Loạt đồng hồ, trang sức chủ đề tình yêu của Chopard

Mẫu đồng hồ dành cho các quý ông - Mille Miglia Classic Chronograph gắn liền với đường đua Mille Miglia huyền thoại của Italy, nơi Chopard là đối tác chính thức trong nhiều năm. Các chi tiết thiết kế lấy cảm hứng từ xe đua cổ điển, thể hiện tinh thần tốc độ, bền bỉ và nam tính. Trong thời trang, mẫu đồng hồ này tạo cảm giác mạnh mẽ, phóng khoáng, phù hợp với phong cách lịch lãm nhưng vẫn giàu chất thể thao.