The Peak là dự án căn hộ cao cấp nhất khu phức hợp Midtown, vị trí ven sông hiếm có, hài hòa phong thủy, đồng thời hưởng lợi từ quy hoạch tối ưu giá trị thiên nhiên. Trong khi đó The Antonia được thiết kế hệ thống tiện ích không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, công năng mà còn hướng tới phát huy tối đa địa thế phong thủy. Cả hai dự án này đang là tâm điểm chú ý của Nam Viên - phân khu sở hữu 8 nhất tại Phú Mỹ Hưng và Nam Sài Gòn nói chung.

PMH - The Antonia

Theo ông S.C. Wong - thành viên trung tâm phong thủy Singapore (Singapore Feng Shui Centre), các sản phẩm nhà ở, tiện ích và cảnh quan được bố trí, sắp đặt một cách có chủ đích nhằm tối ưu giá trị phong thủy của địa thế này. Từ hệ thống trường học, khu biệt thự Chateau sang trọng bậc nhất Nam Sài Gòn, khu phức hợp Midtown kề cận sông Cả Cấm cho đến tâm điểm khu Nam Viên là dự án The Antonia và The Ascentia đều được bố trí tương ứng với ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nhằm tối ưu nguồn năng lượng tích cực cho toàn khu.

Về vị trí, khu phức hợp Midtown thuộc hướng Bắc - hành thủy và được ôm trọn bởi dòng sông Cả Cấm. Hành Thủy gặp nước hỗ trợ, nghĩa là may mắn gia tăng bội phần và duyên lành mang đến cho cư dân chính là gia đình đầm ấm, công thành danh toại. Đặc biệt, trong số 4 hợp phần của Midtown, The Peak là hợp phần gần sông nhất, cũng là hợp phần có nhiều không gian dành cho mặt nước: hồ bơi, thác nước... nâng cao giá trị khoa học phong thuỷ.

Ông S.C. Wong nhấn mạnh, The Peak được phát triển trên khu đất tốt mang lại thịnh vượng nhiều đời cho gia chủ nhờ thế đất và ngoại quan xung quanh hội đủ ba yếu tố cố định, có liên kết mật thiết với nhau là long giáng, thủy khẩu và tọa độ đúng chuẩn.

Nếu The Peak - Midtown sở hữu lợi thế riêng biệt là thế đất ven sông hiếm có thì The Antonia lại tạo thành vị thế chuỗi ngọc châu được đánh giá rất đặc biệt trong phong thủy. Bởi ngay tâm điểm của Nam Viên, nơi giao nhau của 4 khu tương ứng với các hành kim - mộc - thủy - hỏa là dự án The Antonia. Từ vị trí đặc biệt đó, chủ đầu tư đã dành đến 70% diện tích cảnh quan cho mặt nước, tạo điều kiện để hút long khí vào toàn bộ toà nhà.