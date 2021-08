Loạt dự án biệt thự vùng ven hồi sinh sau thập kỷ 'đắp chiếu'

Hà NộiNhiều dự án thấp tằng khu vực phía Tây rầm rộ triển khai trở lại, giá tăng 1,5-2 lần sau thời gian dài im ắng.

Chị Mai (Hoàn Kiếm) vừa bán một lô đất tại dự án TST Vân Canh (Hoài Đức) sau hơn 6 năm đầu tư. Mua lô đất vào năm 2014 - thời điểm thị trường bất động sản vừa trải qua cơn khủng hoảng, sau đó suốt vài năm, cũng giống như các dự án quanh khu vực, lô đất của chị chẳng có ai hỏi đến, kể cả môi giới và khách mua. Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, liên tục có môi giới gọi cho chị báo có khách chào mua. Đầu năm nay, thấy giá thị trường tăng mạnh, chị quyết định chốt lời khoản đầu tư với mức lãi bằng số vốn bỏ ra vài năm trước.

Cũng tại Hoài Đức, khu đô thị Kim Chung - Di Trạch, dự án hiện được giới thiệu ra thị trường với tên gọi Hinode Royal Park trong đợt mở bán từ năm ngoái đến nay cũng được ghi nhận mức tăng mạnh so với khi năm 2019. Cách đây 2 năm, giá biệt thự tại dự án là 25-30 triệu đồng một m2 thì nay cũng đã tăng lên mức 40-60 triệu đồng một m2. Đây cũng là một trong những dự án được mở bán từ chục năm trước, sau khi xây dựng dở dang một số lô biệt thự thì bị bỏ hoang, không có người về ở.

Không riêng Kim Chung - Di Trạch, một loạt dự án nhà thấp tầng ở thị trường phía Tây từng khiến không ít nhà đầu tư sa lầy, gần đây được đẩy mạnh triển khai và mở bán trở lại. Những dự án này thực tế "đắp chiếu" cả thập kỷ, ít hoặc thậm chí không có người ở, giá bán từng lao dốc trong giai đoạn khủng hoàng. Một phần nguyên nhân từ thị trường, song còn do các chủ đầu tư có tốc độ triển khai chậm, hệ thống tiện ích chưa được đưa vào sử dụng...

Theo dữ liệu của Vhome, dự án An Lạc Green Symphony - được mở bán hơn một thập kỷ trước với tên gọi Khu đô thị Đại học Vân Canh từ cuối năm ngoái cũng được chào bán trở lại sau khi chủ đầu tư tái khởi động. Mức giá hiện cũng lên 70 triệu đồng mỗi m2 với biệt thự, 110 triệu đồng mỗi m2 với liền kề, shophouse có vị trí đẹp. Ở phía đối diện Đại lộ Thăng Long, dự án Hà Đô Charm Villas bắt đầu bán từ cuối năm 2019 với giá 32-38 triệu đồng một m2, đến năm nay giá bán đã đạt mức 65-80 triệu đồng mỗi m2.

Khu đô thị Xanh Villas.

Tương tự, Xanh Villas - một dự án sinh thái toạ lạc dọc Đại lộ Thăng Long gần như án binh bất động suốt nửa thập kỷ từ đầu năm nay mở bán liên tục. Năm 2018, giá bán chỉ vào khoảng 20 triệu đồng mỗi m2 nhưng đến tháng 6 vừa rồi khi mở bán mới 200 căn thì mức giá khoảng 40 triệu đồng mỗi m2, tăng gấp 2 lần. Cũng bởi vậy, một số căn biệt thự có giá trị lên tới 30 tỷ đồng.

Không chỉ tăng giá mạnh nếu so với 1-2 năm trước, các dự án đều tăng 5-10% sau mỗi đợt ra hàng mới. Đặc biệt, ở một số dự án, khách hàng phải bỏ tiền đặt chỗ trước từ 1-2 tháng thông qua các sàn phân phối, đồng thời đến phiên mở bán vẫn phải chịu bốc thăm.

Ở một số dự án mà chủ đầu tư không mở bán mới, việc rao bán thứ cấp cũng tăng mạnh. Một năm trước giá giao dịch thứ cấp tại ở các lô biệt thự tại Khu đô thị Nam An Khánh khu vực do Sudico phát triển là 32-38 triệu đồng mỗi m2. Đến nay giá tăng 1,5 lần. Cụ thể, đối với những căn nằm ở mặt đường 17,5m có mức giá dao động từ 35-55 triệu đồng. Còn các căn liền kề, nhà phố thương mại nằm ở mặt đường 30m có mức giá từ 60-65 triệu đồng mỗi m2. Các phân khu do nhiều đơn vị thứ cấp khác phát triển giá giao dịch cũng tăng giá 1,5 lần. Một số dự án khác ở khu vực Vân Canh hoặc dọc trục đường 32 như Khu đô thị Vườn Cam, Lideco... cũng có diễn biến tương tự.

Theo dữ liệu của Savills Việt Nam từ đầu năm 2021 đến nay, thị trường biệt thự, nhà liền kề Hà Nội tiếp tục đạt tỷ lệ hấp thụ tốt, giá chào bán thứ cấp mỗi năm tăng khoảng 7%. Mức tăng giá sơ cấp trung bình cao nhất ở huyện Hoài Đức tăng 29% cho biệt thư, 38% cho liền kề và 59% cho nhà phố thương mại.

Để giải thích cho hiện tượng này, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội cho rằng, phân khúc biệt thự, nhà liền kề, khu vực phía Tây tiếp tục dẫn đầu thị trường trong năm 2021 với cơ sở hạ tầng cải thiện, một số dự án lớn và các chủ đầu tư uy tín.

Những dự án lớn về cơ sở hạ tầng thúc đẩy giá trị khu vực phía Tây, bao gồm Đại lộ Thăng Long, tuyến đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, với các dự án đang được triển khai như tuyến Metro số 2A, số 3, đường vành đai 3.5 và các tuyến đường mở rộng về phía Tây kết nối với các quận trung tâm... Nhiều dự án quy mô lớn chậm triển khai đã sẵn sàng trở lại khi các dự án cơ sở hạ tầng xung quanh được hoàn thiện.

Một yếu tố khá quan trọng nữa, theo ông Matthew Powell đó là mức giá ở khu vực phía Tây vẫn đang ở mức dễ chịu so với các dự án trung tâm và tỉnh ven đô.

"Một khi cơ sở hạ tầng được phát triển, thị trường sẽ chào đón thêm nhiều bất động sản khu vực ngoại ô hơn. Những dự án này sẽ có quy hoạch rõ ràng, chú trọng hơn tới môi trường sống, cung cấp đa dạng tiện ích giải trí, thể thao tích hợp không gian xanh", chuyên gia này nói.

Tuy nhiên, theo ông, người mua nhà hiện nay rất chú trọng đến những dự án đa dạng về tiện ích, dịch vụ và đồng thời cung cấp nhiều không gian xanh, nơi họ có thể sống, làm việc và vui chơi và tận hưởng môi trường. Đây là một hướng đi lâu dài cho dự án, các chủ đầu tư bởi vậy cũng cần chú trọng phát triển quy hoạch dự án đồng bộ và tập trung vào chất lượng để đáp ứng sự thay đổi trong nhu cầu của người mua. Đồng thời đây cũng là bài toán mới đối với các chủ đầu tư, khác hẳn với một thập niên trước khi các dự án này mới được khởi động triển khai.

