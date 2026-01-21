Loạt dự án, quy hoạch tại phía Đông Hải Phòng

Các dự án giao thông, logistics và khu thương mại tự do được triển khai trong giai đoạn 2026-2030 đưa phía Đông Hải Phòng trở thành cực phát triển mới của thành phố.

Tháng 10/2025, Hải Phòng được phê duyệt khu thương mại tự do rộng 2.292 ha tại khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Nam Hải Phòng. Khu vực này được kỳ vọng trở thành đầu mối giao thương quốc tế, thu hút dòng hàng hóa, sản xuất và dịch vụ logistics nhờ cơ chế ưu đãi về thuế, phí cũng như nhân lực.

Cùng thời điểm, tuyến đường sắt Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Vân Nam (Trung Quốc) với tổng vốn khoảng 8 tỷ USD khởi công, hình thành hành lang vận tải xuyên biên giới. Tuyến này kết nối trực tiếp với cảng nước sâu Lạch Huyện, tạo điều kiện xuất khẩu hàng hóa từ miền Bắc Việt Nam và Tây Trung Quốc đi thẳng châu Âu, Mỹ.

Ở lĩnh vực hàng không, sân bay Cát Bi dự kiến mở rộng trong giai đoạn 2026-2030, nâng công suất lên 13 triệu lượt khách mỗi năm. Khi hoàn thành, hệ thống cảng biển, đường sắt, hàng không sẽ tạo trục logistics khép kín, đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế.

Vị trí của dự án Lumira Ville cùng các tuyến đường lớn tại khu vực. Ảnh: H2H Việt Nam

Trong 48 công trình ưu tiên đầu tư, thành phố dành tới 16 dự án cho hạ tầng giao thông. Đối với cấp vùng, các tuyến kết nối chiến lược như cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, trục cảng Lạch Huyện - sân bay Gia Bình, cùng mạng lưới liên kết Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đang được triển khai, mở rộng không gian phát triển liên vùng.

Ở nội đô, Hải Phòng tăng tốc hoàn thiện vành đai 2, vành đai 3, đồng thời mở các trục xuyên tâm Đông - Tây. Tuyến Bùi Viện được kéo dài thêm 23 km, hình thành tuyến vành đai liên tỉnh Hải Phòng - Hải Dương dài 43 km. Tuyến Lạch Tray - Hồ Đông đóng vai trò kết nối trực tiếp từ trung tâm ra khu vực cảng biển.

Lumira Ville sở hữu vị trí 4 mặt tiền. Ảnh: H2H Việt Nam

Những dự án giao thông này không chỉ mở rộng không gian phát triển đô thị mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế dài hạn. Hải Phòng hiện có khoảng 4,66 triệu dân, đứng thứ 4 cả nước, đồng thời nằm trong nhóm dẫn đầu về quy mô kinh tế, tăng trưởng và hệ thống cảng biển. Với các dự án hạ tầng và quy hoạch đang được triển khai, thành phố này từng bước định hình vai trò cực kinh tế quan trọng của cả nước.

Theo quy hoạch, Đông Hải được xem là điểm hội tụ hạ tầng mới của Hải Phòng. Khu vực này nằm sát sân bay Cát Bi, tiếp giáp khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và khu thương mại tự do với diện tích 1.077 ha. Đông Hải có các ga đường sắt Đình Vũ và Nam Đình Vũ, nằm trên trục vành đai 2, vành đai 3 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ninh Bình. Đây cũng là cửa ngõ kết nối trực tiếp từ nội đô ra cảng Lạch Huyện.

Khu đô thị sở hữu 30 tiện ích cao cấp. Ảnh: H2H Việt Nam

Nằm trong khu vực có hạ tầng được đầu tư và phát triển, dự án Lumira Ville sở hữu 4 mặt tiền gồm tuyến vành đai 2 (qua đường Đặng Kinh), đường Bùi Viện kéo dài kết nối trung tâm Hải Dương, và hai mặt đường Liên Phường hướng trực diện tuyến Lạch Tray - Hồ Đông. Dự án nằm tại vị trí giao thương chiến lược - gần sân bay Cát Bi, cảng biển và các trục giao thông liên vùng. Các shophouse hai mặt tiền được chào bán với giá từ 48 triệu đồng mỗi m2.

Chủ đầu tư còn áp dụng chính sách ân hạn gốc và hỗ trợ lãi vay 36 tháng, giãn tiến độ xây dựng đến 36 tháng, nhằm giảm áp lực tài chính cho người mua trong giai đoạn hạ tầng hoàn thiện.

Sản phẩm của Lumire Villa đáp ứng nhu cầu kinh doanh đa năng, linh hoạt với 4 tầng 1 tum diện tích sử dụng hơn 400 m2. Ảnh: H2H Việt Nam

Theo chủ đầu tư, giá bất động sản phía Đông còn nhiều tiềm năng. Khi hạ tầng chiến lược gồm giao thông, logistics và khu thương mại tự do đồng loạt đi vào vận hành, khu Đông Hải dự kiến trở thành điểm đến mới của dòng vốn bất động sản, nhất là với các mô hình thương mại, dịch vụ, hậu cần logistics.

Song Anh