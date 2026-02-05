Loạt đồng hồ, trang sức chủ đề tình yêu của Chopard

Mẫu đồng hồ dành cho các quý ông - Mille Miglia Classic Chronograph gắn liền với đường đua Mille Miglia huyền thoại của Italy, nơi Chopard là đối tác chính thức trong nhiều năm. Các chi tiết thiết kế lấy cảm hứng từ xe đua cổ điển, thể hiện tinh thần tốc độ, bền bỉ và nam tính. Trong thời trang, mẫu đồng hồ này tạo cảm giác mạnh mẽ, phóng khoáng, phù hợp với phong cách lịch lãm nhưng vẫn giàu chất thể thao.
Chopard Mille Miglia Classic Chronograph có mặt số màu đỏ, kết hợp cọc số Ả Rập và kim phủ dạ quang giúp dễ quan sát. Vỏ làm từ thép Lucent Steel đường kính khoảng 40,5 mm, đi cùng dây da đục lỗ lấy cảm hứng từ găng tay lái xe. Đồng hồ được trang bị chức năng bấm giờ, vạch đo tốc độ và lịch ngày. Bên trong là bộ máy cơ tự động đạt chuẩn COSC, vận hành ổn định và chính xác.
Chopard còn gợi ý mẫu đồng hồ Happy Sport dành cho nữ giới, chế tác giới hạn 250 chiếc trên toàn thế giới. Sản phẩm có mặt số màu hồng, phần trung tâm trang trí hoa văn tạo hiệu ứng ánh kim nhẹ. Bên trong mặt kính là ba viên kim cương và hai viên đá hồng chuyển động tự do - chi tiết đặc trưng của dòng Happy Sport. Viền đồng hồ được nạm kim cương, núm chỉnh giờ gắn một viên đá hồng cùng tông, tổng thể nữ tính và nổi bật.
Mang tông hồng phấn, mẫu Chopard Alpine Eagle 36 Summit lấy cảm hứng từ những chuyến khám phá thiên nhiên vùng núi. Màu mặt số gợi liên tưởng đến loài hoa nhỏ nở trên dãy Alps - nguồn cảm hứng xuyên suốt của dòng Alpine Eagle. Thiết kế kết hợp vàng, đá màu và kim cương tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn giữ nét thể thao hiện đại.
Thương hiệu Thụy Sĩ còn giới thiệu bộ sưu tập trang sức Chopard Ice Cube với sắc đỏ. Dây chuyền Ice Cube Bính Ngọ 2026 kết hợp ánh vàng hồng 18K và màu đỏ lửa của HyCeram - một chất liệu bền nhẹ có thành phần gốm cao. Tạo hình khối vuông đặc trưng mang lại cảm giác mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nét nữ tính quen thuộc của Chopard.
Dây chuyền ra mắt cùng vòng tay mềm mại nhưng bền chặt, tạo điểm nhấn "ice cube" (khối băng) trên cổ tay. Lấy cảm hứng từ những viên đá lạnh đời thường, bộ sưu tập "biến hình" khối lập phương thành trang sức. Các bề mặt phản chiếu ánh sáng từ nhiều góc độ, xuất hiện trên nhẫn, dây chuyền, lắc tay và nhiều thiết kế khác.
Chiếc vòng cổ vàng trắng 18K với 64 viên hồng ngọc cắt theo hình trái tim ghép đôi với chiếc nhẫn toi-et-moi có cùng thiết kế khép lại bộ sưu tập trang sức mùa Valentine của Chopard.
Hải My
Ảnh: Chopard
Thương hiệu Chopard được phân phối tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Tam Sơn qua hệ thống cửa hàng:
- Chopard Hà Nội: Khách sạn Sofitel Legend Metropole, 15 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Giờ mở cửa: 9h30 - 19h.
Điện thoại: 024 39365223.
Hotline: 0962 628 039.
Email: chopardboutique.hn@tamsonfashion.com.
- Chopard TP HCM: Tầng 1, Union Square, 116 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP HCM.
Giờ mở cửa: 10h - 21h.
Tel: 028 3823 8709.
Email: chopardboutiquehcm@tamsonfashion.com.