vũng Tàu. Ảnh: Hải Triều

Công trình được thiết kế với 143 trụ sắp xếp theo cao độ tăng dần hướng biển, lấy cảm hứng từ hình ảnh ba mũi thuyền vươn cao, gợi nhắc đến lịch sử bảo vệ biển đảo từ thời vua Gia Long. Ban đêm, Tháp Tam Thắng nổi bật trong ánh sáng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian nghệ thuật ấn tượng. Từ đầu tháng 9, công trình này thu hút sự quan tâm và trở thành điểm đến mới của giới trẻ TP HCM.

Chuyên gia nhận định, sự xuất hiện của Tháp Tam Thắng cho thấy du lịch Vũng Tàu, bên cạnh các địa điểm quen thuộc như Bãi Trước, Bãi Sau, Ngọn hải đăng, Tượng chúa Kitô hay Bạch Dinh, cần thêm những công trình và không gian trải nghiệm mới để đa dạng sản phẩm và tăng sức hút với du khách.

Công viên nước Sun World Vũng Tàu dự kiến vận hành đầu năm 2026. Ảnh phối cảnh: Sun Group

Tháp Tam Thắng do Tập đoàn Sun Group kiến tạo cùng kiến trúc sư người Italy - Oliviero Godi. Cùng công trình này, Sun Group còn phát triển Sun World Vũng Tàu và tổ hợp Blanca City bên Bãi Sau với quy mô hơn 37.000 tỷ đồng. Đại diện chủ đầu tư cho biết, những dự án này mang theo kỳ vọng về không gian giải trí hiện đại và quần thể đô thị đa chức năng, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch địa phương.

Theo kế hoạch, đầu năm 2026, tổ hợp giải trí nước rộng gần 15 ha với 20 trò chơi hiện đại do Sun Group đầu tư sẽ đi vào vận hành. Công viên lấy cảm hứng từ sông nước Nam Bộ chia thành 4 phân khu chủ đề: "Cuộc sống sông nước miền Nam Bộ", "Sự ảnh hưởng con đường tơ lụa trên biển", "Vết tích vùng đất Óc Eo - Phù Nam", "Rừng nhiệt đới Nam bộ". Sự xuất hiện của công trình hứa hẹn mang đến trải nghiệm phong phú cho du khách, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch địa phương.

Phối cảnh dự án Blanca City. Ảnh phối cảnh: Sun Group

Sun World Vũng Tàu được đặt trong Blanca City, đô thị biển "all in one" (tất cả trong một), quy mô lớn ở phía Nam. Khác với các khu nghỉ dưỡng tách biệt, Blanca City được quy hoạch như thành phố thu nhỏ với khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại ven biển, trường học, bệnh viện, khu thể thao, bãi đỗ xe và các khu nhà ở cao tầng, biệt thự, nhà phố ven biển.

Theo Sun Group, Blanca City được kỳ vọng mang đến nguồn cung lưu trú cao cấp. Các tòa tháp vừa ra mắt cùng khu biệt thự, nhà phố trong tương lai đều được quy hoạch với hệ thống tiện ích chuyên biệt. Nhờ đó, cư dân và du khách có thể sống, nghỉ dưỡng, kết nối và làm việc trong không gian khép kín chỉ cách nhau vài trăm mét. Chuỗi tiện ích đa dạng, có thể vận hành cả ngày lẫn đêm, giúp Blanca City trở thành điểm đến mang đặc trưng của một "thành phố không ngủ" tại khu vực phía Nam.

Song hành với loạt dự án quy mô, mạng lưới hạ tầng chiến lược cũng tạo sức bật mới cho Vũng Tàu. Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM, trong khi quốc lộ 51 mở rộng, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận và sân bay quốc tế Long Thành mở ra những hành lang kết nối rộng lớn. Gần đây, TP HCM cũng đề xuất tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, hứa hẹn mang lại bước tiến quan trọng cho phát triển vùng. Khi các tuyến giao thông đồng bộ được đưa vào khai thác, Vũng Tàu sẽ tiến gần hơn đến vị thế điểm đến quốc tế.

Hoàng Đan